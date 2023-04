Nothing Phone 2: dit weten we al over de aankomende smartphone

De originele Nothing Phone 1 is een belangrijke onafhankelijke lancering, al was het maar omdat de telefoonwereld wordt gedomineerd door een handjevol merken. Met de Nothing Phone 2 hoopt oprichter Carl Pei op een tweede succes en deze keer lijkt het erop dat hij meer van zijn originele OnePlus-formule zal integreren.

Hoewel Nothing een kleinere speler op de telefoonmarkt is, heeft het een aantal grote tech-investeerders die het bedrijf steunen, waaronder voormalig Apple en Next executive Tony Fadell. Nothing CEO Carl Pei bouwde OnePlus vanaf de grond op tot Oppo's prestatiemerk en richtte Nothing op toen hij vertrok.

OnePlus begon als een merk dat één telefoon per jaar lanceerde die flagship prestaties leverde aan een lagere prijs. Features als topklasse camera's en waterbestendigheid kreeg je niet, maar je kreeg wel de beste chipset van het moment, een prachtig display, snelladen en een aantrekkelijk prijskaartje. Vooral dat laatste stuk is niet meer echt van toepassing tegenwoordig, aangezien de OnePlus 11 met zijn adviesprijs van 829 euro zeker geen goedkope optie is.

De oorspronkelijke Nothing Phone 1 zette vooral in op een cool design. De verlichting en softwarefuncties vielen op, maar de prestaties stelden teleur. De volgende Nothing Phone 2 lijkt die formule te veranderen en rechtstreeks te concurreren met de beste smartphones van het moment.

In het kort

Wat is het? Nothing's volgende telefoon, met krachtigere prestaties

Nothing's volgende telefoon, met krachtigere prestaties Wanneer zien we hem? In de loop van 2023, waarschijnlijk in de zomer

In de loop van 2023, waarschijnlijk in de zomer Hoeveel kost hij? Wellicht rond de 500 euro

Nothing Phone 2: Lanceringsdatum en prijs

(Image credit: Future)

De Nothing Phone 1 kwam in juli 2022 en we verwachten zijn opvolger niet veel later in 2023. Het Indiase 91Mobiles (opens in new tab) meldt een lancering in het tweede of derde kwartaal van dit jaar. Door alle geruchten over sterkere specs, verwachten wij eerder een lancering in het derde kwartaal.

De oorspronkelijke Nothing Phone 1 was beschikbaar vanaf 469 euro voor de basisversie met 8GB RAM en 128GB opslag. Je kon dit uitbreiden naar 256GB opslag voor 499 euro en de duurste versie met 12GB RAM en 256GB opslag kost tot slot 549 euro.

We hebben geen specifieke specificaties voor de volgende Nothing Phone, maar we horen dat 12GB RAM en 256GB opslag opnieuw tot de mogelijkheden zal behoren. Als Nothing de prijs zo laag mogelijk wil houden, is het logisch dat 128GB als startcapaciteit beschikbaar blijft.

Nothing Phone 2: design and display

(Image credit: Future)

Het grootste mysterie over de Nothing Phone 2 zou het ontwerp moeten zijn, want het ontwerp van de Nothing Phone 1 was de opvallende reden om de telefoon te kopen. We weten niet of Nothing dezelfde soort lichtfuncties zal behouden, zal kiezen voor iets geavanceerder of iets geheel nieuws zal proberen.

Geruchten suggereren dat de volgende Nothing Phone een iets groter scherm krijgt, tot 6,67 inch tegenover het oorspronkelijke 6,55 inch scherm. Het refresh rate zou daarnaast op 120Hz blijven zitten. Het is voorlopig niet duidelijk of Nothing gebruikmaakt van een LTPO-paneel dat het refresh rate kan laten zakken naar 1Hz om stroom te besparen.

Verder weten we niet of er grote ontwerpverbeteringen zullen zijn. De originele Nothing Phone 1 was slechts IP53 waterbestendig, wat goed is voor spatwater maar niet voor een zware regenbui. Hij gebruikte Gorilla Glass 5, wat in 2016 Corning's beste glas was, maar inmiddels hebben we Gorilla Glass Victus dat nog steviger is.

