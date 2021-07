Motorola Edge 2 releasedatum wellicht eerder dan verwacht

We hopen nu al een tijdje de opvolger van de Motorola Edge te mogen verwelkomen, en dat moment komt steeds dichterbij. Wel verbaast het toestel ons met het naamschema, mits het nieuwtje klopt.

De populaire leaker Evan Blass heeft wat informatie bekendgemaakt over de namen en releasedata van de nieuwe Motorola Edge-serie. Dit in navolging van een eerdere leak eind juni.

Het ziet ernaar uit dat we maar liefst vier nieuwe Edge-toestellen mogen verwelkomen binnenkort, namelijk: de Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 Lite, Edge 20, en een andere versie van de Edge 20 met een groter scherm en grotere batterij, maar slechtere camera's (die uitkomt in de VS).

Blass meldt dat deze toestellen eind juli gelanceerd worden. Op het moment van schrijven duurt dat dus nog drie weken. Als Motorola-fan hoef je dus niet al te lang meer te wachten.

Verwarrend naamschema

Details about the various models which will compose the second-gen Motorola Edge family. (I'm told that PStar may be an alternate codename for the device also referred to as Sierra.)

Begin 2021 gingen er wat geruchten rond die wezen op een release van de nieuwe Motorola Edge-serie in rond maart of april. Die verwarring is ontstaan door de release van de Motorola Edge S in China, welke in de Benelux verscheen in april als de Moto G100. Motorola verklaarde later dat de Edge S geen deel uitmaakt van de tweede Edge-generatie, maar de verwarring is niet zo heel vreemd.

Als de Motorola Edge 20-serie (wat dus eigenlijk de Edge 2-serie is) eind juli verschijnt, is dat slechts een maand later dan wanneer de eerste Edge verscheen in 2020. Gezien de vele verschuivingen en verplaatsingen het afgelopen jaar valt dit nog mee.

Het naamschema van de Edge-serie blijft vreemd, maar Motorola staat nu ook niet bepaald bekend om het gebruiken van logische naamschema's. Wel interessant: het topmodel heet Edge 20 Pro, terwijl het topmodel vorig jaar Edge Plus heet.

Mocht er meer informatie naar buiten komen over de nieuwe Edge-serie, dan lees je het hier op TechRadar.