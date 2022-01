God of War: Ragnarok PS5 releasedatum, trailer, nieuws en geruchten

God of War: Ragnarok, het vervolg op de PlayStation-hit God of War, komt naar PS4 en PS5 in 2022.

Sinds de aankondiging van de game in september 2020 zijn we niet echt overstroomd met details. Een trailer uit 2021 gaf ons een blik in de vernieuwde wereld van de game. De geplande release van God of War: Ragnarok viel in 2021, maar dit is uitgesteld. Een definitieve releasedatum is er nog niet, maar hopelijk horen we deze binnenkort.

Terwijl we wachten op de releasedatum en meer informatie over het nieuwe avontuur van Kratos en Atreus, kun je hier alvast alles wat we weten over de game doorlezen.

[Update: De releasedatum van God of War: Ragnarok is verschenen in de PlayStation-database, maar mogelijk is het slechts een plaatshouder.]

God of War: Ragnarok: wat je moet weten

Wat is het? Het vervolg op de prijswinnende game God of War (2018)

Het vervolg op de prijswinnende game God of War (2018) Wanneer kan ik het spelen? 2022

2022 Waar kan ik het op spelen? PS5 en PS4

God of War: Ragnarok: releasedatum

God of War: Ragnarok verschijnt in 2022 op PS5 en PS4, na een vertraging van de oorspronkelijke releasedatum.

Er gingen geruchten rond dat Ragnarok uitgesteld zou worden, aangezien de game niet voorkwam in de plannen van Sony voor 2021. In juni van 2021 bevestigde Sony’s Santa Monica Studio dat de game niet meer zou verschijnen in dat jaar.

Een definitieve releasedatum voor 2022, is nog niet bekend.

God of War: Ragnarok: trailer

Bij de PlayStation Showcase van 2021 kregen we eindelijk een volwaardige trailer te zien. De video toont een indrukwekkende mix van intense gameplaybeelden en meeslepende cutscenes. De gevechten zien er zo verwoestend en gewelddadig uit als we mogen verwachten. De aankondiging bevestigt dat we in de nieuwe game Ragnarok gaan meemaken, een reeks aan catastrofes die volgens Noorse mythologie het einde van de wereld inluidt.

Eerder zagen we al een kleine teaser na een livestream van Sony. Deze toonde enkel de tekst “Ragnarok is coming”.

God of War: Ragnarok: verhaal en gameplay

God of War: Ragnarok is een direct vervolg van de originele God of War uit 2018. Dit wordt de laatste game in de God of War-reeks die de Noorse mythologie volgt. In een PlayStation-blogpost geeft Santa Monica Studio ons een kijkje in het verhaal van de aankomende game.

Volgens de post speelt de game zich enkele jaren na het einde van de vorige God of War af. Midgard is hard geraakt door de ijzige winden van de Fimbulwinter, wat het voor Kratos, Atreus en Mimir nog moeilijker maakt om te overleven.

In de vorige game bouwde Kratos en Atreus een sterke band op en in Ragnarok is hun relatie belangrijker dan ooit. De complexiteit van het duo wordt uitgebreid blootgelegd.

Het bericht omschrijft Atreus als “ontzettend nieuwsgierig” en dat “hij wil begrijpen wie hij is en wat hij zou kunnen zijn”. Het mysterie van Loki’s rol in het verhaal is iets wat Atreus niet los kan laten. Hij wil zijn familie veilig houden, maar kan niet zomaar toekijken terwijl de Negen Werelden worden meegesleept in een gewelddadig conflict.

Ondertussen wil Kratos juist buiten de strijd blijven en Atreus beschermen van de bloederige lessen die hij heeft geleerd als god.

“Kratos en Atreus moeten samen een keuze maken over het pad dat ze bewandelen. Wat ze kiezen heeft invloed op het lot van iedereen in de Negen Werelden, terwijl Ragnarök eraan komt.” In de trailer zien we ook Freya en Thor. De blogpost omschrijft ze als de antagonisten van het verhaal.

De gevechten zijn volgens het bericht gewelddadiger en spectaculairder dan ooit. We mogen ons voorbereiden op nieuwe vaardigheden, nieuwe magische krachten voor Atreus en de terugkeer van Kratos’ legendarische wapens. Santa Monica Studio heeft veel geleerd van de gevechten uit de vorige God of War en wil dit toepassen op de nieuwe game.

