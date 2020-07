iPhone 12 en Apple Watch 6 releasedata mogelijk gelekt

Art from the invitation to Apple's September 2019 event.

Apple gaat naar verluidt de iPhone 12, Apple Watch 6 en nieuwe iPad onthullen via een online evenement op 8 september, dat meldt een bekende tipgever. Zolang Apple zelf de aankondiging nog niet bevestigt, nemen wij dit bericht vooralsnog met een korreltje zout.

De datum van de onthulling staat in een tweet van @ihacktu. Ook wordt er gesproken over een andere belangrijke datum: 27 oktober. Dat is de dag dat de nieuwe iPad Pro-modellen, nieuwe Macs die draaien op Apple Silicon, en misschien zelfs de AR-bril Apple Glass worden gepresenteerd.

Het Twitter-account van @ihacktu heeft een goede reputatie met enkele interessante onthullingen die achteraf bleken te kloppen (via AppleInsider). 8 september komt bovendien overeen met de periode waarin Apple doorgaans elk jaar de nieuwe iPhone-lijn uit de doeken doet. Het gerucht is dan ook op z'n minst plausibel te noemen.

De genoemde data liggen in lijn met enkele andere bronnen. Er zijn al hints geweest van insiders die meldden dat het Apple Glass-toestel samen met de iPhone aangekondigd zou worden. Het is echter onwaarschijnlijk dat de bril dit jaar nog op de markt komt.

Apple Special Events September 8 (online)iPhones,Apple Watch,AirPower,iPadOctober 27iPad Pro, Apple Silicon Macs (MacBook,MacBook Pro13”),(unless online Apple Glass)#Apple #event #ios #iPhone12 #AIRPOWER #iPad #macbook pic.twitter.com/QXIkvNSRY2July 24, 2020

In 2019 werd de iPhone 11-serie op 10 september uit de doeken gedaan. Dat was op een dinsdag, net zoals 8 september dit jaar ook een dinsdag is. Apple hecht (zo weten we uit het verleden) veel waarde aan tradities, waardoor de getipte datum niet gek gedacht is. De laatste Apple Watch-apparaten zijn eveneens in september onthuld.

De afgelopen maanden is gebleken dat de impact van het coronavirus ook in de technologiewereld hard is aangekomen. We hebben talloze keren gelezen van diverse bronnen dat de iPhone 12 door deze problemen dan ook niet in september op de markt zal komen. Een start van de verkoop hoeft uiteraard niet plaats te vinden op de dag van de onthulling, waardoor het nieuwtje over de onthullingsdatum niet per se ontkracht wordt hierdoor.

Hoe dan ook heeft het er alle schijn van dat we ons in 2020 nog mogen opmaken voor nieuwe producten van Apple, en dat is altijd iets om naar uit te kijken als tech-enthousiastelingen.