In ieder geval zullen geruchten over het nieuwe ontwerp ons ook een idee geven van de verwachte lancering en beschikbaarheid van de telefoon. We zien meestal het finale telefoonontwerp ongeveer drie maanden voor de lancering. Het feit dat we nog geen duidelijke details hebben gekregen, kan erop wijzen dat we in 2023 langer moeten wachten.

Nothing Phone 2: camera en batterij

(Image credit: Nothing)

Een van de vroegste lekken die we hoorden over de komende Nothing Phone 2 suggereerde dat het een nieuwe cameralens en sensor zou hebben, naast de twee 50MP camera's op de Nothing Phone 1. De volgende telefoon zou een derde camera kunnen krijgen met dezelfde resolutie, hoewel we niets meer weten over de mogelijkheden ervan.

De Nothing Phone 1 had een primaire en een ultrawide camera, wat een veel voorkomende combinatie is op dit prijspunt. Als de Nothing Phone 2 een echte flagship killer wil worden zoals OnePlus ooit was, dan zou een extra telefotocamera met optische zoom een slimme toevoeging zijn. In het verleden heeft Motorola met de Motorola One Zoom uit 2019 bewezen dat het niet onmogelijk is om dit soort camera onder de 500 euro aan te bieden.

Welke sensor Nothing kiest voor zijn nieuwe telefoon zou een dramatisch verschil kunnen maken. In onze Nothing Phone 1 review zagen we dat de primaire camera, die blijkbaar een gewone Sony sensor gebruikt, veel beter presteerde dan de ultrawide. Die laatste heeft dezelfde resolutie van 50MP, maar een veel kleinere sensor, zodat de prestaties bij weinig licht aanzienlijk slechter zijn.

Vooral de ultrawide kan daarom een upgrade gebruiken zodat zijn prestaties op hetzelfde niveau als de hoofdcamera. De selfiecamera zou een upgrade van 16MP naar 32MP kunnen krijgen, hoewel de megapixels van een selfiecamera erg weinig zeggen over de foto's die je ermee neemt. We zijn wel benieuwd waar de selfiecamera zal staan. Vorig jaar stond hij linksboven, maar we zien steeds meer selfiecamera's centraal bovenaan het scherm.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Een groter scherm betekent een grotere telefoon en dat betekent dan weer een grotere batterij. De capaciteit zou namelijk stijgen van 4.500mAh naar 4.700mAh. Dit is een kleine upgrade waardoor we geen dramatische toename van de totale batterijduur verwachten.

Gelukkig horen we dat Nothing het snelladen zou verdubbelen tot 67W bedraad opladen. Ook dit cijfer zien we steeds meer opduiken in de middenklasse. Het zou dom zijn om de Nothing Phone 2 met 33W-snelladen uit te rusten, aangezien de concurrentie 120W-snelladen aanbiedt. Met 67W zou de Nothing Phone 2 tot slot in ongeveer 30 minuten van 0 naar 100 procent kunnen opladen.

Nothing Phone 2: specs en features

Terwijl de originele Nothing Phone 1 een en al design was en middelmatige prestaties leverde, krijgt de Nothing Phone 2 een upgrade. Topmannen van Qualcomm hebben onlangs schaamteloze hints laten vallen dat de tweede Nothing de beste Snapdragon van 2022 zal krijgen, met name de Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Hoewel de Snapdragon 8 Gen 2 intussen de sterkste chip van Qualcomm is, zijn de prestaties van de Snapdragon 8 Gen 1 nog steeds fantastisch. Telefoons als de OnePlus 10T en Galaxy Z Fold 4 maken bijvoorbeeld gebruik van deze processor. Het zal hoe dan ook een upgrade zijn van de midrange Snapdragon 778 in de Nothing Phone 1.

Verder is er weinig bekend over de komende Nothing Phone 2 en wat hij kan doen. We kunnen er zeker van zijn dat het Nothing OS bovenop Android 13 zal draaien. De belangrijkste functie op de Nothing Phone 1 bestaat uit de LED-lampjes op de achterkant van de telefoon, die kunnen worden verlicht in een verscheidenheid van patronen om specifieke meldingen weer te geven, je batterij te tonen of extra licht voor de camera. Het zou leuk zijn om te zien dat Nothing een stap verder gaat en het zou jammer zijn als de kenmerkende LED-verlichting wordt weggelaten in een volgende generatie.