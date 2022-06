Gameplay-trailer Call of Duty: Modern Warfare 2 brengt Crew Expendable terug

Er werd voor het eerst gameplay van Call of Duty: Modern Warfare 2 gepresenteerd tijdens Summer Game Fest. Kijkers kregen een voorproefje van een missie uit de game.

De footage laat een van de nieuwe verhaalmissies zien waarin spelers opnieuw in de Modern Warfare-wereld worden geïntroduceerd. De missie laat een geheim team zien dat een booreiland met een schip infiltreert. De missie begint stilletjes en sluipend, maar wordt geleidelijk aan steeds intensiever en vol actie. Zoals verwacht eindigt het in complete chaos.

Je kan de gameplay-trailer hier kijken:

Om verwarring uit de weg te helpen: deze game is geen remake van het geliefde Call of Duty: Modern Warfare 2 uit 2009, maar een vervolg op de Modern Warfare (opens in new tab) uit 2019. Dat betekent dat deze footage uit een compleet nieuwe missie afkomstig is.

Dat gezegd hebbende zijn er duidelijke gelijkenissen tussen deze nieuwe missie en de oorspronkelijke CoD 4: Modern Warfare Crew Expendable-missie, waar spelers een schip moeten infiltreren voordat ze moeten vluchten terwijl het schip zinkt. De overeenkomsten zijn duidelijk en dat is waarschijnlijk niet per ongeluk. Uiteindelijk zien we in de gameplay-trailer het schip niet zinken, dus we moeten wachten of dit in deze game ook gebeurt.

De game werd oorspronkelijk woensdag onthuld in een presentatie waarin het vervolg de originele personages terugbracht: Soap, Captain Price, Gaz en Ghost zagen we terugkomen op onze beeldschermen.

Infinity Ward bleef vrij terughoudend over Warzone 2, maar gaf als hint dat als fans goed naar de reveal-trailer keken, er aanwijzingen te vinden zijn.

Call of Duty: Modern Warfare 2 komt op 28 oktober uit voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en S en pc.