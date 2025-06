Samsung Galaxy Buds-leak hint naar twee paar budgetvriendelijke oortjes

Blijkbaar hebben meerdere bedrijven deze maand besloten om de namen van hun producten ineens aan te passen. Laatste lanceerde Apple tijdens zijn WWDC-evenement nog iOS 26 in plaats van iOS 19 en nu lijkt Samsung ook aan een product te werken met een naam die eigenlijk een beetje op de zaken vooruitloopt.

Hoewel Apple zijn nieuwe software gewoon wil gelijktrekken met het jaar (waarin de meeste features van iOS 26 uitkomen, dus 2026). Samsung lijkt echter gewoon een versie over te slaan bij een van zijn nieuwe producten.

Er zijn twee paar nieuwe Samsung Galaxy-oortjes gespot in de nieuwste versie van de Galaxy Buds Controller-app (Wear OS versie: v1.0.08.38) door Android Authority. Nou werden hier niet de Samsung Galaxy Buds 2 FE genoemd (wat een logische naam zou zijn voor de volgende budgetvriendelijke oortjes, aangezien de enige voorgangers de originele Samsung Galaxy Buds FE zijn), maar de 'Samsung Galaxy Buds 3 FE' en verder ook nog de 'Samsung Galaxy Buds Core'.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Buds Core en Buds 3 FE: wat kunnen we verwachten?

De eerste 'Fan Edition'-versie van Galaxy Buds verscheen in september 2023. Het is dan wel bijna twee jaar later inmiddels, dus als er elk jaar een nieuw paar uit zou komen, zou het inderdaad tijd zijn voor de Buds 3 FE, maar dat is dus niet het geval. Meestal krijg je wel een tweede generatie model voordat je een derde generatie krijgt, maar dit keer dus misschien niet.

Die 'Core'-oortjes zijn ook verrassend, want we hebben nog nooit eerder Core-oortjes van Samsung gekregen. We hebben wel al 'Live'-, 'Plus'- en 'Pro'-modellen voorbij zien komen na de lancering van de originele Galaxy Buds in 2019, maar nog geen Core. Je zou de Galaxy Buds 2 uit 2021 en de Galaxy Buds 3 uit 2024 misschien als 'core'-producten kunnen zien, maar bij die modellen werd dat niet in de naam aangegeven.

De AirPods-achtige Samsung Galaxy Buds 3 Pro verschenen in juli 2024 en zijn voor nu nog, samen met de Buds 3, de nieuwste draadloze oortjes van het bedrijf en de opvolgers van de Buds 2 Pro die in 2022 echte gamechangers bleken te zijn.

Aangezien er meestal twee jaar tussen de specifieke modellen zit, hadden we ook geen nieuwe Pro-oortjes verwacht in 2025, maar we zijn wel echt benieuwd waar Core hier naar verwijst. Het is namelijk ook nog geen twee jaar geleden dat we de Buds 3 kregen. Misschien dat dit weer een design zonder steeltjes wordt (terug naar het 'core' design).

Veel instapmodellen van verschillende merken bevatten inmiddels technologie die je een jaar geleden alleen nog maar op pro-modellen zou tegenkomen. Denk hierbij aan dingen zoals ChatGPT-integratie, ANC, persoonlijke geluidsprofielen en meer. Het wordt dus nog interessant om te zien wat voor features Samsung Core-features vindt en wat voor features het bedrijf Pro-features vindt.

Aangezien deze namen simpelweg in APK-code werden gespot, hebben we verder nog geen concrete informatie over de specs, het design, de releasedatum, de prijs of überhaupt een bevestiging dat dit inderdaad de officiële namen worden. Hoe dan ook, we blijven erbij dat de Samsung Galaxy Buds 2 Pro een aantal van de beste oortjes waren rond de tijd dat ze uitkwamen, dus we hopen dat Samsung ons weer aangenaam kan verrassen.

We zijn ook benieuwd of we misschien een paar van deze oortjes te zien krijgen tijdens het volgende Unpacked-evenement, dat waarschijnlijk zal plaatsvinden op 2 of 9 juli.