Samsung hint op bestaan van Galaxy Z Fold 7 Ultra

Het lijkt een bijzonder jaar te worden voor de vouwbare telefoons van Samsung. De voorbije jaren mochten we telkens kennismaken met een duo dat bestond uit een Z Flip-model en Z Fold-model. Vorig jaar waren dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 en de Samsung Galaxy Z Fold 6. Dit jaar bestaat de kans dat we geen duo, maar trio smartphones te zien krijgen.

De Ultra-ervaring kan beginnen

Dit nieuws komt van niemand minder dan Samsung zelf. Het bedrijf stuurde een persbericht uit met daarin een korte geschiedenis van hun vouwbare smartphones. Deze "reis" begon in 2019 met de Samsung Galaxy Fold (toen nog zonder Z in de naam) en jaar na jaar heeft het merk hun vouwbare telefoons verbeterd.

Iedereen wist wel dat Samsung deze zomer met de Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Fold 7 zou komen, maar dit is de eerste keer dat het bedrijf zelf iets prijsgeeft hierover. Dit wordt als volgt omschreven: "Dit jaar bereikt die reis een nieuwe mijlpaal. De nieuwste Galaxy Z-serie is het dunste, lichtste en meest geavanceerde opvouwbare toestel ooit: zorgvuldig gemaakt en gebouwd om lang mee te gaan."

Er wordt gesproken over de Galaxy Z-serie en niet specifiek over een Flip- of Fold-versie. De Galaxy Z Fold is wel altijd de dunste van de twee geweest, dus we gaan ervan uit dat die opnieuw dunner zal worden. De laatste zin van het persbericht is de belangrijkste: "De Ultra-ervaring kan beginnen." Dit wijst erop dat de Galaxy Z-serie wellicht eindelijk een Ultra-model krijgt en op basis van andere leaks en geruchten zou dit de Galaxy Z Fold 7 Ultra worden.

Een officiële lanceringsdatum voor de nieuwe telefoons is er ten slotte nog niet. Gewoonlijk lanceert Samsung hun vouwbare smartphones in het midden van juli, dus we moeten nog maar een maand wachten tot we de officiële informatie te horen krijgen.