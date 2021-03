OnePlus 9 heeft een unieke cameramodus

Bij de bevestiging van de onthullingsdatum van de OnePlus 9 hebben een kleine teaser gekregen van het uiterlijk van het nieuwe vlaggenschip. Er zijn al veel specificaties gelekt, maar YouTuber Marques Brownlee doet er nog een schepje bovenop en toont een foto van de OnePlus 9 Pro met de camera-app geopend.

De populaire tech-YouTuber is heeft blijkbaar toestemming gekregen van OnePlus om dit beeld te tonen, zo is te lezen in de onderstaande tweet. In de camera-app zien we de gebruikelijke nachtlandschap- en portretmodus, maar tilt-shift is een nieuwe toevoeging.

OnePlus: Hey Marques you know how you keep telling us to improve our phone cameras?Me: YupOnePlus: You’ve seen this Hasselblad partnership we’ve teased?Me: YupOnePlus: Want to test OnePlus 9 Pro super duper early? Just don’t take it out of this caseMe: Bet pic.twitter.com/uCpvjaajlIMarch 10, 2021 See more

Tilt-shift hebben we nog niet eerder in een smartphone gezien - in elk geval niet in de standaard camera-app van een toestel. Het is wel mogelijk om third-party apps te downloaden om zulke foto's te schieten.

Een groothoekfoto kan door tilt-shift op een macrofoto lijken door te spelen met focus en positionering van de lens. Het lijkt erop dat de OnePlus 9 Pro over deze modus zal beschikken. Of de standaard OnePlus 9 hiervan is uitgesloten, is niet bekend.

Gaat het hier om een revolutionaire nieuwe modus of is het slechts een gimmick? We weten in elk geval dat het iets is wat de concurrentie niet heeft.

Op 23 maart wordt de OnePlus 9 uit de doeken gedaan. We hoeven niet lang meer op een antwoord te wachten. We verwachten in de tussentijd nog een hoop nieuwe teases van OnePlus.