OnePlus 9 afbeeldingen, specs en kleuren gelekt

De OnePlus 9-reeks verschijnt op 23 maart en er verschijnen nog altijd een hoop nieuwe leaks omtrent de nieuwe vlaggenschepen. WinFuture heeft afbeeldingen in handen die de kleuren van de aankomende toestellen toont.

De OnePlus 9 Pro moet beschikbaar zijn in het zwart, groen en zilver. WinFuture noemt daarnaast andere specificaties die we eerder hebben gehoord. De OnePlus 9 Pro zou over een 6,7 inch gebogen OLED-scherm beschikken, evenals 5G. Er zijn twee hoofdcamera's aanwezig (50MP en 48MP), waarvan één de Sony IMX789-sensor gebruikt (wat OnePlus zelf heeft bevestigd). De ander is een Sony IMX766-sensor.

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: WinFuture) OnePlus 9 Afbeelding 2 van 6 (Image credit: WinFuture) OnePlus 9 Afbeelding 3 van 6 (Image credit: WinFuture) OnePlus 9 Afbeelding 4 van 6 (Image credit: WinFuture) OnePlus 9 Pro Afbeelding 5 van 6 (Image credit: WinFuture) OnePlus 9 Pro Afbeelding 6 van 6 (Image credit: WinFuture) OnePlus 9 Pro

De afbeeldingen weerspiegelen wat we in vorige leaks hebben gezien, waaronder de teasers van OnePlus zelf. De standaard OnePlus 9 verschijnt volgens het lek in het zwart, blauw en paars. Het zou over een 6,5 inch scherm beschikken en 5G ondersteunen. Het lijkt er echter op dat het standaard model een plastic behuizing krijgt, terwijl de OnePlus 9 Pro naar verwachting van metaal is gemaakt.

WinFuture lijkt niet zeker te weten of de OnePlus 9 inderdaad van plastic is. De mogelijkheid is echter zeker aanwezig, aangezien Samsung bij de Galaxy S21 dezelfde keuze heeft gemaakt. Voor nu blijft het echter bij speculaties. Bij de lancering van de OnePlus 9 en 9 Pro op 23 maart krijgen we het verlossende woord.