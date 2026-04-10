Sommige Samsung Galaxy S22 Ultra-toestellen worden gekaapt na een fabrieksreset

Smartphones hebben natuurlijk wel vaker met vreemde bugs te maken, en ook met hackpogingen, maar sommige Samsung Galaxy S22 Ultra-modellen hebben nu wel met een heel vreemd probleem te maken.

Android Authority is meerdere meldingen van Galaxy S22 Ultra-gebruikers tegengekomen die laten weten dat ze de toegang tot hun telefoon zijn kwijtgeraakt na een fabrieksreset. Ze kregen het volgende bericht in beeld te zien: "deze Galaxy S22 Ultra is niet privé”. Er wordt ook aangegeven dat deze toestellen nu ineens beheerd worden voor een onbekende organisatie genaamd Numero LLC.

Dat bedrijf komt niet alleen niemand bekend voor, maar het gaat ook om toestellen die gewoon voor persoonlijk gebruik zijn gekocht en niet via een organisatie zijn verkregen.

Dat de toestellen beheerd worden door Numero LLC betekent ook dat dit mysterieuze bedrijf de instellingen en data van de apparaten kan monitoren en beheren. Dit is dus een redelijk groot veiligheidsprobleem. In principe zou het bedrijf echter niet bij je data moeten kunnen als je telefoon net een fabrieksreset achter de rug heeft, maar dit zorgt er in ieder geval wel voor dat veel van de getroffen S22 Ultra-eigenaars hun telefoon niet meer opnieuw kunnen instellen. Deze mensen hebben momenteel dus niets meer aan hun flagship smartphone van vier jaar oud.

Een vreemde situatie

Het is niet helemaal duidelijk wat hier precies gebeurt. Samsung biedt wel een tool genaamd 'Knox Mobile Enrollment' aan, waarmee bedrijven automatisch zakelijke toestellen kunnen instellen en beheren. Het lijkt er dus op alsof deze toestellen na een reset ineens op de een of andere manier via Knox Mobile Enrollment door Numero LLC beheerd worden. De vraag is echter hoe dit mogelijk is, aangezien het geen zakelijke toestellen zijn.

Android Authority suggereert dat de getroffen toestellen misschien verkocht zijn door een doorverkoper die blijkbaar niet helemaal te vertrouwen is of dat iemand gewoon een kwetsbaarheid in Knox ontdekt heeft en hier misbruik van maakt. Bij die tweede situatie zou diegene eigenlijk ook fysieke toegang tot de telefoons moeten hebben, dus dat klinkt minder waarschijnlijk.

Hoe dan ook, dit is een vervelende situatie voor de getroffen Galaxy S22 Ultra-gebruikers. De gebruikers die hun problemen gemeld hebben, hebben namelijk ook niet veel geluk als het gaat om het vinden van een oplossing. Schijnbaar hebben sommige gebruikers aangeklopt bij Samsung-support, waarna ze zijn doorverwezen naar de technische teams van Knox en vervolgens weer terug naar support zijn gestuurd.

Dit lijkt niet een heel grootschalig probleem te zijn, maar het is natuurlijk wel heel vervelend voor de mensen die er wel last van hebben. Hopelijk komt Samsung dus toch snel met een oplossing voor die mensen.