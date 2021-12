God of War: Ragnarok releasedatum verschenen in PlayStation-database

Op de PlayStation Network-database is de mogelijke releasedatum van God of War: Ragnarok gespot.

De vermelding is gevonden door Twitter-gebruiker PlayStation Game Size (via PSU), die regelmatig de PlayStation-database uitpluist om details over games te vinden voordat ze uitkomen. In een tweet claimt het account dat volgens de database, God of War: Ragnarok op 30 september 2022 verschijnt.

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022 🟨 Maybe it's Just Place-Holder !🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxCDecember 27, 2021 See more

Ondanks dat we graag zekerheid hebben over de releasedatum, is het mogelijk dat het hier slechts gaat om een datum die wordt gebruikt als plaatshouder, in plaats van het daadwerkelijke releasemoment.

We weten de releasedatum pas zeker als Sony of Santa Monica Studio het aankondigt. Neem daarom dit gerucht met een korrel zout.

Op dit moment weten we zeker dat God of War: Ragnarok in 2022 verschijnt. Het oorspronkelijke plan was dat de game in 2021 op de markt zou komen, maar de productie is vertraagd. Wanneer de game op de markt komt, wordt het een exclusieve titel voor PS4 en PS5.

Analyse: Kan het waar zijn?

Het is onmogelijk om te raden wat de exacte releasedatum van God of War: Ragnarok wordt. Het enige detail wat we zeker weten, is dat de game in 2022 uitkomt omdat Sony dat heeft bevestigd.

Echter is 30 september 2022 geen onwaarschijnlijke gok. De eerste helft van 2022 is al behoorlijk druk voor Sony, vanwege releases als Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 en Forspoken.

Zelfs als 30 september niet blijkt te kloppen, lijkt een release in het derde of vierde kwartaal ons logisch. Op dit moment nemen we de datum niet al te serieus. We verwachten dat Sony of Santa Monica Studio pas iets van zich laten horen in 2022.