OnePlus 9 leak toont drie plastic kleuren

Er blijven leaks rond de OnePlus 9 opduiken. In een laatste bericht zien we renders van de smartphone in drie kleuren. Er wordt gesuggeerd dat de behuizing op zijn minst gedeeltelijk uit plastic bestaat.

Deze renders werden online gedeeld door Ishan Agarwal (een bekende en geloofwaardige leaker). De renders zijn hieronder te bekijken. Ze komen overeen met eerdere leaks en lijken overtuigend.

Volgens Agarwal bestaan de beschikbare kleuren uit Stellar Black, Arctic Sky (blauw) en Winter Mist (paars). Je ziet ook een plat scherm met een punch-hole camera in de linker bovenhoek. Op de achterzijde bevindt zich een camerablok met drie lenzen en een logo van Hasselblad, wat op het bevestigde partnerschap met OnePlus duidt.

OnePlus 9 5G High Quality 4K Watermark-less renders!Color options:-Stellar Black-Arctic Sky-Winter MistA Flat Display & seems like OnePlus is adopting a plastic frame too as lack of antenna bands indicate.Artic Sky is 💙 for me. What about you?#OnePlus9Series #OnePlus9 pic.twitter.com/M91Pf3lnlSMarch 14, 2021 See more

Interessant genoeg zitten er geen antennebanden op het frame, wat suggereert dat het uit plastic is gemaakt. Ze zijn noodzakelijk op metalen behuizingen, omdat een signaal anders niet eenvoudig door het metaal kan reizen. Bij plastic zijn deze echter niet nodig.

Agarwal suggereert dat dit wil zeggen dat het frame van plastic is gemaakt, en hij is hiermee niet de eerste. De grotere vraag is waar de achterkant van gemaakt is. Het is onmogelijk om er zeker van te zijn door deze afbeeldingen, maar als OnePlus voor een plastic frame kiest, dan gaat het misschien ook om een plastic achterkant - zeker aangezien de Samsung Galaxy S21 dit ook heeft.

Als je dus een OnePlus-smartphone wil die vervaardigd is met premium materialen, moet je misschien kiezen voor de OnePlus 9 Pro die volgens de verwachtingen met de OnePlus 9 wordt gelanceerd. We zijn nog niet zeker, maar we zullen op 23 maart ongetwijfeld meer weten.