Call of Duty zal volgens geruchten 2023 overslaan

Activision zal de Call of Duty-reeks in 2023 naar verluidt even op pauze zetten. Daarmee wordt de volgende release van Treyarch naar 2024 uitgesteld. In plaats van een volledig nieuwe release wil Activision het momenteel nog onaangekondigde Call of Duty-spel van dit jaar ook in 2023 van bijkomende content blijven voorzien.

De beslissing om de jaarlijkse release-cyclus te doorbreken zou volgens een bericht van Bloomberg te wijten zijn aan Call of Duty: Vanguard. Dit spel zou er namelijks niet in geslaagd zijn om aan de verwachtingen van Activision te voldoen. Ook al was Vanguard het best verkopende spel van 2021, toch lagen de verkoopcijfers nog steeds lager dan die van Black Ops Cold War van het jaar daarvoor.

Als deze berichten kloppen, dan is 2023 het eerste jaar in twee decennia dat we geen nieuw Call of Duty-game zien verschijnen. Activision zou de leegte naar verluidt opvullen met blijvende ondersteuning voor de Call of Duty van dit jaar en zijn free-to-play spinoff Warzone.

De versie van Call of Duty die dit jaar uitkomt, verschijnt volgens de berichten met een tweede free-to-play spinoff, genaamd DMZ. Dit zou ook moeten helpen om de kloof tussen de release van twee spellen te dichten. Volgens Tom Henderson, een freelance schrijver met toch wel de nodige geloofwaardigheid als het op Call of Duty- en Battlefield 2042-nieuws aankomt, zal DMZ zijn inspiratie halen bij games als Escape from Tarkov, waarbij multiplayer met AI-vijanden gecombineerd wordt met het looten van items onder intense druk van tegenstanders.

Activision heeft de berichten van Bloomberg nog niet bevestigd. Het stelt in een nota wel dat het "een spannend aanbod aan premium en free-to-play Call of Duty-ervaringen klaar heeft zitten voor dit jaar, volgend jaar en verder."

Analyse: Call of Duty kan wel wat ademruimte gebruiken

(Image credit: Activision Blizzard)

Activision is echter niet de eerste uitgever die een stapje terugzet van een jaarlijkse release-cyclus. Na zeven jaar op rij telkens een nieuw spel uit te hebben gebracht, besloot ook Ubisoft om Assissin's Creed even op adem te laten komen. Dat legde het bedrijf ook geen windeieren. Origins, wat twee jaar na Syndicate verscheen, was een van de best beoordeelde en verkochte games in de geschiedenis van de reeks. Het ging in de eerste tien dagen dubbel zo vaak over de toonbank als Syndicate.

Ubisoft zet een stapje terug van de jaarlijkse uitgaves en wil met Assassin's Creed Infinity de reeks omzetten naar een platform. Met het succes van Warzone en de aankomende release van DMZ is de kans dus zeer groot dat Call of Duty ook even een pauze neemt.

Ook al zijn de Call of Duty-games consistent een van de best verkochte games geweest de voorbije twintig jaren, toch moeten we wel toegeven dat de nieuwere games bij hun lancering steeds minder goed onthaald werden. Spelers verweten de ontwikkelaars dat ze bepaalde assets bleven recycleren, de campaigns te kort waren en de spellen gewoon niet innovatief genoeg aanvoelden.

We zijn alvast benieuwd naar wat Treyarch allemaal zal kunnen verzinnen in het extra jaar dat ze krijgen voor de ontwikkeling van hun nieuwe spel. We hopen alvast dat het de reeks naar nieuwe hoogtes brengt.