Warzone 2: dit weten wij over de volgende Call of Duty battle royale game

Warzone 2, het vervolg op de populaire Call of Duty battle royale game, zal binnenkort verschijnen.

Na heel vele geruchten en giswerk bevestigde Infinity Ward eerder dit jaar dat er een "nieuwe Warzone ervaring" in de maak is, waarbij een nieuwe ervaring en een nieuwe Call of Duty game (het vervolg op Modern Warfare 2019) "vanaf de basis" ontwikkeld zijn.

Volgens de ontwikkelaar wordt het vervolg rondom een nieuwe engine gebouwd en zal het een "enorme evolutie van Battle Royale" zijn, waarbij een "geheel nieuwe speelruimte" wordt geïntroduceerd naast een nieuwe sandbox-modus.

Infinity Ward heeft nog niet veel details gedeeld over deze nieuwe generatie van Warzone, maar we hopen voor meer nieuws op Summer Game Fest 2022 en/of Gamescom 2022. Tot dan kun je hier lezen wat wij tot nu toe over Warzone 2 hebben verzameld.

Warzone 2: in het kort

Wat is het? Een vervolg op Call of Duty's populaire battle royale

Een vervolg op Call of Duty's populaire battle royale Wanneer kan ik het spelen? Nog niet bekend

Nog niet bekend Waar kan ik de game op spelen? Nog niet bekend

Warzone 2 releasedatum en platformen

(Image credit: Activision Blizzard)

Vooralsnog is er geen releasedatum bekend voor Warzone 2, laat staan een lijst met platformen waar de game voor ontwikkeld wordt. Een bericht van Bloomberg stelt dat het vervolg in 2023 gereleased zal worden.

Volgens Bloomberg is de Call of Duty-game van volgend jaar uitgesteld, waardoor 2023 het eerste jaar is in bijna twee decennia dat er geen grote Call of Duty-game wordt uitgebracht. Maar in 2023 zal er wel "een nieuwe, gratis te spelen online titel" (waarschijnlijk Warzone 2) verschijnen. Daarbij krijgen ze ondersteuning van Treyarch, de studio die daarnaast ook werkt aan de vertraagde Call of Duty-game.

"We hebben een spannende reeks premium en gratis te spelen Call of Duty-ervaringen voor dit jaar, volgend jaar en daarna", schreef een woordvoerder van Activision aan Bloomberg in een verklaring per e-mail. "We kijken ernaar uit om meer details te delen wanneer de tijd rijp is."

Het zou ook kunnen dat de release of Warzone 2 intern is verlegd. De befaamde Call of Duty lekker Tom Henderson claimt dat hij eerder hoorde dat Warzone 2 in de planning staat voor "Feestdagen 2022".

Hoewel we kunnen speculeren over de releasedatum van Warzone 2, kunnen we wel gericht inschatten voor welke platformen de nieuwe titel beschikbaar zal worden. Warzone 2 zal waarschijnlijk landen op de PS5, Xbox Series X, Xbox Series S en PC.

Of hij ook naar de PS4 of Xbox One zal komen is minder zeker. Infinity Ward tweette dat "een nieuwe generatie" Call of Duty op komst is. Dat kan betekenen dat ze de oudere generaties gameconsoles overslaan. Echt waarschijnlijk is dat natuurlijk niet. Veel Warzone-spelers zullen nog niet in het bezit zijn van een last-gen gameconsole, zeker gezien de voorraadtekorten die nog altijd voortduren.

Warzone 2's release op de PlayStation zal voor velen als een opluchting komen, zeker na het nieuws dat Microsoft Activision heeft overgenomen - het ziet er naar uit dat de game nog een tijd multi-platform zal blijven.

Warzone 2 nieuws en geruchten

(Image credit: Activision)

Een schone lei

Volgens de lekker Tom Henderson moet je de toekomst van Warzone gesplitst zien in "Warzone Legacy" en "Warzone". Warzone Legacy is de huidige versie van Warzone, zo vertelt de lekker. Deze zal ondersteuning blijven krijgen na de release van Warzone 2 en zal content bevatten van Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare (2019) and Call of Duty: Vanguard. Deze versie van Warzone zal beschikbaar blijven op zowel de last-gen als de huidige generatie consoles... en natuurlijk op de PC.

Daarentegen zegt Henderson dat je Warzone 2 (die misschien gewoon "Warzone" zal gaan eten) moet zien als een nieuwe Call of Duty-titel. Volgens de leaker zal de nieuwe Warzone-kaart van Infinity Ward (of Warzone 2-kaart, zouden we moeten zeggen) een "schone lei" zijn voor de titel en zal de ontwikkelaar alle huidige inhoud van de game schrappen, inclusief operators en wapens.

Warzone 2 zal waarschijnlijk niet de inhoud bieden die eerder beschikbaar was in Warzone. In plaats daarvan krijgt het nieuwe content, gebaseerd op de aanstaande Modern Warfare 2. Maar statistieken kunnen worden overgedragen van Warzone Legacy naar Warzone 2.

