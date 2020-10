6 dingen die we volgende week verwachten van de Apple Watch 6

Er is een Apple Event gepland op 15 september, en in plaats van de gebruikelijke jaarlijkse onthulling wijzen de geruchten dit keer naar een evenement dat gericht is op de Apple Watch 6 en iPad Air 4, zonder onthulling van de iPhone 12.

Dat maakt ons natuurlijk niet minder enthousiast, aangezien er wordt gezegd dat de Apple Watch 6 een grote upgrade zal blijken voor het smartwatch-gamma van het bedrijf, ondanks het uitblijven van grote veranderingen in het ontwerp.

Dit jaar worden er in de plaats grote aanpassingen verwacht in de binnenkant van de smartwatch, gezien de relatief glansloze update die we hebben gekregen met de Apple Watch Series 5.

We hebben een selectie gemaakt van de grootste geruchten die we tot nu toe hebben gehoord, maar als je alles wilt weten van de Apple Watch 6, dan kan je hier alles terugvinden dat we tot nu toe weten.

Dit is natuurlijk allemaal gebaseerd op geruchten en lekken, gemengd met onze analyse als experten, dus wat we op dinsdag 15 september te zien krijgen kan alsnog afwijken. Blijf zeker een kijkje nemen op TechRadar voor een volledige verslaggeving van het evenement.

Een heel bekend ontwerp

Het ontwerp van de Apple Watch 5 (Image credit: Future)

Het ontwerp van de Apple Watch 4 en Apple Watch 5 wordt volgens een hoop bronnen verwacht opnieuw gebruikt te worden voor de Series 6. Er zijn weinig instanties die zeggen dat er een nieuw ontwerp zit aan te komen, dus verwacht een gelijkaardige look zoals boven getoond, of neem even snel een kijkje op je pols.

Hoe dan ook is er ook geen teken dat Apple gaat overschakelen naar een cirkelvormige look voor zijn volgende smartwatch. Er zijn al wel patenten aangevraagd door Apple voor een cirkelvormig ontwerp van een smartwatch, dus dit blijft een mogelijkheid voor de toekomst.

Zouden er grote veranderingen kunnen zijn in een ontwerp van de Apple Watch 6? Dat blijft een mogelijkheid, maar momenteel ziet het ernaar uit dat je geen al te grote veranderingen moet verwachten voor dit next-gen toestel.

Slaaptracking

De nieuwe watchOS 7-update brengt een verbeterde slaaptracking. We hebben deze al eens uitgeprobeerd, en dat wilt zeggen dat we een grotere focus op slaaptracking-functies verwachten met de Apple Watch 6.

Of dat nu specifieke sensoren inhoudt voor slaaptracking is momenteel nog onduidelijk, maar er bestaat een kans dat Apple hiervoor een verbeterde hartslagmeter toevoegt, of zelfs een manier om de zuurstofwaarden in jouw bloed te meten.

De grootste update die we verwachten om slaaptracking de norm te laten worden met de Apple Watch is een verbetering in de levensduur van de batterij, zoals hieronder beschreven.

Wat de verbeteringen ook zijn, het is duidelijk dat de Apple Watch niet de beste slaaptracker is, dus we verwachten hier wat aanpassingen aan de hardware om dat aan te pakken.

Betere levensduur van de batterij

Slaaptracking op de Apple Watch 5 (Image credit: Future)

Dit is het andere ding dat ze moeten upgraden om de slaaptracking te verbeteren, en de geruchten stellen dat dit ook zal gebeuren met de Apple Watch 6.

Volgens een groot lek van de batterijgroottes van de Apple Watch krijgt de next-gen smartwatch een lichtjes grotere cel in vergelijking met vorige generaties van het toestel.

Daarnaast verwachten we dat watchOS 7 efficiënter zal zijn dan de vorige versies van de software, en dit zal waarschijnlijk allemaal zijn om de smartwatch dat klein beetje langer te laten draaien zodat je je 's nachts geen zorgen moet maken over een leeglopende horloge.

Krijgt het een oximeter?

Een gelekt bericht van 9to5Mac van maart suggereert dat iOS 14-code hints geeft van een oximeter-functie die naar de iPhone en Apple Watch zou komen dit jaar.

Indien dat waar blijkt te zijn, dan zou het wel eens kunnen verwijzen naar een oximeter-functie op de next-gen Apple Watch. Dit betekent dat jouw smartwatch kan zien of de zuurstofwaarden in jouw bloed onder een gezond niveau gaan, net zoals bij de hartslagmeter van het toestel.

Dit lek dateert nu wel van een tijdje terug, dus het is zeker geen garantie, maar het zou best kunnen dat we enkele verbeterde gezondheidsfuncties zoals dit zien verschijnen in de Apple Watch 6.

Een nieuwe, goedkopere Apple Watch

Bootst het het ontwerp van de Apple Watch 3 na? (boven) (Image credit: Future)

Apple vermindert vaak de prijs van bestaande Apple Watches bij de lancering van een nieuw product, maar als je op zoek bent naar een goedkopere smartwatch, dan heb je misschien geluk. Er doen geruchten de ronde dat Apple een goedkopere Apple Watch zal voorstellen, net zoals de onthulling van de iPhone SE (2020) begin dit jaar.

Sommige geruchten, zoals een bericht van Bloomberg, suggereren dat het bedrijf een goedkoper toestel zal laten zien ter vervanging van de Apple Watch 3 en met een goedkoper prijskaartje dan de Apple Watch 6.

Prijs en releasedatum

2020 is een vreemd jaar geweest als het op aankondigingen van Apple aankomt, met het bedrijf dat een nieuwe iPhone aankondigt aan het begin van het jaar en de vertraging van de iPhone 12, maar we verwachten toch wat normalisering met deze lancering. Als dat het geval is, dan kunnen zowel de prijs als de releasedatum van de Apple Watch 6 te zien krijgen op 15 september.

Momenteel is nog niet duidelijk of Apple de prijs voor deze next-gen smartwatch omhoog wilt krikken, en ook van de echte releasedatum weten we momenteel weinig.

In een normaal jaar zouden we kunnen verwachten dat de Apple Watch 6 10 dagen na de aankondiging te koop is (dus 25 september), maar er is geen garantie dat het dit jaar ook zo zal zijn vanwege de Covid-19-pandemie.