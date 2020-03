De volgende Apple Watch zou zuurstofgehalte in je bloed kunnen meten

Een nieuwe gezondheidsmonitoringssysteem kan beschikbaar worden op de nieuwe Apple Watch, zo kan de smartwatch het zuurstofgehalte in je bloed in de gaten houden.

Dat blijkt uit informatie die is ontdekt door 9to5Mac, met exclusieve fragmenten uit de code van de aankomende iOS 14 software-update.

Bloed zuurstof controle wordt benoemd in de code, en de benaming lijkt erop te wijzen dat het je een melding geeft als de zuurstofverzadiging in het bloed daalt onder een aanbevolen hoeveelheid.

Een gezond zuurstofgehalte in je bloed is tussen de 95 en 100 procent, voor mensen die onder de 90% zitten wordt het aangeraden om langs de huisarts te gaan.

Dit is wellicht een goede manier voor de mensen die normaliter niet de mogelijkheid hebben om een test te doen, deze metingen in de gaten te houden op een vergelijkbare manier als een ECG (elektrocardiogram) dat beschikbaar is op de Apple Watch 4.

Volgens de iOS 14-code kijkt Apple ook naar een software- of hardware-oplossing om ervoor te zorgen dat de ECG-metingen zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Wat nog onduidelijk is over het monitoringssysteem dat het zuurstofgehalte in je bloed meet, is of je het nou wel of niet kan gebruiken op een al bestaande Apple Watch.

Het is misschien iets dat Apple kan inschakelen met een software-update voor standaard horloges, of het is misschien iets wat exclusief beschikbaar is voor een nieuw product als de Apple Watch 6.

Apple moet de nieuwe hardware introduceren om de ECG functie te activeren, dus het kan een vergelijkbare situatie zijn voor de introductie van het controleren van het zuurstofgehalte in je bloed.

We verwachten meer te horen over de watchOS 7 en iOS 14 bij het WWDC 2020 in juni van dit jaar, dus we horen er dan misschien meer over tijdens dit grote software evenement van Apple.

Zo niet, dan moeten we waarschijnlijk wachten tot september om te zien of het bedrijf een Apple Watch 6 gaat aankondigen, tijdens de verwachte lancering van de iPhone 12.

Lees ook: Oppo smartwatch heeft veel weg van de Apple Watch

Via MacRumors