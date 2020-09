'Apple Watch 6 verschijnt mogelijk pas in oktober'

Een leaker claimt dat de Apple Watch 6, de nieuwe smartwatch van Apple die deze maand naar verwachting samen uit de doeken wordt gedaan met de iPhone 12 en andere toestellen, pas in oktober op de markt zal komen.

@L0vetodream beweert op Twitter het bovenstaande, maar vermeldt naast de Apple Watch 6 geen andere producten, zoals de iPhone 12 of de nieuwe iPad Air.

there is no Watch this monthSeptember 2, 2020

Het is een gewaagde voorspelling van de leaker, aangezien oudere geruchten wel nog wijzen op een release in september, 8 september om specifiek te zijn. Deze datum wordt bijvoorbeeld aangehouden door de doorgaans betrouwbare Jon Prosser.

Uiteraard kan het nodige veranderd zijn sinds het moment dat men met deze datum op de proppen kwam. Het is vooralsnog niet duidelijk in hoeverre het coronavirus de data van nieuwe Apple-producten heeft aangetast, evenals de leveringsketens voor de Apple Watch 6.

Apple Watch 6 geruchten gaan nog altijd rond

De kans is groot dat we de aankomende dagen en/of weken nog de nodige geruchten ontdekken op het web over de Apple Watch 6. Een patent uit 2019 wijst erop dat de nieuwe smartwatch mogelijk gebruikmaakt van Touch ID, gebarenbewegingen, en andere handige functies.

We hebben andere geruchten gezien die het idee van aanrakingsgevoelige biometrie ondersteunen, maar we horen het meest over het toevoegen van een functie om het bloedzuurstofgehalte te meten, een functie die is verschenen in eerdere wearables van dit jaar, waaronder de Samsung Galaxy Watch 3.

Via AppleInsider