Assassin's Creed Infinity is niet free-to-play volgens Ubisoft

Er komen steeds meer details naar buiten over Assassin's Creed Infinity van Ubisoft. De uitgever heeft tijdens een bespreking van de financiële resultaten bevestigd dat de game niet free-to-play zal zijn (via VGC).

"Het zal niet free-to-play zijn en deze game zal veel verhalende elementen bevatten", zei Ubisoft-baas Yves Guillemot. "Het wordt een zeer innovatieve game. Het wordt een enorme game, maar met veel elementen die al aanwezig zijn in de games die we in het verleden hebben uitgebracht", vult hij aan.

Daarnaast bevestigt Ubisoft dat Assassin's Creed Infinity nog in de kinderschoenen staat. Het is dus onwaarschijnlijk dat we de game binnenkort in handen krijgen.

Analyse: wat is Assassin's Creed Infinity?

(Image credit: Ubisoft)

Het blijft lastig om vast te stellen wat Assassin's Creed Infinity precies inhoudt, aangezien Ubisoft er niet echt veel informatie over heeft verstrekt.

Volgens berichtgeving van Bloomberg eerder dit jaar is Assassin's Creed Infinity een online game die alle onderdelen van de serie uit meerdere games samenbrengt en zich dan ook afspeelt in verschillende historische tijdsperioden.

Bloomberg beweert dat de game live-service-elementen zal hebben, wat betekent dat het voortdurend wordt bijgewerkt en evolueert met nieuwe inhoud. De naam Infinity suggereert zeker een continue evolutie.

Ubisoft heeft bevestigd dat Assassin's Creed Infinity in de maak is, maar niet onthuld wat het precies inhoudt. Wat Ubisoft wél heeft gezegd is dat de game niet free-to-play zal zijn en een sterke narratieve focus zal hebben.

We weten bovendien niet of het om één game gaat of om een platform. De verhalende focus suggereert echter dat er meer aan de hand is dan dat we nu weten.

Het is niet verwonderlijk dat Ubisoft blijft werken aan de Assassin's Creed-franchise, aangezien de uitgever onlangs bekendmaakte dat de serie de op één na meest winstgevende franchise van de uitgever aller tijden is. Het lijkt er echter op dat het nog een tijdje zal duren voordat we wat meer details hebben over wat we kunnen verwachten van Assassin's Creed Infinity, en zelfs nog langer voordat we ermee aan de slag kunnen.