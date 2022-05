Coolblue Vakantiegeld Deals: de beste aanbiedingen verzameld

De maand mei is om meerdere redenen een mooie maand te noemen. Het wordt alsmaar zonniger, de zomer komt steeds dichterbij, en het merendeel van de bevolking krijgt zijn welverdiende vakantiegeld binnen! Voor iedereen die op zoek is naar een verstandige manier om de extra centjes te besteden, heeft Coolblue de Vakantiegeld Deals in het leven geroepen.

Van 18 mei tot 3 juni vind je in de webshop van Coolblue diverse scherpe geprijsde aanbiedingen terug. Of je nu zoekt naar een nieuwe smartphone om mooie festivalfoto's en filmpjes te schieten, een nieuwe laptop zoekt om in de zomerzon je favoriete films en series te bekijken, nieuwe oortjes zoekt om in alle rust te zonnen of een ander tech-product; TechRadar heeft de beste techdeals van de Coolblue Vakantiegeld Deals.

Houd er rekening mee dat het voor kan komen dat de beste techdeals na verloop van tijd uitverkocht kunnen zijn. We raden je daarom aan om snel je slag te slaan!

Coolblue Vakantiegeld Deals

Zoals gezegd lopen de Coolblue Vakantiegeld Deals van 18 mei tot 3 juni. Hieronder staan de beste deals voor je op een rijtje.

Audio

Bose QuietComfort 45 van €349,95 voor €259,- De QuietComfort 45 is een slimme keuze als je voor een high-end noise-cancelling koptelefoon wilt gaan.

Samsung HW-Q950A van €1.499,- €949,- Een surround soundbar met 5.1 geluid voor minder dan 1.00 euro? De Samsung HW-Q950A is nu extra voordelig.

Sony WH-CH710N van €150,- voor €74,- De WH-CH710N is een uitstekende optie als je zoekt naar een betaalbare koptelefoon met noise-cancelling.

Sony WF-1000XM4 van €249,- voor €189,- Je krijgt nu 20 euro extra kassakorting bij Coolblue, waardoor dit een wel heel mooie deal is.

Samsung Galaxy Buds Pro van €119,- voor €104,- De Galaxy Buds Pro zijn voorzien van actieve noise-cancelling en bieden een hoogwaarde audiokwaliteit.

Robotstofzuigers

iRobot Roomba i7158 van €649,- voor €399,- Deze slimme robotstofzuiger zuigt extra kracht en is bestuurbaar via app en Smart Home.

Blaupunkt Bluebot Xtreme van €449,- voor €349,- Deze robotstofzuiger inclusief dweilfunctie is nu extra voordelig verkrijgbaar bij Coolblue!

Smartphones

Motorola Moto G60 128GB van €299,- voor €199,- De Moto G60 is uitermate geschikt voor iedereen die zijn of haar films en series op een groot scherm wilt kijken. Ook zit er een gigantische accu van 6.000mAh in.

Xiaomi 11T 128GB van €549,- voor €349,- De Xiaomi 11T is een sterke midranger die uitgerust is met onder meer een geavanceerde camera-opzet. Verder zien games er vloeiend uit op het 120Hz display.

Motorola Moto G22 van €179,99 voor €149,- De Moto G22 is een voordelig budgettoestel met een robuuste behuizing en sterke batterijduur. Nu extra goedkoop bij Coolblue én met een geheugenkaart cadeau!

OnePlus 9 Pro 128GB van €899,- voor €699,- Het ultieme vlaggenschip van OnePlus vind je nu extra voordelig terug in de webshop van Coolblue.

Motorola Moto G31 van €219,99 voor €189,- De Moto G31 is een betaalbaar budgetmodel welke voorzien is van een mooi OLED-display met FHD+ resolutie.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro van €299,- voor €249,- De Redmi Note 10 Pro is een scherp geprijsde smartphone met een groot scherm, krachtige chipset en flinke accucapaciteit.

Nokia G21 128GB van €199,- voor €169,- Deze betaalbare Nokia is pas net op de markt, maar je vindt dit toestel met jarenlange ondersteuning nu al met korting in de webshop van Coolblue.

Smartwatches

Apple Watch Series 7 45mm van €459,- voor €419,- De Watch Series 7 is de meest geavanceerde Apple Watch van dit moment, en komt met optische hartslagsensor en ECG-functie.

Apple Watch Series 7 41mm van €429,- voor €399,- De Watch Series 7 is de meest geavanceerde Apple Watch van dit moment, en komt met optische hartslagsensor en ECG-functie.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm van €399,- voor €229,- Deze high-end smartwatch van Samsung is het ideale verlengstuk van je smartphone. Nu extra voordelig bij Coolblue.

Samsung Galaxy Watch 4 40mm van €269,- voor €159,- Deze high-end smartwatch van Samsung is het ideale verlengstuk van je smartphone. Nu extra voordelig bij Coolblue.

Fitbit Versa 3 van €229,95 voor €169,- De Fitbit Versa 3 motiveert je om heel de dag door in beweging te blijven. Onder andere voorzien van een ingebouwde GPS-ontvanger.

Fitbit Sense €299,95 voor €229,- De Fitbit Sense is de meest geavanceerde Fitbit tot nu toe. Geniet nu van 6 maanden Fitbit Premium.

Pc's & laptops

MacBook Air M1 (2020) van €1.129,- voor €949,- De eerste Air met Apple's eigen M1-chip is er eentje om in te lijsten. Nu extra voordelig bij Coolblue.

MSI Creator 17 van €2.599,- voor €1.699,- Deze krachtige laptop is uitgerust met een Intel Core i7-processor, vloeiend 120Hz display en krachtige Nvidia GeForce RTX 3060.

Lenovo Legion 5 van €1.599,- voor €1.399,- Deze krachtige 17 inch gaming laptop is een slimme keuze voor iedereen die veeleisende games wilt spelen.

Acer Chromebook Spin 513 van €449,- voor €299,- Deze Acer Chromebook kun je naast laptop ook als tablet gebruiken. Verder is het een lichtgewicht en neem je hem dan ook overal makkelijk mee naartoe.

Asus Chromebook van €729,- voor €499,- Deze multifunctionele laptop fungeert ook als laptop. Met de Intel Core m3-chip kun je met gemak multitasken.

Microsoft Surface Pro 8 i5/8GB van €1.179,- voor €949,- Haal een ware krachtpatser op je bureau met de Surface Pro. Zowel multitasking als fotobewerking is geen probleem voor dit apparaat.

Tablets

Samsung Galaxy Tab A8 64GB van €259,- voor €199,- Deze midrange tablet is uitermate geschikt voor alledaags gebruik. Nu extra voordelig bij Coolblue.

Televisies

Samsung Neo QLED 55QN92A van €1.699,- voor €999,- Dé tv van Samsung voor iedereen die het maximale uit zijn of haar games wilt halen.

Philips 55OLED706 Ambilight van €1.599,- voor €999,- Geniet van intense beelden met deze OLED-televisie van Philips. Nu extra voordelig geprijsd.