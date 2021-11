Battlefield 2042 review

Als je het gehad hebt met het overdreven competitieve karakter van first-person shooters zoals Call of Duty, is Battlefield 2042 misschien iets voor jou. Battlefield 2042 slaagt erin om enorm plezier te brengen naar epische strijdvelden, zowel voor nieuwkomers als voor veteranen. Het feit dat je de volle prijs betaalt voor alleen een multiplayer-titel is een moeilijke pil om te slikken, vooral omdat de game zoals hij nu staat vooral aanvoelt als een solide basis om op voort te bouwen - en niet als een volwaardige titel. Nu EA DICE een live-servicebenadering heeft voor Battlefield 2042 en de game zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen, is het misschien de moeite waard om even te wachten met de aanschaf, tenzij je een fervent Battlefield-fan bent.

Review Information Tijd gespeeld: Ongeveer 12 uur tijdens een driedaags review evenement Platform: PC

Wil jij weten wat het coolste wapen in Battlefield 2042 is? Dat is een hovercraft. Natuurlijk heb je genoeg andere (en echte) wapens tot je beschikking, maar niets vangt de chaotische basis van Battlefield 2042 zo goed als een aanval over een zandduin en het uitschakelen van een peleton vijandelijke specialisten met de onhandig vloeiende bewegingen van dit voertuig.

Het zijn momenten als dit die laten zien waarom Battlefield 2042 niet alleen een game is voor oudgedienden van de serie, maar ook voor gamers die hun eerste stappen in first-person shooters willen zetten zonder al die belachelijke absurditeit en felle concurrentie. Battlefield 2042 neemt zichzelf niet al te serieus, in tegenstelling tot andere titels in het genre, en als gevolg daarvan is het eigenlijk leuk om te spelen.

In tegenstelling tot zijn voorgangers is Battlefield 2042 alleen als multiplayer te spelen. De game biedt drie multiplayer-ervaringen die ofwel bij je speelstijl passen, of je een beetje vervelen. Ontwikkelaar EA Dice heeft geprobeerd multiplayer-ervaringen te creëren voor alle disciplines, maar een prijskaartje van €60 voor de standaardeditie van een uitsluitend multiplayer-titel op PS4 en Xbox One (voeg €10 toe voor de versies voor de PS5 en Xbox Series X) is gewoon hoog - vooral als je de prijs optelt van het PS Plus- of Xbox Live Gold-lidmaatschap dat nodig is om op consoles te spelen.

Ondanks dat voelt Battlefield 2042 aan als de volgende generatie shooters uit de serie, met verbluffend gedetailleerde omgevingen, epische gevechten op enorme kaarten waar ruimte is voor 128 spelers en voor specialisten, die enigszins op mensen lijken. Het is zonder twijfel de best uitziende FPS die we hebben gezien en het draaide soepel op onze pc, hoewel we benieuwd zijn naar de prestaties en het uiterlijk op consoles – iets waar we geen toegang toe kregen tijdens de pre-release reviewsessie. Al onze indrukken in dit artikel komen vanuit de pc-versie van het spel.

Op het moment van de lancering heeft Battlefield 2042 al genoeg te bieden om de strijd aan te gaan, met zeven All-Out War/Hazard Zone-maps, zes klassieke Battlefield Portal-maps om in te stappen en 10 specialisten om mee te spelen. Ieder seizoen zouden er meer uitbreidingen komen, zo beloofde EA ons. Het is alleen onwaarschijnlijk dat iedereen gecharmeerd zal zijn van al zijn multiplayer-ervaringen. Ieder zal zijn eigen voorkeur hebben voor speciale spelmodi. Daardoor kan het even duren voor er uitbreidingen komen in het segment dat jouw voorkeur heeft. Of deze seizoensgebonden uitbreidingen de game beter zullen maken is de vraag, maar dat zal wel de levensduur bepalen van Battlefield 2042. Er is ook nog weinig bekendgemaakt over mogelijke toevoegingen en expansies, zodat dat pad voor de spelers nog in het duister is gehuld.

All-Out Warfare

(Image credit: EA DICE)

Onze PC specificaties Wij speelden Battlefield 2042 op een PC, die door EA DICE was samengesteld. De specificaties van de PC waren:

CPU: Intel Core i9-9900KF

Videokaart: Nvidia GeForce RTX 3080

RAM: 8GB (3,200Mhz) Corsair Vengeance LPX

Opslag: 1TB M.2 SDD

Het summum van de Battlefield 2042-ervaring is de gamemodus All-Out Warfare. Deze bestaat uit twee vernieuwde fan-favoriete modi, Conquest en Breakthrough, en biedt een bekende multiplayer-ervaring voor gamers die eerder first-person shooters hebben gespeeld. Daarnaast biedt All-Out Warfare waarschijnlijk ook de beste ervaring voor nieuwkomers in de serie.

