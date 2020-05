iPhone 12 releasedatum mogelijk verder uitgesteld dan verwacht

Het is niet aannemelijk dat de iPhone 12 releasedatum zich ergens bevindt in september 2020. Hoewel september doorgaans dé maand is van Apple om nieuwe toestellen uit de doeken te doen, zorgt het coronavirus voor de nodige problemen. In plaats van óf september nog de releasemaand zou worden, werd het meer de vraag 'met hoeveel maanden' de release wordt vooruitgeschoven. Een nieuw gerucht suggereert dat de iPhone 12 release met meer dan een maand is uitgesteld.

Dit gerucht is afkomstig van investeringsbank en analist Cowen (via GizChina). Dit bedrijf heeft eerder al Apple's plannen voorspeld. Volgens Cowen vindt de iPhone 12 release mogelijk pas in november plaats. Dat is minstens twee maanden later dan we oorspronkelijk hadden verwacht.

De reden voor deze nieuwe datum is uiteraard door de pandemie. Naast een flinke daling in de vraag naar smartphones hebben ook productieketens de nodige vertraging opgelopen.

Er zijn ook berichtgevingen dat de iPhone 12 niet uitgesteld zal worden, maar die stapel wordt alsmaar kleiner. In plaats daarvan leek oktober 2020 tot voor kort de meest voor de hand liggende maand.

Een release in november 2020 is later dan waar we op hadden geanticipeerd. Indien deze maand klopt, dan wordt het toestel hoogstwaarschijnlijk het laatste vlaggenschip wat in 2020 nog uit de doeken wordt gedaan. De Google Pixel 5 wordt immers nog verwacht in oktober 2020.

Er zijn ook een paar bronnen te vinden op het web die melden dat de nieuwe iPhone-serie pas in 2021 gepresenteerd wordt, maar dit zou de kalender van Apple helemaal door elkaar halen, waardoor we hier vooralsnog niet van uitgaan.

Hopelijk brengt Apple binnenkort zelf meer duidelijkheid naar buiten, alhoewel we dat niet meteen verwachten van de fabrikant uit Cupertino.