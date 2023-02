Nothing Phone (2) komt waarschijnlijk in 2023 met de nodige software-upgrades

Het lijkt erop dat de lancering van de Nothing Phone (1) vorig jaar in juli een succes is geweest, want het bedrijf schijnt nu plannen te hebben om in 2023 een opvolger te lanceren. Dat lijkt in ieder geval duidelijk te worden uit recente uitspraken van de CEO en oprichter, Carl Pei.

De Nothing Phone (1) is niet de beste smartphone de je momenteel kan kopen, maar hij heeft wel een opvallend design en hij is erg budgetvriendelijk. Voor zijn relatief lage prijs levert de Nothing Phone (1) ook vrij goede prestaties. Vanwege al die redenen is dit toch een redelijk populaire smartphone geworden (in de regio's waar hij beschikbaar is). Het is dus ook niet echt een verrassing dat het bedrijf nu een opvolger wil lanceren.

Tijdens een interview met Inverse (opens in new tab)zei Nothing CEO Carl Pei dat zijn bedrijf grote plannen heeft voor zijn volgende smartphone: de Phone (2), die "meer premium" zal zijn. Pei wil nog niet al te veel details vrijgeven, maar hij heeft wel al twee belangrijke gebieden onthuld, waarop Nothing meer wil focussen bij zijn volgende smartphone.

Het eerste gebied is de software. We weten nog niet hoe deze upgrade eruit zal zien, maar wij hopen in ieder geval dat de gebruikersinterface wordt verbeterd. In onze review zeiden we dat we Nothing OS (gebaseerd op Android) een overzichtelijk besturingssysteem vonden, maar dat het niet de meest stabiele versie van Android is. Ook missen er handige, gebruiksvriendelijke functies zoals bijvoorbeeld een modus voor bediening met één hand.

Een ander groot verschil is dat de Phone (2) dit keer ook wordt ontworpen met een Amerikaans publiek in gedachten. De Nothing Phone (1) kwam vorig jaar in de meeste grote markten tegelijkertijd uit, alleen de VS-release werd lang uitgesteld tot er recentelijk een soort bètaprogramma beschikbaar werd voor mensen die daar ook een Nothing Phone (1) wilde kopen. Deze verandering zal dus misschien hier in de Benelux niet echt veel invloed hebben, omdat die eerste smartphone hier al gewoon op een normale wijze werd uitgebracht, maar misschien zorgt de feedback van Amerikaanse klanten juist wel voor wereldwijde veranderingen op de opvolger.

Ondanks de focus op die twee gebieden, verwachten we niet dat het nieuwe toestel veel zal veranderen ten opzichte van de Phone (1). Het ziet ernaar uit dat de Phone (2) ook weer gebruik zal gaan maken van de Glyph-interface, die ook op het eerste model zat en het is ook waarschijnlijk dat hij weer budgetvriendelijk zal worden om een goede prijs-kwaliteit te bieden aan de consument. Toch weten we pas echt hoeveel de Phone (2) precies gaat kosten en wat voor specificaties hij zal hebben, wanneer hij later dit jaar officieel wordt aangekondigd.

In de tussentijd krijgen we eerst nog te maken met een aantal andere smartphone-aankondigingen, zoals die van vanavond (op het moment van schrijven) tijdens het Samsung Unpacked 2023-evenement. We weten inmiddels vrijwel zeker dat Unpacked 2023 het lanceringsevenement zal zijn voor de Samsung Galaxy S23 smartphone (en de duurdere en nog krachtigere Samsung Galaxy S23 Plus- en Samsung Galaxy S23 Ultra-modellen). Als je vanavond zelf wil meekijken naar die onthullingen, zie dan onze gids over hoe je Samsung Galaxy Unpacked live kan kijken en hou ook vooral de website in de gaten voor ons verslag van de onthullingen.