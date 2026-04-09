Update voor Google Pixel-smartphones fixt problemen met crashende apps

De nieuwste update voor Google Pixel-smartphones is nu beschikbaar. Deze april-update is een stuk kleiner dan die van maart. Vorige maand bracht Google een Pixel Drop uit met veel nieuwe functies, maar deze maand krijgen we alleen maar bugfixes.

De bugfixes verhelpen onder andere problemen met bepaalde games, bank-apps en Quick Share, die allemaal konden crashen. Verder lost deze update van april ook een probleem op waarbij het back-upmenu onder bepaalde omstandigheden ontbrak in de systeeminstellingen. Het probleem waarbij de snelle zoekbalk onder bepaalde omstandigheden soms ontbrak op het startscherm is ook opgelost.

Downloaden maar

Als je last hebt gehad van (een van) deze bugs, is het slim om deze update meteen te downloaden. Ook als je deze problemen niet hebt, is het over het algemeen een goed idee om dit soort updates te installeren. Ze kunnen voorkomen dat deze bugs in de toekomst optreden en mogelijk ook andere problemen verhelpen.

De update wordt nu uitgerold, maar dit gebeurt in fasen. Het is mogelijk dat hij pas over een week op je Pixel verschijnt. Houd je telefoon daarom in de gaten om te zien wanneer de update verschijnt. Soms wordt hij ook 's nachts automatisch geïnstalleerd.