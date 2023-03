Nothing Phone (2) zal misschien op één belangrijk gebied achterblijven

Nothing CEO Carl Pei kreeg veel aandacht van het publiek op het Mobile World Congress 2023, toen hij aankondigde dat de aankomende telefoon van zijn bedrijf, de Nothing Phone (2), zal beschikken over een high-end processor uit de Snapdragon 8-serie.

Dat was eerlijk gezegd niet echt de onthulling waar we op gehoopt hadden. We hadden gehoopt op een eerste blik op de telefoon zelf. Daarnaast hebben we ook nieuwe informatie binnengekregen die ons doet denken dat Pei's aankondiging nog minder interessant is dan we al dachten.

Alex Katouzian (een leidinggevende bij Qualcomm) heeft misschien per ongeluk bevestigd in een LinkedIn-post (opens in new tab), die nu bewerkt is, dat de Nothing Phone (2) een Snapdragon 8-chip van de eerste generatie gaat gebruiken in plaats van de Snapdragon 8 Gen 2 (via 91Mobiles (opens in new tab))

Het zou specififiek gaan om de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Deze chip verscheen eind 2022 in telefoons zoals de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de OnePlus 10T en deze toestellen leveren allebei uitstekende prestaties.

Dit zou helaas wel betekenen dat de Nothing Phone (2) geen processor krijgt die echt kan concurreren met de beste Android-smartphones van 2023, zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra en de OnePlus 11 (lees ook vooral onze Samsung Galaxy S23 Ultra review en OnePlus 11 review voor meer informatie over de twee toestellen).

De Nothing Phone (1) gebruikt een Snapdragon 778G Plus-processor (Image credit: Future)

Toch zal de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip wel een duidelijke verbetering zijn ten opzichte van de Snapdragon 778G Plus die in de Nothing Phone (1) zat en een aantal van de beste smartphones van het moment gebruiken ook nog steeds Qualcomm's hardware uit 2022 en die toestellen presteren ook nog uitstekend.

In de praktijk zou de Nothing Phone (2) dus ook ongeveer net zo krachtig moeten zijn als bijvoorbeeld de beste Samsung-smartphones van 2022 en dat betekent dus ook een flink verbeterd prestatievermogen vergeleken met zijn voorganger.

Waarschijnlijk zal de keuze voor een Snapdragon 8 Plus Gen 1 in plaats van de Gen 2 wel zorgen voor een voordeligere prijs. Door de kosten een beetje te drukken op dit soort manieren kan Nothing een premium smartphone uitbrengen voor een lagere prijs dan veel van zijn concurrenten.

De Nothing Phone (2) zal nog steeds niet echt goedkoop zijn en we verwachten dan ook dat hij zeker duurder zal zijn dan zijn voorganger met een prijs van 469 euro. We zijn in ieder geval benieuwd wat Carl Pei en zijn bedrijf gaan doen met die extra kracht (zelfs als het niet een van de krachtigste toestellen van 2023 wordt).