“Of je nu brute combo’s, magische elementen of slimme defensieve tactieken wilt gebruiken, er zijn genoeg mogelijkheden in de game om een stijl te vinden die bij jou past. “

God of War: Ragnarok gaat niet alleen in op het verhaal van Kratos en Atreus, ook de wereld wordt verder uitgediept. Deze keer kunnen spelers alle negen werelden bezoeken, inclusief Vanaheim, Svartalfheim en Asgard. In de vorige game waren deze niet te bereiken. Daarnaast keer je ook terug naar oude bekende gebieden.

God of War: Ragnarok: nieuws en geruchten

State of Play in februari

Volgens insider Tom Henderson komt er een State of Play-evenement van Sony in februari, mogelijk komt hier meer nieuws over God of War: Ragnarok

Een andere tipgever, AccountNGT, claimt dat er een groot evenement aankomt waar veel over te vertellen is. Op dit moment is er nog geen officiële aankondiging voor een State of Play-show. Aangezien dit het releasejaar van God of War: Ragnarok is verwachten we bij dit evenement nieuwe informatie over de game krijgen.

Mogelijke releasedatum

Op de PlayStation Network-database is de mogelijke releasedatum van God of War: Ragnarok gespot.

Dit is ontdekt door Twittergebruiker PlayStation Game Size. Dit account pluist de PlayStation-database uit om meer informatie over nieuwe games te vinden, zoals bestandsgroottes en details, voordat de game uitgekomen is: “Volgens de PlayStation-database verschijnt God of War: Ragnarok op 30 september 2022.”

Echter meldt het account ook dat het mogelijk gaat om een plaatshouder en niet de daadwerkelijker releasedatum. Tot Sony of Santa Monica Studio het zelf bevestigt, weten we niets zeker.

Het einde van de Noorse saga

Volgens Cory Barlog, creatief directeur bij Santa Monica Studio, is God of War: Ragnarok het einde van de Noorse verhaallijn. Barlog vertelt dat de hoofdreden om deze saga te beëindigen, de ontwikkelingstijd van een nieuwe game is. Het duurde vijf jaar om God of War (2018) te maken en vier jaar voor de ontwikkeling van Ragnarok.. De studio wil niet dat het bijna vijftien jaar duurt om deze verhaallijn af te ronden, als er nog een derde game bij zou komen.

Nieuwe schilden

Volgens directeur Eric Williams komt er meer variatie naar de schilden die Kratos kan gebruiken in de nieuwe game. Dit vertelt hij in een interview met YouTuber Jon Ford.

Het viel Ford op dat er momenten zijn in de nieuwste trailer waarbij Kratos een ander soort schild gebruikt. Williams vertelt dat er inderdaad nieuwe schilden en nieuwe vaardigheden zijn, maar hij kan er niet te diep op ingaan.

De reden hiervoor, aldus Williams, is dat het team van Santa Monica Studio de speler meer creatieve opties wil geven in de uitrusting en vaardigheden van Kratos.

Williams voegt toe: “Je kan op verschillende manieren spelen en vijanden reageren erop of proberen je in andere situaties te dwingen. Ik denk dat het leuk is voor spelers om deze verschillende methodes te ontdekken. We willen ook dat ze meeslepend zijn. Jouw keuzes zijn belangrijk in het spel.”

Geruchten over een pc-versie

Mogelijk komt God of War: Ragnarok ook naar pc. De vorige God of War is immers ook naar pc gebracht. Een hint naar een pc-versie van Ragnarok is gespot op LinkedIn via GameRant. Een Twittergebruiker vond het profiel van programmeur Warren Lee, die ‘God of War: Ragnarok’ bij zijn actieve projecten had staan.

Mogelijk is dit een fout van Lee, en staat ‘Ragnarok’ per ongeluk bij de vermelding, of hij werkt daadwerkelijk aan de pc-versie van de game. Jetpack Interactive is immers het bedrijf wat de huidige pc-port heeft ontwikkeld in samenwerking met Santa Monica Studio. Echter lijkt het ons logisch dat dit simpelweg een foutje is.

