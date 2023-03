Xiaomi ha da poco annunciato i nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, gli smartphone Xiaomi di punta per il 2023.

Quest'anno la nuova serie proposta dal brand cinese è stata leggermente rinnovata e il modello di base, lo Xiaomi 13, sembra più competitivo che mai. iPhone 14 è la proposta standard di Apple, nonchè l'ultimo iPhone uscito meno costoso. Cosa offre la serie Xiaomi 13 rispetto a iPhone 14?

Non perdetevi la nostra recensione Xiaomi 13

Xiaomi 13 vs iPhone 14: prezzo e uscita

Dopo la presentazione dell'11 dicembre 2022 per il mercato cinese, Xiaomi 13 è disponibile per l'acquisto in Italia dal 26 febbraio.

Xiaomi 13 è disponibile nelle versioni da 12GB + 256GB o da 8GB + 256GB, al rispettivo prezzo di 1.199,90€ e 1.099,90€ nelle colorazioni Black, Flora Green e White. Attualmente è disponibile un'offerta (Si apre in una nuova scheda) che vi permette di risparmiare dai 100 ai 120€ in base al modello scelto.

L'iPhone 14 standard, disponibile da settembre 2022, ha un prezzo di partenza di 1,029€ per il modello con 128GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, essendo uscito da qualche mese, non è difficile trovarlo in offerta anche a meno di 900€ presso i principali rivenditori.

iPhone 14 è disponibile nei colori Mezzanotte, Galassia, Product Red, Blu, Viola e Giallo.

Xiaomi 13 vs iPhone 14: design

Il design di Xiaomi 13 segue la strada dell'iPhone, con display e bordi piatti. Misura 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm e pesa 189 grammi. La scocca di Xiaomi 13 presenta una finitura in vetro, mentre lo schermo è dotato di copertura in Gorilla Glass 5.

iPhone 14 presenta proporzioni e design molto simili ai vecchi iPhone 13, con scocca in vetro e cornice in alluminio. Le dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,8mm rendono iPhone 14 leggermente più piccolo, ma il peso di 203 grammi è leggermente superiore.

Entrambi i telefoni sono dotati di certificazione IP68, quindi sono ugualmente resistenti alle infiltrazioni di acqua polvere.

Xiaomi 13 vs iPhone 14: display

iPhone 14 ha un display Super Retina XDR OLED da 6,1" con una risoluzione di 460 ppi ed è ancora dotato di notch, anche se più piccolo rispetto agli iPhone precedenti. Anche stavolta il modello standard non è dotato di tecnologia ProMotion, e la frequenza di aggiornamento è ferma a 60Hz.

Xiaomi 13 ha un display AMOLED E6 da 6,36" con una risoluzione Full HD pari a 413ppi. Il display presenta una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una modalità ad alta luminosità (HBM) che raggiunge i 1200nit e un picco di di 1900nit, superiore rispetto a iPhone 14. Supporta gli standard Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG.

Xiaomi 13 vs iPhone 14: fotocamera

Xiaomi 13 è dotato di un sensore principale Sony IMX800 da 1/1,56" e presenta un set di fotocamere completo: Oltre al sensore ultra-grandangolare da 12MP, è presente anche un teleobiettivo da 10MP.

Xiaomi 13 è dotato di lenti ottiche professionali Leica, una modalità Ritratto notturno e supporto per la registrazione video 8K. La fotocamera frontale è da 32MP con sistema di lenti 5P, FOV di 89,6° e Dynamic Framing (per visualizzazioni 0,8x e 1x).

Il comparto fotografico di iPhone 14 si compone di due sensori posteriori da 12MP, uno principale e uno grandangolare, e di una fotocamera frontale con autofocus da 12MP.

Una delle novità della nuova serie è la tecnologia Photonic Engine, che garantisce prestazioni migliori in condizioni di luce scarsa. Le fotografie hanno una buona qualità, ma si sente la mancanza dello zoom. I video possono essere registrati a 4k e la modalità cinema permette di avere 24 fps come sul grande schermo.

Di nuovo c’è la modalità Azione, pensata per riprese stabili di soggetti in movimento, ed attivabile tramite app.

Nel complesso, la configurazione di Xiaomi 13 lo rende più versatile per chi si interessa di fotografia.

Xiaomi 13 vs iPhone 14: specifiche e funzioni

Xiaomi 13 monta un processore Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe collocarlo in cima alla classifica delle prestazioni Android. Dispone di 256GB di memoria interna e si può scegliere la configurazione da 8GB o 12GB di RAM.

Xiaomi 13 supporta il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.3, e utilizza la MIUI 14 basata su Android 13.

iPhone 14 ha lo stesso SoC A15 Bionic del vecchio iPhone 13 Pro, anche se grazie al core della GPU extra è leggermente più performante rispetto ad iPhone 13.

iPhone 14 è dotato di nuove funzioni per la sicurezza, come il rilevamento degli incidenti stradali, il supporto eSIM, il 5G e la connessione satellitare per le comunicazioni di emergenza.

Per quanto riguarda le opzioni di memoria, si può scegliere tra 128GB, 256GB e 512GB.

Xiaomi 13 vs iPhone 14: batteria

Xiaomi 13 monta una batteria da 4.500mAh che supporta la ricarica cablata fino a 67W, garantendo una ricaica completa in meno di 40 minuti. Supporta anche la ricarica wireless da 50W e la ricarica wireless inversa da 10W.

L’autonomia di iPhone 14, durante il test di riproduzione video, è arrivata a 20 ore. In caso la riproduzione fosse in streaming, la durata si attesta intorno alle 16 ore mentre, con l’audio, si può arrivare a 80. Una singola ricarica supera tranquillamente una giornata. Non manca la compatibilità con MagSafe e wireless Qi.

Si ricarica più lentamente rispetto allo Xiaomi, supportando un massimo di 20W che garantisce il 50% in circa 30 minuti.

Xiaomi 13 vs iPhone 14: quale scegliere?

Come dimostrano le somiglianze anche dal punto di vista del design, l'iPhone è sempre stato uno standard di riferimento per Xiaomi.

In entrambi i casi si tratta di una proposta molto interessante, e la scelta sarà dettata dalle vostre preferenze personali, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni della fotocamera e il sistema operativo.

Senza dubbio tutti e due si classificano tra i migliori smartphone che potete acquistare in questo momento. Per qualità-prezzo, il modello base Xiaomi 13 offre un pacchetto completo e decisamente adeguato se preferite acquistare uno smartphone Android.

Quasi a parità di prezzo, iPhone 14 è un ottimo smartphone che offre una CPU efficiente, uno splendido display e un buon comparto fotografico.