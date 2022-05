Modern Warfare 2-beelden suggereren terugkeer van Call of Duty naar Steam

Er zijn kort beelden van Call of Duty: Modern Warfare 2 verschenen op Steam, wat de geruchtenmolen rond de terugkeer van de bekende shooter-reeks van Activision naar Steam op volle toeren laat draaien.

De afbeeldingen van Modern Warfare 2 werden opgemerkt door Reddit-gebruiker u/Kalinine (opens in new tab) op een banner met advertenties voor de Call of Duty-reeks. De beelden toonden Ghost, een bekende uit de reeks, en het bleken dezelfde afbeeldingen te zijn die Activision gebruikte (opens in new tab) om de releasedatum van de aankomende shooter te teasen.

De banner werd inmiddels aangepast en de afbeelding verwijderd, maar niet voor u/Kalinine deze kon opslaan en op Reddit plaatste. Als je nu naar de Steampagina met de banner gaat, zoals de Black Ops 3 DLC-pagina (opens in new tab), dan zie je onderaan een lege versie.

Dit korte verschijnen voedt de speculatie dat Call of Duty terug naar Steam komt met de release van Modern Warfare 2. De reeks ging van het platform na de lancering van Call of Duty: WWII in 2017, en elke titel vanaf Black Ops 4 verscheen op de Battle.net pc-client van Activision zelf.

Terug thuis

Ook al trekken de beelden zeker wel de aandacht, toch is het geen garantie dat Modern Warfare 2 ook later dit jaar bij Valve zal verschijnen. Het kan inderdaad een voorbode zijn van het nieuws dat Activision de exclusiviteit van Call of Duty op Battle.net terugschroeft, maar mogelijk gaat het ook om gewoon een menselijke fout. Misschien haalde een grafisch ontwerpen bij Activision een foutieve afbeelding boven voor de banner.

De terugkeer van Call of Duty naar Steam zou wel groot nieuws zijn. De reeks blijft grote hoeveelheden spelers trekken. Het laatste spel uit de reeks, Call of Duty: Vanguard, staat dan ook in de top tien van meest gespeelde games (opens in new tab) van dit jaar. Als de hoofdreeks terug zijn weg vindt naar de winkel van Valve, dan volgt de battle royale spin-off Warzone mogelijk ook.

Gelukkig moeten we niet lang meer wachten om zeker te zijn. Call of Duty: Modern Warfare 2 wordt op 28 oktober verwacht. Tot nu toe weten we nog niet enorm veel over de game, op een live-action onthullingstrailer (opens in new tab), het logo en de teaser van Ghost na. In een bijkomende tweet (opens in new tab) onthulde ontwikkelaar Infinity Ward ook dat Task Force 141 een hoofdrol neemt in het spel. Daarmee keren we terug naar John Price, Kyle 'Gaz' Garrick, 'Soap', MacTavisch en kolonel Alejandro Vargas.