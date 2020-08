Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch: welke smartwatch kies jij?

De Samsung Galaxy Watch 3 is de langverwachte opvolger van één van onze favoriete wearables, de originele Samsung Galaxy Watch, die bovenaan onze lijst met de beste smartwatches blijft staan ondanks dat hij een paar jaar oud is. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Allereerst wat duidelijkheid: je hebt geen smartwatch gemist, want er is geen Galaxy Watch 2. In plaats daarvan heeft Samsung verder geteld vanaf de sportieve Samsung Galaxy Watch Active 2 om zijn volgende smartwatch de Galaxy Watch 3 te noemen.

De nieuwe smartwatch heeft een slanker ontwerp en betere specificaties. Er zijn meer gezondheids- en trainingsfuncties, een ECG, SPO2-bloedzuurstofmonitoring en bloeddrukmeting.

De echte vraag is of er genoeg verbetering is geweest om de hoge prijs van de gloednieuwe smartwatch te rechtvaardigen of dat consumenten tevreden zouden moeten zijn met de betrouwbare (en goedkopere) originele Galaxy Watch. Het antwoord is minder eenvoudig dan je zou denken, tenzij je natuurlijk gewoon de goedkoopste van de twee wilt.

Samsung Galaxy Watch (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch: prijs, groottes en kleuren

De Samsung Galaxy Watch 3 is op 5 augustus 2020 uit de doeken gedaan en is vanaf 7 augustus verkrijgbaar in de Benelux. En nee, we weten niet waarom er geen Galaxy Watch 2 is.

De Galaxy Watch 3 is er in twee maten: 41mm en 45mm. In de Benelux zijn alleen de non-LTE versies beschikbaar en die kosten 429,99 euro (41mm) en 459,99 euro (45mm). Beide versies zijn beschikbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze met een lederen polsbandje.

De Samsung Galaxy Watch dateert van augustus 2018 en kostte ofwel 309 euro (42mm) ofwel 329 euro (45mm). Ook hier waren er LTE-modellen, maar die zijn niet verkrijgbaar in de Benelux. De kleurenopties waren Midnight Black en Rose Gold.

De beste Samsung Galaxy Watch en Samsung Galaxy Watch 3 deals van vandaag Samsung Galaxy Watch Active -... Samsung Galaxy Watch Bol.com Netherlands € 169 Bekijken Bekijk alle prijzen

Samsung Galaxy Watch 3 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch: design

De Galaxy Watch 3 is een slankere versie van zijn voorganger, die 14% dunner en 15% lichter is dan de originele Galaxy Watch, maar het grootste deel van de verandering zit hem in het uiterlijk: hij ziet er gewoon minder volumineus uit dan de oudere smartwatch.

Met name de nokken (de armen die de kast van het horloge verbinden met de band) zijn dunner. Er zijn ook nog andere accenten die het horloge er slanker uit laten zien. Zo zijn de cilindervormige knoppen aan de zijkant van het horloge meer uitgesproken en steken ze uit in plaats van dat ze gelijk met de rand van de kast lopen, zoals de knoppen van het origineel.

Sommige van deze veranderingen maken de Galaxy Watch 3 gewoonweg eleganter. De overgang van een rubberen band naar een lederen band ligt voor de hand, maar de draaibare ring heeft niet langer de driehoekige stippen uitgelijnd met de tijdsintervallen van de binnenste ring. De draaiende ring is gelukkig behouden en was veruit onze favoriete eigenschap van deze wearable.

Samsung Galaxy Watch (Image credit: Future)

En de originele Galaxy Watch blijft een aantrekkelijk apparaat, al ziet het er in vergelijking iets grover uit. De nokken zijn iets langer, maar de 12,7mm en 13mm diktes voor de 42mm en 46mm versies zijn groter dan de 11,3mm en 11,1mm van de 41mm en 45mm versies van de nieuwe Galaxy Watch 3 (geen typfout, het grotere horloge is dunner op de een of andere manier).

Terwijl de kleinere versies van beide horloges ongeveer hetzelfde gewicht hebben (49g), hebben de grotere versies met meer batterij het grootste verschil in gewicht: de 46mm originele Galaxy Watch weegt 63g, terwijl de 45mm Galaxy Watch 3 iets meer dan 53g weegt.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch: display

Ondanks dat hij kleiner is dan de originele Galaxy Watch, heeft de nieuwe Galaxy Watch 3 een equivalent of iets groter scherm, met een 1,2-inch scherm op de 41mm versie en een 1,4-inch scherm op het grotere 45mm model. Vergelijk dat met het 1,2-inch scherm op de 42mm en 1,3-inch op de 46mm Galaxy Watch.