Laten we beginnen met onze persoonlijke favoriet, de Breakthrough-modus. Wil je het volledige effect van de grootsheid van de gevechten in Battlefield 2042 ervaren? Dan kun je het beste losgaan in Breakthrough. In deze modus worden 64 spelers (of 32 op PS4 en Xbox One) opgesplitst in teams van vier, die het tegen elkaar opnemen. In plaats van iedereen los te laten in een soort free-for-all schiettent, moet je de kaart veroveren. Je moet sectoren overwinnen en beveiligen, totdat één team het grootste deel van de kaart bemachtigt. Zo proberen sommigen in je groep aan te vallen en nieuwe gebieden te veroveren, terwijl anderen bezig zijn met de verdediging.

Breakthrough biedt een gerichte gevechtservaring, een doel waarin jij en je teamleden zich in kunnen vastbijten. Je voelt je echt een radertje in een goed geoliede machine, waarbij je sector na sector veiligstelt. Breakthrough is voor echte teamplayers, waar de peletondynamiek zijn steentje bijdraagt om je een deel van een team te laten voelen.

In Hazard Zone nemen twee teams het tegen elkaar op in dezelfde maps als Breakthrough, maar in plaats van losse sectoren veroveren, concentreert de actie zich rond sectoren die uit meerdere vlaggen bestaan. Terwijl je in Breakthrough van controlepunt naar controlepunt moet strijden, waardoor spelers niet gewoon naar voren kunnen racen, opent Conquest de hele kaart. Je kunt direct naar iedere uithoek van de kaart reizen. Wij vonden dat de geleidelijke ontgrendeling in Breakthrough een fijner tempo opleverde en voor meer focus zorgde, terwijl Conquest meer aanvoelde als een een free-for-all.

De grotere spelersgrootte in All-Out Warfare van Battlefield 2042 is misschien wel het grootste voordeel. Je komt niet constant in aanraking met een overvloed aan vijanden, maar je zult bijna altijd wel iemand tegenkomen, waar je ook bent. De kaart wordt natuurlijk geschaald naar het aantal spelers, maar we hebben nooit geworsteld om een ​​vijand of een teamgenoot te voet te vinden. Bovendien zijn er zo veel spelers, dat de actie nooit stopt - hoewel dit meer geldt voor Breakthrough dan voor Conquest.

(Image credit: EA DICE)

Maar in de 'clusters' van Battlefield 2042, zoals ontwikkelaar EA Dice ze noemt, vind je de echte actie. Clusters zijn punten binnen de sectoren waar spelers op een natuurlijke manier naar worden aangetrokken. Dat zorgt voor grote vuurgevechten. Terwijl je een sector probeert te veroveren, kun je plotseling ontdekken dat de kogels je in een pikzwarte tunnel om de oren vliegen, waarbij jij alles op alles zet om de vijand te verdrijven en terrein te winnen. Deze clusters zijn briljant en ze betekenen dat je genoeg gave plekken hebt om de strijd aan te gaan. Op een gegeven moment liepen we gewoon naar een bestemming en waren we getuige van een venijnig luchtgevecht boven ons hoofd. Het gaf ons het gevoel dat we deel uitmaakten van iets veel groters, op de best mogelijke manier.

Als radertje in de All-Out Warfare-machine heb je veel vrijheid bij het kiezen van jouw Specialist, waardoor je op dat vlak genoeg kunt experimenteren. Je kunt er voor kiezen om als ingenieur Boris turrets te plaatsen, of kruip in de wingsuit van Sundance. Het zal jouw team niet de overwinning kosten. Tussendoor kun je nog altijd van Specialist veranderen als de strijd (of jouw meesterplan) daarom vragen. Het verschil tussen de verschillende specialisten zijn hun unieke vaardigheden, want je kunt elke uitrusting voor elke specialist gebruiken. Het lijkt dan ook een tikje overbodig om voor een specialist te kiezen (vooral in Breakthrough en Conquest), maar sommige speciale skills lenen zich meer voor bepaalde omgevingen (en modi) dan andere. Mackay kan bijvoorbeeld een grijphaak gebruiken om zichzelf naar hogere gebieden te trekken die anderen niet kunnen bereiken, wat handig is in kaarten zoals Discarded waar er voldoende zeecontainers zijn om tegenop te klauteren voor een betere positie.

