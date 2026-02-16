Verwaarloosde functie op Google Pixel-telefoons wordt wellicht verbeterd

Now Playing is een functie die al sinds de Google Pixel 2-serie bestaat. Hoewel het al die tijd een ingebouwde functie is geweest, lijkt het erop dat Google van plan is om er een app voor te maken. 9to5Google heeft namelijk code ontdekt in een nieuwe versie van Android System Intelligence waarin melding wordt gemaakt van een Now Playing-app waarnaar je kunt "upgraden" door deze te downloaden uit de Google Play Store. Ook was er al eerder een pictogram voor de Now Playing-app gevonden, dat je hieronder kunt zien.

(Image credit: Google / 9to5Google)

Hoewel deze wijziging nog niet officieel door Google is bevestigd, lijkt ze wel waarschijnlijk. Op dit moment werkt Now Playing op de achtergrond van je Pixel-telefoon om nummers te identificeren die worden afgespeeld. Je kunt deze geïdentificeerde nummers vervolgens terugvinden van het instellingenmenu van je telefoon. Het is een handige, onopvallende functie, maar er zijn enkele beperkingen (en problemen).

Ten eerste is het niet ideaal dat je door verschillende menu's in de instellingen moet bladeren om een lijst met nummers te vinden. Ten tweede wordt je Now Playing-geschiedenis niet gesynchroniseerd met een nieuw apparaat wanneer je van telefoon verandert.

Alleen voor Pixels

Een losse app zou beide problemen kunnen oplossen en het voor Google wellicht gemakkelijker maken om ook andere functies te introduceren of verbeteren. Nogmaals, niets is bevestigd, maar er zijn genoeg aanwijzingen.

Daarnaast speculeert 9to5Google dat de app mogelijk deel zal uitmaken van een toekomstige Pixel Feature Drop. Dit zijn software-updates die Google een paar keer jaar uitbrengt met nieuwe functies voor recente Pixel-smartphones. De volgende Feature Drop wordt verwacht in maart.

Als je ten slotte hoopte dat de introductie van een app zou betekenen dat Now Playing ook op andere Android-smartphones werkt, dan heb je waarschijnlijk pech. Android Authority heeft zelf wat onderzoek gedaan en alles wijst erop dat dit een exclusieve functie voor Pixel-smartphones blijft.