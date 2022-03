Call of Duty 2022: alles wat we weten over Modern Warfare 2

Een nieuwe Call of Duty-game is onderweg en moet in 2022 verschijnen. Jaarlijks arriveert er een nieuwe titel in de shooterreeks, al lijkt 2023 een uitzondering op die regel te worden.

Call of Duty 2022 is bevestigd en in ontwikkeling bij Infinity Ward. We weten inmiddels dat het gaat om een sequel voor Modern Warfare uit 2019, wat het in feite een reboot maakt van Modern Warfare 2 uit 2009.

Hoewel de komst van een nieuwe Call of Duty niet als een verrassing komt, is de acquisitie van uitgever Activision Blizzard door Microsoft dat wel. De aankondiging roept de vraag op wat de toekomst is van de Call of Duty-reeks op PlayStation-consoles.

Gelukkig heeft Microsoft in een recent blogbericht laten weten dat “Call of Duty en andere populaire Activision Blizzard-titels beschikbaar blijven op PlayStation-consoles gedurende de looptijd van bestaande overeenkomsten met Activision. En we hebben Sony beloofd dat we ze ook beschikbaar zullen maken op PlayStation na de bestaande overeenkomst en in de toekomst, zodat Sony-fans kunnen blijven genieten van de games waar ze van houden."

Hieronder lees je alles wat we weten over de nieuwe Call of Duty, die in 2022 verschijnt.

In het kort

Wat is het? De nieuwste Call of Duty-game

De nieuwste Call of Duty-game Wanneer kan ik het spelen? 2022

2022 Waar kan ik het op spelen? Waarschijnlijk op PS5, PS4, Xbox Series X/S en pc

Call of Duty 2022: releasedatum

(Image credit: Infinity Ward)

Tot op heden is er nog geen releasedatum bekend, ook is het nog niet duidelijk op welke platforms Call of Duty 2022 verschijnt.

Call of Duty-games verschijnen meestal in de maand november, maar CoD-leaker Tom Henderson beweert dat hij heeft gehoord dat de nieuwe Call of Duty een maand eerder verschijnt, in oktober. De onthulling zou dan in "de zomer" plaatsvinden, en een "grote" Warzone-update zal volgen. Ook Bloomberg stelt dat de Call of Duty van dit jaar "gepland is voor deze herfst".

Henderson claimt dat Call of Duty 2022 eerder wordt uitgebracht omdat Call of Duty: Vanguard "slecht presteert" als het gaat om verkoopcijfers. Hoewel het om een gerucht gaat, heeft Henderson het vaker bij het rechte eind als het gaat om Call of Duty-informatie. Het is echter mogelijk dat oktober voor nu het plan is, maar dat de game uiteindelijk vertraagd wordt.

Waar we enkel kunnen speculeren over de releasedatum van Call of Duty 2022, kunnen we een betere gok doen als het gaat om de platforms waar de shooter op verschijnt. Het is vrijwel zeker dat de nieuwe Call of Duty te spelen is op PS5, Xbox Series X/S en pc. De komst naar PS4 en Xbox One is echter wat minder vanzelfsprekend, al verwachten we dit wel.

De release van de nieuwe Call of Duty op PlayStation-consoles is voor velen een opluchting, aangezien Microsoft recentelijk uitgever Activision overnam. Het lijkt er echter op dat de franchise nog wel even multi-platform blijft.

Nieuws en geruchten

(Image credit: Infinity Ward)

De laatste Call of Duty tot 2024?

Activision brengt naar verluidt geen Call of Duty-game uit in 2023. Dat betekent dat we na Call of Duty 2022 mogelijk pas weer een CoD-titel zien in 2024.

De reden van de pauze komt volgens Bloomberg omdat Call of Duty: Vanguard niet aan de verwachtingen voldeed. Vanguard was wel een bestseller, maar de verkoopcijfers lagen lager dan Black Ops Cold War van het jaar ervoor.

Mogelijk wil Activision het gat vullen door Call of Duty 2022 te blijven ondersteunen en middels de free-to-play spin-off Warzone. Naar verluidt zou er zelfs een tweede soort Warzone komen, met de naam DMZ. Volgens leaker Tom Henderson is DMZ geïnspireerd door games als Escape From Tarkov, welke PvE en PvP samenbrengt in een lootgame.

The DMZ is Call of Duty's take of Escape From Tarkov/Hazard Zone.February 3, 2022 See more

Activision heeft de berichtgeving van Bloomberg niet bevestigt. In een statement is wel te lezen dat er "free-to-play Call of Duty-ervaringen voor volgend jaar, het jaar erna en daarna" zullen verschijnen.

Opvolger voor Modern Warfare 2019 bevestigd

Na te hebben bevestigd dat Infinity Ward de belangrijkste studio is voor de ontwikkeling van Call of Duty 2022, heeft Activision Blizzard bekendgemaakt dat het gaat om een sequel voor Modern Warfare uit 2019. Dit is te lezen in een tweet van het officiële Twitter-account van Call of Duty en werd verder uitgewerkt in een blogbericht.