Aangezien God of War (2018) een pc-port heeft gekregen, is het niet ondenkbaar dat er ook een voor het vervolg komt. Echter gebeurt dit mogelijk pas enkele jaren na de release van Ragnarok. De pc-versie van de vorige God of War liet ook bijna vier jaar op zich wachten.

God of War bij de PlayStation Showcase van september 2021

Na dagen aan speculatie kwam er eindelijk nieuwe informatie over de game bij de PlayStation Showcase van 9 september 2021. We kregen geen releasedatum te zien, maar wel de officiële naam van de game: God of War: Ragnarok.

Na het evenement plaatste Cory Barlog, creatief directeur van God of War, een video op Twitter waarin hij reageerde op de onthulling.

PS4 naar PS5 upgradekosten

Het is mogelijk om PS4-games met een upgrade te spelen op de PS5, maar dit neemt wat kosten met zich mee.

Als je de PS4-versie van God of War (2018) op PS5 wilt spelen, kun je 10 euro betalen om een upgrade te krijgen, als je de game al hebt. Mogelijk betekent dit dat God of War: Ragnarok de trend doorzet van PS5-games die 70 euro kosten.

Klaar als het klaar is

In de nasleep van het State of Play-evenement in februari 2021 plaatste Barlog een bericht op Twitter als reactie naar fans die vroegen om een update over de game.

“Als het klaar is”, leest het bericht. De tweet maakt geen vermelding van God of War: Ragnarok, maar hoogstwaarschijnlijk doelt Barlog op de releasedatum van de game.

Ook op PS4

Hermen Hulst, het hoofd van PlayStation Studios, bevestigt dat God of War ook naar de PS4 komt. In een blogpost vertelt hij het volgende:

“Waar het logisch is om een game voor zowel PS4 als PS5 te ontwikkelen, zoals bij Horizon Forbidden West, de volgende God of War en GT7, kijken we of dat mogelijk is. Als PS4-eigenaren die game willen spelen, dan kan dat. Willen ze de PS5-versie proberen, dan is die versie er ook voor hen.”

Eerder leek het erop dat God of War: Ragnarok alleen naar de PS5 zou komen.

PS5 Showcase

God of War: Ragnarok kreeg een korte teaser op het einde van het PS5 Showcase-evenement op 16 september 2020., hier kondigde Sony ook de prijs en releasedatum van de PS5 aan.

Hierna veranderde Barlog zijn Twitter-profielfoto aan naar een foto van ijs, mogelijk om te impliceren dat we verder naar het noorden gaan, in nog koudere klimaten.

Geen God of War DLC

Volgens Barlog waren er oorspronkelijk plannen om DLC uit te brengen voor God of War (2018). Echter bleken de plannen te ambitieus en zijn ze verplaatst naar de nieuwe game. Dit betekent dat alle middelen van de studio gefocust zijn op de nieuwe titel, niet op aanvullende content.

PS5-update

Om het wachten wat makkelijker te maken heeft Santa Monica Studio een PS5-update uitgebracht voor God of War (2018). Deze verhoogt de fps naar 60 en ondersteunt 4K-resolutie. Hopelijk betekent dit dat God of War: Ragnarok geen compromissen sluit als het om graphics gaat.

God of War: Ragnarok: wat we willen zien

[Let op: dit gedeelte bevat spoilers voor het einde van God of War (2018)]

Dieper ingaan op het einde

Aan het einde van God of War leren we dat Kratos’ geliefde Faye eigenlijk een reus genaamd Laufey was. Dat betekent dat hun zoon Atreus half reus, half god is. Daarnaast blijkt het dat Atreus eigenlijk een andere naam heeft: Loki. Deze naam komt je vast bekend voor uit Noorse mythologie.

Hopelijk gaat God of War: Ragnarok dieper in op dit einde en leren we meer over het verleden van Faye en haar geheimen. Daarnaast hopen we dat Atreus zijn goddelijke krachten omarmt en meer vaardigheden krijgt dan slechts pijlen schieten vanaf de zijlijn.

Atreus wordt volwassen

De nieuwe God of War-game vervolgt het verhaal enkele jaren na het einde van de vorige titel. We hopen dat er wat meer nadruk ligt op Atreus als tiener en hoe hij volwassen wordt.