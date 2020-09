Nog een teken dat de iPhone 12 niet deze maand zal verschijnen

Voorspellingen rond de release van een nieuwe iPhone zijn meestal makkelijk. Het ziet ernaar uit dat we in 2020 langer zullen moeten wachten op de iPhone 12 dan normaal, en daar is net een nieuw stuk bewijs voor opgedoken.

Apple-chipleverancier Broadcom meldde dat de stijging in verzendingen van onderdelen zal worden uitgetrokken tot het einde van kalenderjaar 2020, aldus Reuters. Dat is drie maanden later dan normaal, wat een vertraging van de iPhone 12 doet vermoeden.

Broadcom is de hoofdleverancier van Wi-Fi- en Bluetoothcomponenten in de smartphones van Apple. Broadcom noemde Apple niet bij naam, maar veel speurwerk is hier niet vereist.

Begin dit jaar liet de elektronicaproducent al weten dat een belangrijk product van een "grote Noord Amerikaanse smartphoneklant" later gelanceerd zou worden dan normaal - en dat zijn dan waarschijnlijk Apple en de iPhone 12.

Wachten geblazen

Wanneer zal de iPhone 12 dan juist verschijnen? Normaal is dat de eerste week van september, al ziet dat er nu heel onwaarschijnlijk uit. Geruchten doen vermoeden dat Apple de smartphone volgende week zal aankondigen, zelfs als hij dan nog niet in de winkelrekken terecht komt.

Andere bronnen suggereren dat eind september een meer geschikte datum is voor een aankondiging, met ten minste enkele toestellen die dan beschikbaar zullen zijn in oktober.

Volgens een van de meest betrouwbare bronnen in de sector zullen de goedkopere 5,4-inch iPhone 12 en 6,1-inch iPhone 12 Max modellen eerst arriveren, met de 6,1-inch iPhone 12 Pro en de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max dan enige tijd later.

Met alle onzekerheid rond deze data is het waarschijnlijk dat zelfs Apple niet voldoende zeker is wat betreft de onthulling van de iPhone 12. Een van de meest recente en betrouwbare geruchten suggereert dat 12 oktober de grote lanceerdag is van de iPhone 12 en dat Apple eveneens een nieuwe iPad en Apple Watch zal aankondigen.

Via MacRumors