We waren ook een beetje teleurgesteld in het wapenarsenaal. Hoewel je jouw uitrusting kunt voorzien van aanvalsgeweren, scherpschuttergeweren en pistolen, is de keuze niet heel uitgebreid. Gelukkig kun je de wapens wel aanpassen, waardoor je het munitietype, bereik en andere specs kunt aanpassen aan jouw speelstijl. Het zijn vooral de gadgets en voertuigen die je tot je beschikking hebt, die je op een rustig moment kunt inzetten, laten je bewapening pas goed tot hun recht komen. Zo kun je een Ranger-robothond inschakelen voor meer vuurkracht of in een helikopter springen om specialisten neer te halen die op een wolkenkrabberdak verzameld zitten.

Het zijn niet alleen de gadgets en het aantal spelers die All-Out Warfare fantastisch maken; ook de kaarten helpen mee bij deze onderdompeling. Elke kaart is enorm en geweldig vormgegeven, terwijl ze heel subtiel een achtergrond creëren voor de dystopische wereld van Battlefield 2042. Of het nu de uitgestrekte Breakaway is, een verrassende witte en uitgestrekte kaart op de toendra van Antarctica of Hourglass, waar je wolkenkrabbers opgeslokt ziet worden door zandduinen tegen een schemerige zon, er zijn momenten waarop we even stilstonden om te kijken naar de plasjes water die vormden terwijl het regende. Met dynamisch elementen, zoals tornado's en zandstormen, veranderen deze prachtige slagvelden in gevaarlijke plekken om rond te lopen, elk met zijn eigen uitdagingen en voordelen om te leren en te gebruiken.

Hazard Zone

(Image credit: EA)

Terwijl je in All-Out Warfare kunt opgaan in de menigte, draait het bij Hazard Zone om strak teamwork. Je werkt hier in een team van vier, maar deze keer werk je tegen andere teams in een strijd om datadrives te verzamelen, een extractiepunt te bereiken en zo credits te verdienen. Deze credits gebruik je vervolgens om wapens en tactische upgrades te kopen voor je volgende game.

Hazard Zone is een leuke multiplayer-ervaring, maar is slecht uitgebalanceerd. Hoewel het strakke teamspel leuk is en je dwingt om samen te werken om de overwinning veilig te stellen, voelt de opbouw verkeerd aan. Je begint met nul credits en een zeer eenvoudige wapenuitrusting als resultaat - een datascanner, een aanvalsgeweer en een granaat. Je krijgt credits om betere wapens te kopen door goed te presteren in de wedstrijden, door datadrives te verzamelen en deze te verzilveren in extractiezones of door AI-troepen te doden die de datadrives verdedigen. Als je dat goed doet, kun je credits gebruiken om het volgende potje betere wapens te kopen (die je verliest als je missie mislukt). Slaag je niet in de missies? Dan blijf je zitten met basiswapens.

Hierdoor is Hazard Zone beter geschikt is voor meer ervaren spelers en dat maakt het voor nieuwkomers moeilijk om een ​​voet tussen de deur te krijgen - ze zijn direct in het nadeel. Minder ervaren spelers kunnen langzaam maar zeker wel credits verzamelen, maar ze zullen vrijwel zeker worden uitgeschakeld door betere spelers, waardppr ze eventuele upgrades verliezen die ze bij elkaar gesprokkeld hebben. Het is een felle game-modus, waar waarschijnlijk alleen de meest competitieve spelers hun fix zullen vinden.

Hazard Zone loopt vanwege de eenvoudige formule ook het risico repetitief te worden. Het is absoluut een spannende modus, vooral als je tot een van de laatste teams behoort die nog knokken voor een plaats in het extractievliegtuig (slechts twee teams kunnen ontsnappen), maar het voelt niet alsof elke wedstrijd genoeg verschilt om het te blijven spelen.

Een ander probleem met deze modus, in ieder geval op dit moment, is dat voicechat in de game pas na de lancering wordt geïmplementeerd. Wij moesten dus vertrouwen op in-game tekstchat of het beperkte ping-systeem om met je team te communiceren, wat zeker problemen zal veroorzaken... vooral in Hazard Zone, dat sterk leunt op communicatie en samenwerking.

Battlefield Portal

(Image credit: EA)

Als deze multiplayer-ervaringen van Battlefield 2042 niet helemaal jouw ding zijn, kun je er altijd zelf een maken - letterlijk. Met Battlefield Portal kun je jouw eigen Battlefield-sandbox-game-ervaringen bouwen, ontdekken en delen. Daarbij kun je gebruikmaken van kaarten, voertuigen, klassen, wapens, teams en meer uit tal van Battlefield-games uit het verleden en heden, waaronder Battlefield 2042, Battlefield 1942, Bad Company 2 en Battlefield 3.

