Motorola Edge 20 komt mogelijk met teleurstellende batterij

De aankomende Motorola Edge 20-reeks (ook wel bekend als de Motorola Edge 2) is wat onder de radar beland, en dat is niet helemaal terecht. Volgens geruchten hoeven we niet lang meer te wachten op de lancering van de toestellen. Een nieuw leak stelt dat het indrukwekkende smartphones worden, maar met enkele opvallende minpunten.

TechnikNews deelt enkele renders en specificaties van de Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite en Motorola Edge 20 Pro. Het lijken significante upgrades ten opzichte van de originele Motorola Edge en zelfs de Motorola Edge Plus te zijn.

De Motorola Edge 20 Pro komt naar verluidt met een Snapdragon 870, wat een premium chipset is die net onder de Snapdragon 888 valt en in veel vlaggenschepen van 2021 verwerkt zit.

De Motorola Edge 20 Pro De Motorola Edge 20 De Motorola Edge 20 Lite

Het Pro-toestel beschikt blijkbaar over 12GB RAM-geheugen, 256GB opslaggeheugen en een 6,7 inch Full HD+ scherm met een beeldverversing van 144Hz. Deze verversingssnelheid hebben we tot nu toe enkel in gaming-smartphones opgemerkt en moet voor extra vloeiende beelden zorgen.

De camera's bestaan uit een 108MP hoofdcamera, een 16MP groothoeklens en een 2MP dieptesensor. Er zou tevens een 4.500mAh batterij te vinden zijn met 30W laden. Het toestel zal beschikbaar zijn in de tinten Midnight Blue en Blue Vegan Leather, met een prijskaartje van 699 euro.

Daarnaast is er de gewone Motorola Edge 20, die naar verluidt met een middenklasse Snapdragon 778G-chipset komt, voorzien van 8GB RAM-geheugen en 128GB opslag, maar met hetzelfde scherm en dezelfde camera's als de Edge 20 Pro. De batterij zou slechts 4.000mAh bedragen, maar ook met 30W laden komen. Deze smartphone is beschikbaar in de kleuren Frosted Grey en Frosted White en kost 499 euro.

Tot slot is er de Motorola Edge 20 Lite. Volgens het bericht komt deze met een MediaTek Dimensity 720 5G-chipset die we onder meer in de Samsung Galaxy A32 5G kunnen terugvinden. De Edge 20 Lite komt ook met 8GB RAM-geheugen, 128GB opslag en een 6,7 inch Full HD+-scherm met een beeldverversing van 90Hz.

Deze smartphone komt volgens de informatie met een 108MP hoofdcamera, een 8MP groothoeklens en 2MP dieptesensor, net als een 32MP selfiecamera. Interessant genoeg heeft deze versie met 5.000mAh de grootste batterij van de reeks, tevens met 30W laden. Over de prijs is nog niets bekend, maar het zou wel de goedkoopste van de drie worden. Zoals gewoonlijk kun je deze informatie vooralsnog het beste met een korrel zout nemen.

De Edge 20 komt misschien met een kleinere batterij dan zijn voorganger.

De standaard Edge 20 krijgt een vreemde batterij

Het is niet ongewoon dat goedkope smartphones met grote batterijen komen. Het nieuws van een Motorola Edge 20 Lite met een 5.000mAh batterij is dan ook geen verrassing. Als er meerdere toestellen binnen een reeks verschijnen, blijft de grootte van de batterij doorgaans hetzelfde of stijgt deze naarmate de prijs omhoog gaat, net als bij de Samsung Galaxy S21- en iPhone 12-reeks.

Hier voelt het echter eerder willekeuring aan: het goedkoopste model krijgt de grootste batterij, en het middelste toestel krijgt de kleinste. Dat geldt natuurlijk enkel als de informatie klopt.

Dat kan er dus voor zorgen dat de Motorola Edge 20 een vrij teleurstellende batterijduur heeft in vergelijking met zijn soortgenoten. We zullen het pas kunnen bevestigen als we ze in onze handen krijgen. Het zou tevens slecht nieuws zijn voor mensen die meer geld neertellen voor een duurder model, maar toch nog steeds een minderwaardige batterij krijgen in vergelijking met de Lite.

Los daarvan - met als uitzondering de 2MP dieptesensor - lijken alle vermeende specificaties in verhouding met de gelekte prijzen zeker te kloppen, met de 144Hz schermen als hoogtepunt. Deze vreemde verdeling van batterijen zou er wel voor kunnen zorgen dat de prijzigere modellen minder snel over de toonbank zullen gaan.

