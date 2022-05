Na 2025 geen nieuwe games voor PS4

Bijna twee jaar na de lancering van de huidige consolegeneratie heeft Sony de plannen gedeeld om na 2025 geen PS4-games meer te maken.

Tijdens het delen van financiële verwachtingen voor de PS5, pc en andere platforms was er een slide te zien met de titel ''evoluerende vorm van first-party portfolio.'' Deze is getoond tijdens Sony's recente briefing aan investeerdersrelaties (opens in new tab). De slide bevat ook een gedetailleerde uitsplitsing in percentages over releases per platform. Bij het jaar 2025 werd de PS4 helemaal niet genoemd. Dit creëert het idee dat Sony tegen die tijd de ondersteuning voor de console heeft afgerond.

We hebben sinds de aankomst van de PS5 een aantal games gezien die op meerdere platforms uitgebracht werden. Bij de lancering werden zowel Marvel's Spider-Man: Miles Morales als Sackboy: A Big Adventure uitgebracht voor PS4 en PS5. In het huidige jaar wordt die line-up uitgebreid met Horizon Forbidden West en Gran Turismo 7. God of War Ragnarok wordt (voor zover bekend) de laatste grote cross-gen-game.

Voorlopig blijft Sony in 2022 doorgaan met de productie van de PS4. De PS4 Pro wordt niet meer gemaakt, maar Sony's bestseller van de vorige generatie verdwijnt nog niet. Microsoft heeft een andere strategie: in 2020 stopte het bedrijf de productie (opens in new tab) van Xbox One (opens in new tab)-consoles.

(Image credit: Sony)

Ondersteuning voor PS4 wordt geleidelijk afgebouwd

Voordat de PS5 werd gelanceerd vertelde PlayStation-baas Jim Ryan aan GamesIndustry.biz (opens in new tab) dat ''we altijd al hebben gezegd dat we in generaties geloven.'' Buiten Sackboy en Spider-Man om heeft het eerste consolejaar dit grotendeels nageleefd. Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars en de Demon's Souls remake (opens in new tab) zijn allemaal grote games die exclusief op de nieuwe hardware zijn uitgebracht.

In vergelijking met Sony heeft Microsoft een enorme cross-generatie-ondersteuning tussen Xbox One en Xbox Series X en S. Exclusives voor de nieuwe generatie als Microsoft Flight Simulator (opens in new tab) verschijnen geleidelijk aan. Toch arriveerden de grote games als Halo Infinite en Forza Horizon 5 vorig jaar nog steeds op beide generaties.

Hierdoor voelt de aanpak van PlayStation meer inconsistent. Met nog meer bevestigingen van PS5-exclusives zoals Marvel's Spider-Man 2 (opens in new tab) lijkt de line-up van cross-gen-games afgerond te worden. We weten echter niet of Sony nog andere PS4-releases in petto heeft na Ragnarok.