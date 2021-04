Motorola Edge 2 gelekt inclusief drie andere Android-toestellen

De Motorola Edge en Motorola Edge Plus zijn in april 2020 uit de doeken gedaan, en het ziet ernaar uit dat een opvolger niet lang meer op zich laat wachten. Naar verluidt is de Motorola Edge 2 in ontwikkeling, alsook drie andere Edge-modellen.

Evan Blass (een 'leaker' met een goede reputatie) plaatste op Twitter een screenshot met daarin vier namen van Motorola-telefoons, genaamd: Motorola Edge Sierra, Motorola Edge Berlin, Motorola Edge Berlin NA en Motorola Edge Kyoto. We gaan ervan uit dat het codenamen betreft, aangezien deze namen niet passen in het huidige naamschema van de fabrikant.

Hoewel Blass buiten de vermelding dat alle vier de toestellen dit jaar moeten verschijnen zich niet uitlaat over verdere details, doen Adam Conway van XDA Developers en Techniknews dat wel. Zij zeggen meer te weten over de cameradetails dankzij 'betrouwbare bronnen'.

April 25, 2021

Als de bronnen het correct hebben, beschikt de Motorola Edge Kyoto over een 108MP hoofdcamera, net als de Moto G60 (die niet in de Benelux verschijnt). Verder moet er een 8MP groothoekcamera inbegrepen zijn, welke ook gebruikt moet kunnen worden voor het schieten van macrofoto's. Verder is er nog een 2MP dieptesensor aanwezig. Aan de voorzijde zit een 16MP of 32MP camera.

Hoewel de bronnen enkel details kennen over één model, claimen zij ook dat er vier verschillende telefoons in de maak zijn.

Afgaande op deze specificaties ziet het ernaar uit dat de Motorola Edge Kyoto de basisversie van het viertal is, aangezien telefoons uit de Edge-serie vaak bepakt zijn met sterke specs. Wellicht dat dit specifieke model verschijnt als Motorola Edge Lite of iets vergelijkbaars.

De Berlin en Sierra zijn hoogstwaarschijnlijk de Motorola Edge 2 en Motorola Edge 2 Plus, terwijl de NA Berlin mogelijk een aangepaste versie voor Noord-Amerika wordt. Neem deze geruchten voor nu in ieder geval met een korrel zout.

Vooralsnog is er weinig bekend over deze smartphones, waardoor we ook niet verwachten dat de nieuwe Edge-serie op korte termijn al uit de doeken wordt gedaan.

Via Gizmochina