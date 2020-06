iPhone 12 uitstel aannemelijk, maar wordt niet lang

The iPhone 11 Pro (above) might not be superseded for a while yet

Er zijn de nodige geruchten die erop wijzen dat de iPhone 12 'gewoon' verschijnt in september, dé maand waar Apple vrijwel altijd haar nieuwe toestellen uit de doeken doet. Vanwege het coronavirus is het echter niet ondenkbaar dat de lancering is uitgesteld, en ook Broadcom CEO Hock Tan houdt hier rekening mee. En dat is groot nieuws, aangezien Broadcom het bedrijf is dat draadloze componenten levert voor de iPhone 12.

Tans claims komen bovendrijven in een recente winstoproep, waarin hij (volgens Bloomberg) zei dat er een 'grote vertraging in de productcyclus zit' bij een 'grote Noord-Amerikaanse smartphonemaker'. Hoewel Apple niet met naam wordt genoemd, zijn er niet al te veel bedrijven die in zijn omschrijving passen, en Bloomberg claimt dat hij deze term eerder heeft gebruikt om Apple te omschrijven.

Het verwachte uitstel zou leiden tot een stijging qua omzet in het vierde kwartaal van het jaar, in tegenstelling tot het derde kwartaal.

Nog altijd dit jaar verwacht

Het is nog niet volledig duidelijk wanneer de iPhone 12 dan wel exact verschijnt, maar het ziet ernaar uit dat september niet de releasemaand wordt. Dat het toestel wel dit jaar verschijnt, is in lijn met andere nieuwtjes.

Hoe dan ook moeten we een slag om de arm houden. Hoewel Tan een solide bron is, noemt hij Apple niet expliciet. Neem het nieuws daarom met een korrel zout.

Daarnaast kan het mogelijk zijn dat Apple toch de iPhone 12 in september uit de doeken doet, maar dat de smartphone pas enkele weken of maanden later in de winkels komt te liggen.