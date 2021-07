Assassin's Creed Infinity: alles wat je moet weten over het nieuwe platform van Ubisoft

Assassin’s Creed ondergaat een flinke verandering. De historische gamefranchise is niet vies van aanpassingen. De games springen tussen verschillende tijdperiodes en veranderden van stealth-games in een soort RPG's.

Het nieuwe grote project van ontwikkelaar Ubisoft, Assassin’s Creed Infinity, lijkt de gamefranchise voorgoed te veranderen. Volgens Bloomberg brengt Assassin's Creed Infinity de toekomstige onderdelen in de franchise samen door middel van 'live service'-elementen.

Een 'oneindige' Assassin’s Creed-game?

Ubisoft heeft het bestaan van Assassin’s Creed Infinity bevestigd, maar is niet ingegaan op wat het precies inhoudt. We hebben echter wel een beeld van wat we mogen verwachten.

Zover we weten zal Assassin's Creed Infinity geen nieuwe Assassin's Creed-game worden. Het is in elk geval geen standalone titel zoals Assassin’s Creed Vahalla. In plaats daarvan wordt het een platform dat alle toekomstige games van de reeks samenbrengt.

Een live service-game is een titel die continu wordt geüpdatet met nieuwe uitdagingen en content. Infinity moet een soort centrale omgeving worden voor fans van de series. Nieuwe games in de AC-franchise, die plaatsvinden in verschillende tijdsperiodes, zullen door Assassin's Creed Infinity dichter met elkaar verweven worden. Als nieuwe tijdperken of uitbreidingen uit worden gebracht, zullen deze waarschijnlijk worden toegevoegd aan Assassin's Creed Infinity, met mogelijk een overkoepelend verhaal of doel.

(Image credit: Ubisoft)

De franchise heeft al een onderliggend verhaal dat elke game met de ander verbindt. In de games hebben spelers namelijk toegang tot het verleden door middel van de Animus. Deze gebruikt historische informatie om het verleden opnieuw te creëren. Ongetwijfeld zal Ubisoft deze rode draad niet veranderen zodra Assassin's Creed Infinity verschijnt.

In de praktijk lijkt Infinity mogelijk op Hitman 3. Met deze titel bracht ontwikkelaar IO Interactive alle drie de Hitman-games samen in één pakket, waarna het constant nieuwe huurcontracten toevoegde om spelers terug te laten keren. We verwachten dat Ubisoft een duidelijke roadmap heeft voor de toekomstige titels met Infinity in gedachten. We zien het als het gaming equivalent van het MCU (Marvel Cinematic Universe).

We zouden niet verrast zijn als Infinity over een soort interactieve omgeving beschikt, waarbij je door middel van verschillende Animus-apparaten kunt kiezen voor een tijdperiode naar keuze binnen verscheidene games.

Wie werkt er aan Assassin’s Creed Infinity?

Ubisoft heeft bevestigd dat Infinity een samenwerkingsproject is tussen verschillende interne studio's over de hele wereld. Het zou uit minstens twee teams bestaan, onder leiding van twee creatieve directeuren. Clint Hocking (Splinter Cell en Watch Dogs Legion) zal het team van Ubisoft Montreal onder zich nemen, terwijl Jonathan Dumont (Assassin's Creed Syndicate en Odyssey) dat doet voor Ubisoft Quebec.

De twee teams en de games die ze produceren, worden overzien door Marc-Alexis Côté, de uitvoerend producent van de volledige Assassin's Creed-reeks. Côté werkte eerder aan Brotherhood en Syndicate.

(Image credit: Ubisoft)

Historische gebeurtenissen

We hebben in de afgelopen jaren gezien dat Assassin's Creed-games langzaamaan verschuiven van single-player games naar iets dat meer verbindt.

Assassin’s Creed Brotherhood bracht competitieve multiplayer-aspecten naar de franchise, Black Flag voegde vlootbeheer toe waardoor je verder kon spelen zonder in de buurt te zijn van je console. Assassin’s Creed Unity experimenteerde met co-op missies. Origins introduceerde wekelijkse uitdagingen voor spelers en de laatste game, Valhalla, was de eerste game in de franchise met twee jaar aan DLC-ondersteuning.

(Image credit: Ubisoft)

Met honderden jaren aan geschiedenis om gebruik van te maken, is het niet gek dat Ubisoft de Assassin's Creed-franchise gebruikt voor live-service doeleinden. DLC-packs en online add-ons zijn geweldige post-launch toevoegingen aan titels.

Wat de toekomst brengt is nog niet volledig duidelijk. Verandert Assassin's Creed in een dienst, zoals een MMO? Of wordt het een platform zoals Xbox Game Pass, specifiek voor Assassin's Creed-titels. Mogelijk wordt het zelfs een premium kijk op een season pass-model, zoals het geval is bij Fortnite en Call of Duty: Warzone. De tijd zal het leren.