Er wordt een stapje verder gegaan. Het nieuwe Warzone-vervolg zal alleen beschikbaar zijn op de PS5, Xbox Series X, Xbox Series S en PC, waarbij Henderson claimt dat het spel beschikbaar gemaakt kan worden op de eerdere generaties gameconsoles als de "verkopen het niet goed doen". Er zou geen crossplay komen tussen de generaties gameconsole.

My understanding of "Warzone 2" pic.twitter.com/LWbpCGeHitJanuary 28, 2022 See more

Lessen geleerd

Tijdens een gesprek met de pers en content creators in february 2022 (via CharlieIntel), moesten Warzone's ontwikkelaars bekennen dat ze "f****d up" hadden met Warzone. Ze noemde de release op het moment van lancering "gênant".

Activision Game Director Josh Bridge gaf toe dat het team niet tevreden was met de staat van het spel en dat het "de bovengrenzen van hun technologie had bereikt" toen het in de loop der jaren probeerde andere Call of Duty-games in Warzone te integreren.

Volgens de ontwikkelaars veroorzaakte het proberen om Warzone in toekomstige Call of Duty-titels te bouwen na de release "aanzienlijke ontwikkelingsuitdagingen" en kreeg het gratis spel grote problemen. Bovendien verloot het zijn eigen identiteit.

De ontwikkelaars zijn "vastberaden om de problemen te verhelpen", wat bekrachtigd wordt in de blog post waarin de ontwikkeling van Warzone 2 wordt bevestigd.

"Natuurlijk hebben we ook dit jaar spannende plannen voor de franchise, maar momenteel ligt de focus van het team strikt op de Warzone-ervaring, het aanpakken van huidige frustraties en het aanpakken van verschillende belangrijke verzoeken van onze community", luidt het bericht.

Het klinkt alsof, zelfs met een nieuwe generatie Warzone op komst, spelers van "Warzone Legacy" niet aan hun lot worden overgelaten.

(Image credit: Microsoft)

Geen Xbox exclusive

Volgend op de $69 miljard aankoop van Activision Blizzard eerder dit jaar, was er onzekerheid over de betekenis van deze overname voor de Call of Duty serie. De belangrijkste vraag was: zullen toekomstige games ook op de PlayStation verschijnen?

Hier hebben we alvast goed nieuws voor PlayStationspelers: het ziet er naar uit dat de games beschikbaar komen voor deze console!

In een blog post vertelde hoofd Xbox Phil Spencer: "Activision Blizzard-games worden gespeeld op verschillende platformen. We zijn van plan deze gemeenschappen in de toekomst te blijven ondersteunen". Deze dubbelzinnige verklaring bevestigde niet precies of de huidige Activision Blizzard-franchises, zoals Call of Duty, op een later tijdstip exclusief voor Xbox zullen worden.

Spencer tweette even later dat hij "goede gesprekken" had met de teamleiders van Sony en dat hij bevestigde dat Microsoft "van plan is om alle bestaande overeenkomsten na te komen bij de overname van Activision Blizzard", evenals de "wens van het bedrijf om Call of Duty op PlayStation te houden". "Sony is een belangrijk onderdeel van onze branche en we waarderen onze relatie", schreef Spencer.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.January 20, 2022 See more

Dit wekte niet bepaald vertrouwen bij Call of Duty PlayStation-spelers; velen maakten zich zorgen over wat deze "bestaande overeenkomsten" zijn. Spencer heeft namelijk niet heel duidelijk gezegd dat toekomstige Call of Duty-games op PlayStation zullen verschijnen.

In een bericht van Bloomberg staat dat vier anonieme insiders, die kennis zouden hebben over de deal, vertelden dat in ieder geval de aankomende drie Call of Duty games voor zowel de PlayStation als de Xbox consoles verschijnen. De bronnen lieten Bloomberg weten dat Activision deze releases al had vastgelegd en dat Microsoft deze afspraken wil nakomen.

Deze drie games zijn de nu bevestigde Modern Warfare 2-reboot (ook bekend als Call of Duty 2022), een andere Call of Duty-game van Black Ops Cold War-ontwikkelaar Treyarch (mogelijk uitgesteld tot 2024) en Call of Duty: Warzone 2.

Een blogpost die in februari 2022 door Microsoft is gepubliceerd verheldert de zaken pas goed. Het bericht gaat specifiek in op Call of Duty en zegt dat het op PlayStation blijft, zelfs buiten deze bestaande overeenkomsten.

In het bericht staat dat "voor alle duidelijkheid, Microsoft zal doorgaan met het beschikbaar maken van Call of Duty en andere populaire Activision Blizzard-titels op PlayStation gedurende de looptijd van een bestaande overeenkomst met Activision." Verder heeft Microsoft "verbonden aan Sony dat we zullen ze ook beschikbaar maken op PlayStation buiten de bestaande overeenkomst en in de toekomst, zodat Sony-fans kunnen blijven genieten van de games waar ze van houden."