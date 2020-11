OnePlus 8T Cyberpunk 2077-editie is onthuld en heeft opvallend design

Bij de lancering van de OnePlus 8T teasede het bedrijf dat er ook een speciale Cyberpunk 2077-editie kwam. Het ontwerp van het toestel is nu eindelijk onthuld.

De limited edition smartphone is momenteel alleen bevestigd voor China en ziet er aan de achterkant anders uit dan de standaard OnePlus 8T. Het unieke design toont verschillende elementen die we gezien hebben in het promotiemateriaal van de game, inclusief gele highlights.

Aan de achterkant van de Cyberpunk-editie bevinden zich drie onderdelen. Het bovenste gedeelte bestaat uit een groot glazen paneel waarin de cameralenzen zich bevinden, met het opschrift ‘2077’. Het middelste deel is ook van glas, maar heeft een gevlekte afwerking. De onderkant heeft een donkere tint en bevat het logo van Cyberpunk 2077.

Het toestel wordt geleverd met een bijpassende lichtgevende hoes, die van kleur en helderheid lijkt te veranderen op basis van het natuurlijke licht eromheen. Eerdere teasers lieten enkel een glimp zien van de verschillende onderdelen. Dit is de duidelijkste en meest complete blik op het Cyberpunk-toestel tot nu toe.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077-editie: functies en specificaties

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: OnePlus) Afbeelding 2 van 3 The phone in its luminous case (Image credit: OnePlus) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: OnePlus)

De voorkant van de OnePlus 8T Cyberpunk 2077-editie lijkt erg op het standaard toestel, maar bevat een speciale live wallpaper en enkele andere interface-elementen die van Cyberpunk 2077 zijn afgeleid. De animatie van de vingerafdrukscanner is bijvoorbeeld hetzelfde als de artificiële oogscan in de game.

Qua specificaties zijn deze gelijk gebleven met de standaard OnePlus 8T. Het gaat dus echt puur om een ander uiterlijk voor het toestel. De smartphone bevat een 6,55 inch 1080 x 2400 AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en 402 pixels per inch. Het toestel heeft een 48MP f/1.7 hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Daarnaast biedt het een 16MP f/2.2 ultrawide lens, een 5MP macrolens en een 2MP monochrome lens.

De OnePlus 8T Cyberpunk 2077-editie heeft een 4.500mAh-batterij met snelladen op 65W. De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 865-chipset en heeft 12 GB RAM-geheugen en 256 GB UFS 3.1-opslag. Het toestel draait direct uit de doos op Android 11.

Het toestel is geprijsd op 3.999 Chinese yuan, wat neerkomt op ongeveer €500. De daadwerkelijke prijzen zullen niet direct overeenkomen, mocht de Cyberpunk 2077-versie uiteindelijk ook in Europa verschijnen. Er is momenteel nog niets bekend over een eventuele komst naar andere regio’s dan China.