Hierin bevestigt Activision dat de game door Infinity Ward wordt ontwikkeld en dat er een nieuwe Warzone-ervaring "van de grond af aan wordt ontworpen", met een gloednieuwe engine die zowel Warzone als MW2 aandrijft.

Let’s start with a look ahead:✅ COD 2022 is a sequel to MW 2019, and being designed with a new #Warzone experience (both led by @InfinityWard)✅ A massive evolution of BR, with an all-new playspace and new sandbox mode✅ A new engine powering both the new game and #WarzoneFebruary 11, 2022 See more

Infinity Ward als studio bevestigd

Het is nu duidelijk dat Infinity Ward officieel werkt aan de nieuwe Call of Duty 2022. In februari tweette het bedrijf: “Een nieuwe generatie van Call of Duty komt binnenkort".

A new generation of Call of Duty is coming soon.Stay frosty.February 3, 2022 See more

Infinity Ward was ook de ontwikkelaar achter Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 en Call of Duty: Warzone. De studio heeft verder geen details gegeven over de aankomende game. Activision heeft enkel onthuld dat de studio “werkt aan het meest ambitieuze plan uit de geschiedenis van de franchise".

Attackers vs Defenders-modus

Leaker Ralph stelt dat Call of Duty 2022 over een gamemodus beschikt á la Rainbow Six Siege, waarbij aanvallers een doel binnen een tijdslimiet moeten voltooien, terwijl verdedigers ze moeten stoppen. Ralph beweert dat verdedigers "verborgen locaties, valstrikken en camera's" kunnen gebruiken om aanvallers te vertragen, waarbij vernietiging een belangrijke rol speelt in deze modus.

Modern Warfare II’s Multiplayer ‘Attackers v. Defenders’ Mode pic.twitter.com/js7nUqv5mUJanuary 2, 2022 See more

Een modus zoals Escape from Tarkov?

Leaker Tom Henderson beweert dat er een modus in de maak is die meer lijkt op Escape from Tarkov dan Battlefield 2042's Hazard Zone. Henderson claimt dat deze modus "vanaf de grond wordt opgebouwd", daarnaast zou de modus wat ruiger zijn.

Collega-leaker Ralph, bevestigt de claims van Henderson en zegt dat het doel van de modus is om "loot te bemachtigen op verschillende maps, voordat je deze met succes kunt extraheren".

The mode currently in development by Infinity Ward for #ModernWarfareII is apparently more like Escape From Tarkov than Hazard Zone from what I've been told.It's grittier and built from the ground up with this particular mode in mind. "It's not an afterthought" - Current Dev.November 8, 2021 See more

Gruwelijk?

Leaker Ralph geeft meer details over de mogelijke campaign van Call of Duty 2022. Naar verluidt zal het er behoorlijk hard aan toegaan. Ralph beweert dat de nieuwe Call of Duty-campaign "onverbiddelijk" zal zijn, met realistische gore en sterfteanimaties waarin personages onder andere stuiptrekken voordat ze sterven. Daarnaast beweert Ralph dat de nieuwe CoD over een nieuwe moraalsysteem zal beschikken, vergelijkbaar met het eresysteem van Red Dead Redemption 2. Bepaalde beslissingen zullen mogelijk van invloed zijn op het verloop van de campaign.

Infinity Ward’s rumoured 2022 title, ‘Modern Warfare II’: Campaign details, Weapon dynamics, Facets of Gore and AI, New ‘Moral System’, SP Systems and more; pic.twitter.com/0oAWEVO9sxOctober 28, 2021 See more

Strijden tegen Colombiaanse drugskartels?

Volgens VGC richt de nieuwe campaign van Call of Duty 2022 zich op "Amerikaanse speciale eenheden die een geheime oorlog voeren tegen Colombiaanse drugskartels". VGC stelt dat de eerder gemelde codenaam van 'Project Cortez' betrekking heeft op de campaign, en dat de verhaallijn gebaseerd is op de film Clear and Present Danger uit 1994, waarin een schurk met de naam Colonel Félix Cortez te zien was.

Multiplayer-maps gelekt?

Vier van de multiplayer-maps van Call of Duty 2022 zijn mogelijk gelekt door ModernWarzone op Twitter. Het account deelde vier geruchten over multiplayer-maps van Modern Warfare 2, die naar verwachting zullen terugkeren bij de reboot. De maps zijn Favela, Terminal, Quarry en High Rise. Het account vermeldt echter niet waar deze geruchten vandaan komen. Neem het nieuws daarom met de nodige korrels zout.

Rumored Modern Warfare 2 (2022) Maps 👀• Favela 🌴• Terminal ✈️• High Rise 🌇• Quarry 🚧 pic.twitter.com/cmS32rFgxkJanuary 4, 2022 See more

Geen reboot van Call of Duty: Modern Warfare 3?

Volgens Call of Duty-leaker Ralph is ontwikkelaar Infinity Ward "niet geïnteresseerd om andere oude titels na MW2 terug te brengen". Naar verluidt "kijkt de studio verder". In andere woorden, we hoeven geen Modern Warfare 3-reboot te verwachten.