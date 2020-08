Nieuwe Apple Watch 6 lekken hinten op batterijgroottes en bloedzuurstofmeter

Er is wat verwarring over wanneer de volgende productlancering van Apple plaatsvindt, maar we verwachten dat de iPhone 12 en de Apple Watch 6 samen zullen verschijnen. Over laatstgenoemde zijn nu wat nieuwe details verschenen.

Als eerste is er een rapport van het bekende Chinese DigiTimes. Zij melden dat de komende smartwatch volgens betrouwbare bronnen inderdaad een bloedzuurstofsensor zal hebben. Dat is een gerucht wat we al eerder hebben gehoord.

Het zuurstofgehalte in het bloed kan een goede indicator zijn voor ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen. Het zou net zo werken als de ECG-functie (elektrocardiogram) die al op de huidige Apple Watch-modellen aanwezig is: het waarschuwt gebruikers vooraf voor mogelijke problemen, zonder dat je meteen naar de dokter hoeft te gaan.

9to5Mac bericht dat hints over zo een sensor al eerder gespot zijn in de watchOS 7 bèta. Apple is uiteraard niet van plan om de functie te lanceren als het nog geen hardware heeft dat daadwerkelijk de feature kan uitvoeren. Daarin ligt een belangrijke taak weggelegd voor de Apple Watch 6, zo lijkt het.

Batterij-optimalisatie?

In een ander lek van MySmartPrice wordt melding gemaakt van enkele kleine batterijen die door de Zuid-Koreaanse regelgevingsprocessen gaan. Het zou zomaar eens kunnen gaan om de batterijen van de nieuwe Apple Watch.

In de documenten zien we drie batterijen terug. De capaciteiten bedragen: 262,9mAh, 265,9mAh en 303,8mAh. De verschillende groottes liggen perfect in lijn met de drie verwachte modellen voor de Apple Watch 6.

Alle Apple Watch 5-modellen zijn te koop met een 296mAh batterij. Neem je de optimalisaties van Apple in acht, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat de Apple Watch 6 qua batterijprestaties minstens zo goed zal zijn als zijn voorganger, en wellicht zelfs nog een stukje beter.

In hoeverre de bovenstaande lekken kloppen, weten we waarschijnlijk in september of oktober. Natuurlijk kan er ook een groot gat zitten tussen het moment dat Apple de iPhone 12 en de Apple Watch 6 aankondigt, en het moment dat ze daadwerkelijk in de verkoop gaan.