Het is niet mogelijk om een geheel eigen kaart te maken, maar je kunt een bestaande kaart aanpassen door regels, items en gebeurtenistriggers toe te voegen om zo je eigen nieuwe ervaringen te maken - en die kunnen behoorlijk surrealistisch zijn. Zo speelden we tijdens onze reviewsessie een wedstrijd waarin spelers alleen een raketwerper of een mes kunnen gebruiken. Elke raketwerper had maar één raket en je moest springen om meer munitie te krijgen, wat zorgde voor een wedstrijd van springende soldaten die raketten op elkaar afvuurden; het was best leuk, tot het vervelend werd.

Maar je hoeft geen gekke game te maken: met content van eerdere titels - waaronder ook geremasterde fan-favoriete maps - kun je een moderne versie maken van vroegere Battlefield-games, zoals een Rush op Arica Harbor van Bad Company 2. Een leuke bijkomstigheid van deze geremasterde kaarten is dat ze niet alleen visueel en op sommige plaatsen mechanisch verbeterd zijn, maar ook de originele soundtrack behouden. Dat draagt zeker bij aan het melancholische gevoel van een tijdreis door de geschiedenis van Battlefield.

Je kunt deze matches zo ingewikkeld of eenvoudig maken als je wilt. Er is een eenvoudige stapsgewijze modus voor wanneer je alleen elementen zoals de teams, AI, wapens en kaarten wil aanpassen, Wil je meer? Dan is er ook een meer geavanceerde optie waarmee je gebeurtenistriggers, projectielsnelheid en andere details kunt instellen. Dat schept genoeg mogelijkheden en we kunnen niet wachten om te zien welke matches spelers thuis zullen maken.

Heb je geen zin om zelf aan de slag te gaan? Dan kun je nog altijd aan de slag met de creaties die anderen in de community hebben gemaakt - waarbij EA DICE ook heeft toegezegd om ook enkele bijzondere creaties in te zetten.

Battlefield Portal biedt dan ook een ​​Battlefield 2042-ervaring die buiten de gebaande paden wandelt. De modus is duidelijk gebouwd voor de veteranen van de Battlefield-serie, maar nieuwe spelers kunnen in deze modus elementen van de serie onderzoeken die ze misschien nog niet hebben kunnen spelen. Het belangrijkste is dat je met Battlefield Portal de 'fun'-kant van Battlefield 2042 kunt omarmen. Bij de andere multiplayer-ervaringen staan competitie centraal, maar Portal kan een speeltuin zijn voor iedereen die gewoon wil deelnemen aan belachelijke situaties, zoals alleen vechten met defibrillators.

Oordeel

(Image credit: EA)

Als je iemand bent die nooit echt een klik heeft gehad met first-person shooters vanwege hun repetitieve en competitieve karakter, dan is Battlefield 2042 misschien iets voor jou. De imposante en grootse gevechten van All-Out Warfare geven je de mogelijkheid om de kneepjes van het vak te leren als onderdeel van een enorm team, waarbij jij het gevoel krijgt dat je jouw rol speelt in de (hopelijk) zegevierende strijd. Maar je kunt ook gewoon plezier hebben met deze shooter. Wil je een tank op een vijand laten vallen? Dat kan. Wil je een explosief bevestigen aan een Ranger-robothond en hem achter de vijandelijke linies sturen? Zelfs dat kan!

Maar als je een FPS-veteraan bent die de leiding wil nemen in All-Out Warfare, of de je adrenalinepeil wil verhogen door credits op te zuigen in Hazard Zone, voordat je een defibrillator-versus mesgevecht in Battlefield Portal creëert, kan dat ook.

Op dit moment is Battlefield 2042 een game met heel veel kansen, maar zonder regelmatige extra content kan het snel oud worden. Spelers zullen snel meer modi willen dan momenteel beschikbaar zijn. Op het moment van schrijven heeft EA DICE bevestigd dat het eerste seizoen van Battlefield 2042 nieuwe Battlefield Portal-content en een nieuwe Specialist zal toevoegen en een Fortnite-achtige Battle Pass zal introduceren... maar dat deze pas ergens in 2022 van start zal gaan. Dat duurt nog even! Hopelijk gaat de game voor die tijd niet te veel vervelen.

Aangezien Battlefield 2042 een "evoluerende" game met live service-elementen is, kan ieder seizoen de titel nieuw leven inblazen. Op dit moment voelt Battlefield 2042 als een solide basis voor EA DICE om op voort te bouwen, maar kan het zijn prijskaartje nu rechtvaardigen? Niet echt, tenzij je een enorme fan bent van Battlefield of first-person shooter. Ben je dat niet? Dan is ons advies: wacht even en wacht op meer content.