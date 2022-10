Nothing Ear (stick) oortjes gelanceerd: lagere prijs maar geen noise-cancelling

Technologieproducent Nothing heeft zijn belofte waargemaakt en officieel zijn tweede audioproduct onthuld: de Ear (stick) oortjes in het middensegment.

In aanloop naar de onthulling waren er enkele lekken die het ontwerp van de Ear (stick) lieten zien. Zo zijn oplaadcases meestal een soort rechthoekig doosje, maar Nothing ging voor een cilinder met rode accenten. Afgezien van het ontwerp was er niet veel bekend over de oortjes, behalve de claim dat de Ear (stick) zijn "meest geavanceerde audioproduct tot nu toe" is. Op basis van de aankondiging (opens in new tab) is dat niet echt het geval.

De Ear (stick) van 119 euro is misschien geen slecht product, maar zeker niet het meest geavanceerde staaltje audio van Nothing. Zo ontbreekt actieve ruisonderdrukking, wat wel aanwezig was in de Ear (1) van vorig jaar. De oortjes missen ook de siliconen oordopjes om je gehoorkanaal beter af te dichten. In plaats daarvan is gekozen voor een meer AirPod-achtig ontwerp met uitsluitend hard plastic.

Hoe onderscheidt de Ear (stick) zich dan van de concurrentie?

Nieuwe features

Om te beginnen heeft de Ear (stick) een nieuwe functie genaamd Bass Lock, software die detecteert of er bas verloren is gegaan in het geluid en de interne equalizer aanpast om dit te compenseren. Zo klinkt de audio zoals het hoort.

Op elk oortje zitten drie microfoons die hun eigen rol spelen, aldus The Verge (opens in new tab). Je hebt er een die je stem hoort, de andere filtert achtergrondgeluiden weg voor gesprekken via "intelligente algoritmes" en de laatste luistert blijkbaar naar audiofeedback en stemt het geluid van het toestel af op je gehoorgang.

De audio-uitvoer wordt geregeld door custom 12,6mm-luidsprekers, in tegenstelling tot de "off-the-shelf drivers" van de Ear (1). CEO Carl Pei vertelde The Verge dat Nothing koos voor aangepaste luidsprekers omdat het bedrijf een goede balans wilde tussen grootte en akoestisch ontwerp, in plaats van een grote driver in de oordopjes te stoppen.

Je kunt de Ear (stick) koppelen met de Nothing Phone (1) om extra functies te krijgen. De equalizer kan daar worden aangepast via het Quick Settings, terwijl je op andere smartphones eerst de Nothing X-app moet downloaden. Als je ooit vertraging merkt tijdens het gamen op de Phone (1), gaan de oordopjes bijvoorbeeld automatisch in een low lag-modus.

De batterijduur op de Ear (stick) is iets verbeterd: tot zeven uur op één lading tegenover vier op de Ear (1). Met de oplaadcase wordt dat maximaal 29 uur. Andere specs zijn een IP54-score voor water- en stofdichtheid, plus Google Fast Pair.

Beschikbaarheid

Tot slot kan je de Nothing Ear (stick) oortjes bestellen op de site van Nothing vanaf 4 november om 11u30. Verder zal je ze ook kunnen vinden bij Amazon en Belsimpel. Voorlopig zijn dit de enige twee retailers in de Benelux waar je de oortjes kan vinden.

Met hun adviesprijs van 119 euro zijn ze in feite nog redelijk duur voor oortjes in het middensegment. Nadat we ze grondig getest hebben, zullen we bekijken of ze een plaats verdienen in onze lijst met de beste draadloze oortjes.