PlayStation Plus-games januari 2022: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

De PS Plus-games van januari zijn aangekondigd door Sony. Het nieuwe jaar wordt afgetrapt met drie gratis toptitels. Of je nu alleen of met vrienden wilt spelen, er zit zeker iets voor jou tussen.

De drie games die je deze maand bij je PS Plus-abonnement krijgt zijn zeker niet de minste. Er zitten prijswinnende titels tussen. Fans van actie en een diepgaand verhaal kunnen aan de slag met Persona 5 Strikers en racefanaten kunnen uren kwijt in Dirt 5. Op zoek naar een leuk spel om samen met vrienden te spelen? Dan zit je goed met de laatste game op de lijst: Deep Rock Galactic.

Sony vierde in 2021 het vijfjarige bestaan van PSVR, door gratis VR-titels aan te bieden voor PS Plus-leden. Deze actie is inmiddels verlopen, maar toch is er nog een verrassing voor VR-liefhebbers. Tot 13 januari 2022 is de game Pirate Flight gratis te downloaden. Dit aanbod geldt niet alleen voor PS Plus-abonnees, maar voor iedereen.

De drie PS Plus-titels moet je binnen een maand claimen. Begin februari wordt er plaats gemaakt voor nieuwe titels, dus zorg dat je deze voor die tijd toevoegt aan je bibliotheek. De PS Plus-games van december, zijn inmiddels niet meer te downloaden.

Persona 5 Strikers (PS4)

Duik in een bizarre wereld en ontdekt het verhaal van de Phantom Thieves in Persona 5 Strikers. Ga de strijd aan tegen de corruptie die verschillende steden in Japan overneemt. Tijdens de dynamische gevechten bestuur je een team aan bijzondere personages, die allemaal hun eigen krachten hebben.

Dirt 5 (PS4 en PS5)

Dit is de nieuwste game in deze bekende rally-reeks. Rij door spectaculaire landschappen met de meest iconische race-auto’s. Je kan de game in je eentje spelen, met zijn vieren op de bank of met tientallen mensen in de online multiplayer. Race door zand, grind, ijs en sneeuw in Dirt 5.

Deep Rock Galactic (PS4 en PS5)

Deep Rock Galactic is een co-op FPS-game voor 1 tot 4 spelers. Ga met je vrienden de ruimte in en verken donkere grotten, zoek naar waardevolle spullen en bevecht hordes aan aliens. Als je het meeste uit je expeditie wil halen, moet je kunnen vertrouwen op jouw teamgenoten.