Het andere verschil is merkwaardig: het scherm van de Galaxy Watch wordt beschermd door Gorilla Glass DX Plus, dat ook werd gebruikt voor het scherm van de Galaxy Watch Active 2. De Galaxy Watch 3 heeft daarentegen Gorilla Glass DX.

Voor de rest zijn de displays van beide horloges full-color en Super AMOLED met een resolutie van 360 x 360.

Samsung Galaxy Watch (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch: fitness

De grote toevoeging aan de Galaxy Watch 3 is de SpO2-monitor, die het zuurstofgehalte in het bloed bijhoudt. Dat is een functie die in de Huawei Watch GT2 te vinden is en het gerucht gaat dat het ook naar de Apple Watch 6 komt, waardoor sleep tracking beter zal worden. De Watch 3 voegt ook een elektrocardiogram (ECG) toe en kan je bloeddruk meten.

Voor dit laatste is een medische certificering vereist in elke regio waar hij is uitgebracht. Dit betekent dat de functie wordt uitgeschakeld totdat deze is gecertificeerd.

Gezien het feit dat de Watch 3 het grootste deel van de originele Galaxy Watch's fitnesssoftware erft, worden er zeven nieuwe trainingsactiviteiten toegevoegd voor een totaal van 40. De Watch 3 voegt de mogelijkheid toe om work-outs te activeren via spraakinvoer en de Samsung Health app te casten naar Samsung TV's.

De trainingsmodus stelt je in staat om aan te passen welke statistieken je wil zien. Samsung heeft bovendien samengewerkt met het National Sleep Institute om de sleep tracking te verbeteren, die je slaapcyclus automatisch volgt en 's morgens een rapport geeft over de slaapkwaliteit.

Schrijf de originele Galaxy Watch echter niet meteen af. Hij trackt nog steeds zes grote trainingen zoals lopen, rennen, fietsen en roeien, zet je in beweging als je te lang zittend blijft en heeft een redelijke sleep tracking. Maar nogmaals, de Watch 3 bouwt voort op dit alles en voegt meer toe, wat betekent dat zijn fitnesscapaciteiten die in de originele Galaxy Watch overtreffen.

Samsung Galaxy Watch 3 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 3 vs. Samsung Galaxy Watch: prestaties en batterij

De Galaxy Watch 3 bevat dezelfde Exynos 9110 chipset als de originele Galaxy Watch - de verbeteringen zitten in de 8GB opslagruimte van de nieuwe smartwatch, die het dubbele is van de 4GB van zijn voorganger. Dat is meer ruimte voor media en apps. De Watch 3 bevat 1 GB RAM, wat meer is dan de 42mm-versie van de originele Galaxy Watch (768MB RAM), maar minder dan het 46mm-model (1,5GB RAM). Dat is echter niet echt zorgwekkend: de Apple Watch 5 draait op 1 GB RAM.

De batterij van de Galaxy Watch 3 is vreemd genoeg kleiner geworden. De capaciteit voor de grotere 45mm-versie van de nieuwe smartwatch is 340mAh, terwijl de 46mm Galaxy Watch een gigantische 472mAh bevatte die meer dan drie dagen meeging zonder op te laden. We hebben de Watch 3 niet uitgebreid getest, maar die lagere waarde is verontrustend en we zullen hem zeker tot het uiterste drijven in onze volledige review.

We vergelijken bewust de grotere modellen van beide horloges, die merkbaar meer capaciteit hebben dan de kleinere versies: zo heeft het 41mm model van de nieuwe Galaxy Watch 3 een 247mAh batterij, terwijl de 42mm versie van de originele Galaxy Watch een 270mAh batterij heeft.

Samsung Galaxy Watch 3 (Image credit: Future)

Conclusie

Het is moeilijk om de nieuwe Galaxy Watch 3, met zijn toonaangevende specs en schonere uitstraling ten opzichte van de originele Galaxy Watch, niet leuk te vinden. Hij is ook merkbaar lichter, wat een belangrijke eigenschap is van een horloge dat je waarschijnlijk zowel overdag als 's nachts gaat dragen.

Maar rechtvaardigen deze verbeteringen de hogere prijs? Dat is aan de consument, want de nieuwe Galaxy Watch 3 heeft bepaalde extra's - ECG, SPO2-tracking, verbeterde fitness - die zijn prijs misschien wel waard zijn.

Voor degenen die een stevige smartwatch willen koppelen met hun Android-telefoon voor basis tracking en taken, is de Galaxy Watch 3 zijn meerprijs misschien niet waard.