Call of Duty: Modern Warfare 2 onthuld in nieuwe trailer

Een officiële trailer is eindelijk onthuld voor Call of Duty: Modern Warfare 2. De trailer geeft ons een eerste indruk wat we mogen verwachten van de game. Modern Warfare 2 verschijnt later dit jaar.

De trailer is minder dan twee minuten lang en bevat niet veel details. Vooral actie-shots en muziek vullen de trailer op. Wel zien we Task Force 141 terug, met de bekende gezichten als Captain John Price, Sergeant Kyle ''Gaz'' Garrick en Lieutenant Simon ''Ghost'' Riley.

Er zijn ietwat meer details te vinden op de Steam-pagina (opens in new tab) (ja, dat lees je goed!) waar staat dat Modern Warfare 2 ''spelers in weergaloze wereldconflicten stort die de terugkomst van de iconische Operators van Task Force 141 bevat. Zowel kleinschalige, risicovolle infiltratiemissies als hoogst-geclassificeerde missies bieden spelers samen met vrienden een flink meeslepende ervaring.

Infinity Ward belooft ''state-of-the-art gameplay, met compleet nieuwe wapenhantering, een geavanceerd AI-systeem, een nieuwe Gunsmith en een lading aan andere gameplay en grafische innovaties die de franchise naar een hoger niveau tillen.''

Buiten de in-game details om bevestigt de trailer dat wie Call of Duty: Modern Warfare 2 pre-ordert vroege toegang krijgt tot de bèta van de game. Er is nog geen datum voor de bèta vastgesteld, deze wordt volgens Activision (opens in new tab) ''in de aankomende weken'' gedeeld. Ook geeft de trailer geen bevestiging of, volgens geruchten (via VGC (opens in new tab)), de bèta eerst op PlayStation wordt uitgebracht.

De release van Call of Duty: Modern Warfare 2 staat gepland op 28 oktober 2022 voor een reeks aan platformen als PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en pc. Voor pc-spelers wordt de game verkrijgbaar via Battle.net en Steam.

Analyse: wanneer krijgen we meer informatie?

Activision en Infinity Ward hebben succesvol onze interesse getrokken voor een nieuw Call of Duty-avontuur met deze trailer. Maar wanneer krijgen we meer informatie of beelden? Blijkbaar binnenkort alweer. Heel snel. Vandaag zelfs.

Het is bevestigd dat Call of Duty: Modern Warfare 2 zich laat zien tijdens de Summer Game Fest nachtopening-stream (opens in new tab) op 9 juni (vandaag dus). Deze bevat een ''gameplay-level wereldpremière'' welke zich op de campaign van Modern Warfare 2 lijkt te gaan focussen.

See the world premiere gameplay level from @CallofDuty #ModernWarfare2 during #SummerGameFest on June 9th at 11am PT/2pm ET/6pm GMT.

De Summer Game Fest (opens in new tab) live-showcase vindt vandaag om 20:00 uur Nederlandse tijd plaats, maar we weten niet op welk moment tijdens de stream Call of Duty zich laat zien. Naar verwachten is de livestream anderhalf tot twee uur lang.