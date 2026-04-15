"Een totale teleurstelling": nieuwe update zorgt voor groot batterijprobleem bij sommige Galaxy Watch-gebruikers

Samsung maakt sommige van de beste smartwatches op de markt, maar we komen nu ineens wel meerdere meldingen tegen van Galaxy Watch-gebruikers waarbij hun batterijduur na een recente update ineens wel heel snel achteruitgaat.

Android Authority heeft (net als verschillende andere bronnen) onder andere op Reddit meerdere klachten gespot over de batterijduur van Galaxy Watches die ineens flink achteruit is gegaan. Gezien de hoeveelheid opmerkingen en 'upvotes' in de bovengenoemde Reddit-thread lijken redelijk wat mensen last te hebben van dit probleem.

Sommige modellen die worden genoemd in de thread zijn de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 6 Classic. Het gaat helaas dus ook maar niet om één model. In één bepaald geval werd de batterijduur (die normaal rond een hele dag zou moeten zitten) ineens verlaagd tot maar 4-5 uur. Dat toont dus hoe groot de impact van dit probleem kan zijn.

Eén gebruiker stelt dat de batterijduur "significant slechter" is geworden, terwijl een andere zegt dat hun Galaxy Watch "als een gek door de batterijduur heengaat". In de opmerkingen laat iemand anders weten dat hun horloge nu "een totale teleurstelling" is en niet "wat Samsung beloofde".

Herstarten of resetten?

Er is nog geen officiële reactie van Samsung, maar hopelijk komt er snel een oplossing. Een aantal Reddit-gebruikers lijkt echter de mogelijke oorzaak te hebben gevonden. Het probleem zou namelijk misschien te maken hebben met Google Play Services die ineens veel te veel batterij verbruikt.

Google Play Services draait op de achtergrond op Android-telefoons en Wear OS-horloges, en houdt zich bezig met taken zoals het verbinden van apps met het besturingssysteem, het verifiëren van gebruikers en het rapporteren van locatiedata. Dit onderdeel krijgt vaak updates die losstaan van de standaard Android- of Wear OS-software.

De gebruikelijke methoden voor probleemoplossing, zoals herstarten, de cache verwijderen en een volledige reset uitvoeren, zouden kunnen helpen als je geconfronteerd wordt met dit probleem. Deze technieken lijken namelijk wel een deel van de getroffen gebruikers te hebben geholpen, maar helaas niet iedereen.

Het is het ook nog waard om te benoemen dat sommige gebruikers juist hebben gemeld dat ze totaal geen last hebben van dit probleem. Niet elke Galaxy Watch-gebruiker hoeft zich dus zorgen te maken dat ze hier last van zullen krijgen. Maar laten we maar hopen dat Samsung (of Google) het probleem snel kan oplossen voor de mensen die er wel last van hebben.