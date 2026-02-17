De eerste Android 17-bèta is gearriveerd met grote veranderingen en kleine verrassingen

Na een korte vertraging is nu eindelijk de eerste bètaversie van Android 17 gearriveerd. Deze update zit misschien niet zo vol met nieuwe features als sommige andere Android-releases, maar toch zijn er wel wat veranderingen geïntroduceerd die uiteindelijk een grote impact kunnen hebben.

De meeste grote veranderingen komen inmiddels niet echt meer als een verrassing, waaronder de verandering die ervoor zorgt dat ontwikkelaars opties voor oriëntatie van hun apps en het wijzigen van het formaat van het venster niet meer kunnen overslaan. Dat zal misschien een vervelende verandering zijn voor sommige ontwikkelaars, maar het moet er ook voor zorgen dat apps er beter uit zullen zien op Android-apparaten met grotere displays, zoals tablets en foldables.

Een andere grote verandering is misschien niet echt "zichtbaar", maar zou toch wel te merken moeten zijn. Google geeft Android-telefoons met deze update namelijk ook een prestatieboost. Er is een nieuw 'generational garbage collection'-systeem toegevoegd die het CPU- en werkgeheugenverbruik moet verminderen.

Verder bevat deze bèta ook soepelere overgangen bij het wisselen van lenzen. Er zijn namelijk nieuwe professionele camera-API's toegevoegd die het bevriezen of stotteren van het beeld bij het wisselen van lens moeten voorkomen.

Naast deze verwachte veranderingen heeft Android Central ook nog een aantal interessante verrassingen gespot in deze eerste bèta voor Android 17.

(Image credit: Sanuj Bhatia / Android Central)

Aanpasbare snelkoppelingen en een verwijderbare widget

Tot deze verrassingen behoren onder andere een dunner design voor de zoekbalk op het homescherm en de mogelijkheid om de snelkoppeling voor 'AI Mode' op die zoekbalk in te wisselen voor een andere snelkoppeling. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor vertalingen, voor het weer, voor een woordenboek en voor nog veel meer opties, zoals in het screenshot hierboven te zien is.

Welke snelkoppeling je ook kiest, deze komt vanaf nu ook in de zoekbalk te staan en niet ernaast. Helaas kan je wel alleen de snelkoppeling voor AI Mode vervangen. Zoeken met je stem en Google Lens blijven wel standaard in de zoekbalk staan.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Een andere fijne verandering zorgt ervoor dat je nu eindelijk de 'Snel overzicht'-widget kan verwijderen. Ook het volumepaneel is aangepast en hier vind je nu ook een icoon waarmee je snel naar de uitgebreide volume-instellingen wordt gebracht. Het volume is nu ook gestandaardiseerd om voor een consistentere luisterervaring te zorgen bij al je apps.

Dat is toch wel zo'n beetje alles wat er tot nu toe ontdekt is, maar het is zeker mogelijk dat er nog meer features en veranderingen verborgen zitten in deze eerste bètaversie en daarnaast kunnen toekomstige bètaversies natuurlijk weer meer veranderingen introduceren.

Als je zelf met sommige van deze nieuwe opties aan de slagt wil, dan moet je een Google Pixel 6 of nieuwer hebben.. Vervolgens ga je naar de website voor het Android bètaprogramma, log je in met je Google-account en selecteer je het Pixel-apparaat waar je de bètaversie op wil installeren.

Daarna ga je op je telefoon naar Instellingen > Systeem > Software-updates en installeer je vanaf daar de bèta. Wees je hierbij wel bewust van het feit dat dit soort Android-versies meer bugs kunnen bevatten dan de uiteindelijke versies die na dit soort testfases worden uitgerold.