iPhone 12 zou in oktober verschijnen, maar nieuwe iPads al in september

"Waar blijft de iPhone 12?" Dat is wat iedereen ons gaat vragen op dinsdag 8 september als er nieuwe iPads en de Apple Watch 6 aankomen zonder een nieuwe iPhone.

Dat is in ieder geval onze analyse van de collectieve reactie indien Apple leaker, Jon Prosser, de planning juist heeft voorspeld. Hij tweette een lijst van de weken waarin Apple naar verwachting nieuwe hardware zal aankondigen en uitbrengen.

Het is geen goed nieuws als je de iPhone 12 Pro 5G in handen wilt krijgen. Die versie komt als laatste aan volgens het schema.

Als het klopt, komen de Apple Watch 6 en de nieuwe iPads als eerste (de week van 7 september) en worden ze waarschijnlijk zonder toeters en bellen onthuld. De kans bestaat dat Apple het houdt bij een persbericht, zoals we zagen bij de iPhone SE 2020 in maart.

In de veronderstelling dat Prosser het bij het rechte eind heeft, verwachten we dat de datum dinsdag 8 september zal zijn, omdat 7 september een maandag en een feestdag is in de VS (Labor Day). Dit komt ook overeen met het moment waarop Apple traditiegetrouw nieuwe producten toont.

Kleine opmerking: we verwachten niet dat de 'nieuwe iPads' high-end Pro-modellen zullen zijn. We hebben in maart een iPad Pro 2020 gekregen, waardoor we nu klaar zijn voor een iPad Pro 2021 met 5G. In plaats daarvan worden de iPads uit het middensegment (de iPad Air 4 en iPad mini 6) vermoedelijk als volgende gelanceerd.

(Image credit: The Apple Post)

Vertraging voor de iPhone 12

De verschijningsdatum van de iPhone 12 zou vijf weken later zijn, de week van 12 oktober (het zou dinsdag 13 oktober kunnen zijn). Dit is geen grote verrassing, want Apple heeft vorige maand de vertraging van de iPhone 12 zelf bevestigd.

De iPhone 12 zou daarnaast op "een event" onthuld worden. Of dat nu een fysiek lanceringsevenement is of een 'Apple live stream' zoals we zagen bij WWDC 2020 valt nog te bekijken. We verwachten dat er vier versies van de nieuwe iPhone zullen verschijnen.

Sommige pre-orders gaan van start in dezelfde week (we denken vrijdag 16 oktober). Apple heeft namelijk de gewoonte om zijn pre-orders te laten starten op de vrijdag na de aankondiging. En de iPhone 12 zou de week erna (vrijdag 23 september) in de verkoop gaan.

Maar volgens Prosser zal de high-end iPhone 12 Pro in oktober helemaal niet beschikbaar zijn. In plaats daarvan krijgt deze versie in november een pre-order en een releasedatum, waarbij de leaker zegt dat er nog geen exacte datum is.

November is erg laat voor een nieuwe iPhone, vooral de versies (we verwachten twee maten) die early adopters willen. Het gerucht gaat dat de Pro de snelste 5G-snelheden heeft, het grootste scherm en de beste camera's.

Maar dit is niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat de nieuwste en grootste iPhone van Apple in november is verschijnen. De iPhone X is bijvoorbeeld gelanceerd op vrijdag 3 november 2017.

Prosser heeft de releasedatum van de iPhone SE 2020 en de iMac 27-inch (2020) juist ingeschat, maar hij heeft wel veel Apple WWDC lekken fout voorspeld. Hij benadrukt daarom nog dat de data altijd kunnen wijzigen.