Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: confronto

Xiaomi ha annunciato i nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, gli smartphone Xiaomi di punta per il 2023. Cosa hanno da offrire questi due telefoni premium e come sono a confronto?

Quest'anno la gamma è stata leggermente rinnovata e il modello di base, lo Xiaomi 13, sembra più competitivo che mai. Lo Xiaomi 13 Pro, invece, è un top di gamma completo che potrebbe non avere niente da invidiare al futuro Xiaomi 13 Ultra e diventare uno dei migliori smartphone in circolazione.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: prezzo e uscita

Lo Xiaomi 13 (a sinistra) e lo Xiaomi 13 Pro (a destra), fianco a fianco (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Usciti il 26 febbraio

Xiaomi 13 è l'opzione più economica

Dopo la presentazione dell'11 dicembre 2022 per il mercato cinese, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono disponibili per l'acquisto in Italia dal 26 febbraio.

Xiaomi 13 è disponibile nelle versioni da 12GB + 256GB o da 8GB + 256GB, al rispettivo prezzo di 1.199,90€ e 1.099,90€ nelle colorazioni Black, Flora Green e White. Attualmente è disponibile un'offerta (Si apre in una nuova scheda) che vi permette di risparmiare dai 100 ai 120€ in base al modello scelto.

Xiaomi 13 Pro è disponibile nell'unica variante da 12GB + 256GB a 1.399,90€ nei colori Ceramic Black e Ceramic White. Anche in questo caso è attiva un'offerta (Si apre in una nuova scheda) che vi permette di risparmiare 100€ sul prezzo di listino.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: design

Image 1 of 3 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Axel Metz) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Xiaomi 13 Pro è più grande e presenta un design più arrotondato

Xiaomi 13 ha un design che ricorda l'iPhone

Xiaomi 13 è disponibile in una colorazione aggiuntiva

Sebbene abbiano nomi simili e alcuni componenti in comune, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro presentano un design diverso.

Xiaomi 13 Pro è più grande e più arrotondato, in linea con gli altri smartphone Android principali sul mercato, con un display a doppia curvatura. Lo Xiaomi 13 segue la strada dell'iPhone, con display e bordi piatti.

Anche le dimensioni sono molto diverse. Xiaomi 13 Pro misura 162,9 mm x 74,6 mm x 8,38 mm e pesa ben 229 grammi, mentre Xiaomi 13 misura 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm e pesa 189 grammi.

Il modello Pro di Xiaomi è il più resistente, con lo schermo dotato di copertura in Gorilla Glass Victus rispetto al Gorilla Glass 5 dello Xiaomi 13. Xiaomi 13 Pro ha una scocca in ceramica 3D, mentre la scocca di Xiaomi 13 presenta una finitura in vetro.

Entrambi i telefoni sono dotati di certificazione IP68, quindi sono ugualmente resistenti alle infiltrazioni di acqua polvere, ed entrambi presentano due altoparlanti con supporto Dolby Atmos.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Entrambi i display sono dotati di tecnologia AMOLED E6

Xiaomi 13 Pro ha una risoluzione maggiore WQHD+

Entrambi i display hanno una frequenza di aggiornamento di 120Hz

Entrambi gli smartphone utilizzano l'ultima tecnologia di display AMOLED E6. Tuttavia, il display AMOLED dello Xiaomi 13 Pro è il più grande dei due, con una dimensione di 6,73" rispetto ai 6,36" dello Xiaomi 13. Un altro vantaggio del modello Pro è che lo schermo è molto più nitido, con una risoluzione WQHD+ anziché FHD dello Xiaomi 13.

Xiaomi 13 Pro ha una densità di pixel pari a 522ppi, mentre lo Xiaomi 13 presenta 413ppi.

Entrambi i display hanno una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ma solo Xiaomi 13 Pro dispone di un refresh rate adattivo che può scendere fino a 1Hz per una maggiore efficienza.

Entrambi i display sono comunque molto luminosi, con una modalità ad alta luminosità (HBM) che raggiunge i 1200nit e un picco di di 1900nit.

Entrambi i telefoni supportano anche gli standard Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: fotocamera

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Xiaomi 13 Pro ha un sensore principale da 1" molto più grande

Entrambi i telefoni sono dotati di sensore grandangolare, ultra-grandangolare e teleobiettivo

Entrambi i telefoni vantano una collaborazione con Leica

Xiaomi ha puntato molto sul sistema di fotocamere con entrambi i telefoni. Con lo Xiaomi 13 Pro ha optato per un enorme sensore principale Sony IMX989 da 1" e 50MP.

È molto più grande del sensore principale Sony IMX800 da 1/1,56" dello Xiaomi 13. Tuttavia, Xiaomi 13 presenta un set di fotocamere completo: Oltre al sensore ultra-grandangolare da 12MP, è presente anche un teleobiettivo da 10MP.

Lo Xiaomi 13 Pro naturalmente presenta entrambi i sensori complementari, con una risoluzione di 50MP. Il teleobiettivo beneficia anche dell'OIS, quindi gli scatti con lo zoom dovrebbero risultare più stabili.

Ci sono alcuni punti in comune. Entrambi i telefoni hanno lenti ottiche professionali Leica, una modalità Ritratto notturno e supporto per la registrazione video 8K. Entrambi hanno anche la stessa fotocamera frontale da 32MP con sistema di lenti 5P, FOV di 89,6° e Dynamic Framing (per visualizzazioni 0,8x e 1x).

Entrambi i sistemi di fotocamera offrono la possibilità di scegliere tra due estetiche diverse per il risultato: Leica Authentic e Leica Vibrant. Il primo è più naturale e realistico, mentre il secondo presenta un maggiore contrasto e colori più vibranti.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: specifiche e funzioni

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Processore Snapdragon 8 Gen 2

Spazio di archiviazione di 256GB

Interfaccia utente MIUI 14 basata su 13

Questa è la sezione in cui questi due telefoni, davvero molto diversi tra loro, si assomigliano di più. Entrambi condividono lo stesso processore Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe collocarli in cima alla classifica delle prestazioni Android insieme ai top di gamma Galaxy S23 e OnePlus 11.

Lo Xiaomi 13 Pro ha un leggero vantaggio grazie ai 12 GB di RAM LPDDR5X rispetto agli 8 GB dello Xiaomi 13 nella configurazione base più economica, ma dubitiamo che si possa notare la differenza.

Entrambi i telefoni dispongono di 256 GB di memoria interna, quindi non c'è alcuna differenza. Per completare le specifiche, entrambi supportano il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.3 e sono dotati della funzione IR blaster che consente di utilizzarli come telecomandi universali.

Entrambi i telefoni utilizzano la MIUI 14 basata su Android 13. Questo è il punto debole di entrambi, in quanto il sistema operativo potrebbe risultare poco fluido e pieno di bloatware.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: batteria

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Xiaomi 13 Pro ha una batteria più grande

Entrambi supportalo la ricarica wireless da 50W e la ricarica wireless inversa da 10W

Come ci si aspetterebbe, data la differenza di dimensioni e display, Xiaomi 13 Pro ha una batteria più grande rispetto a Xiaomi 13. Nel Pro infatti troviamo una batteria da 4.820 mAh, mentre Xiaomi 13 ha una batteria più piccola da 4.500 mAh.

Con una maggiore capacità (e un prezzo più alto) avrete anche una ricarica più veloce. Xiaomi 13 Pro supporta la ricarica cablata da 120W, mentre Xiaomi 13 arriva a un massimo di 67W, valore comunque rispettabile. Questo dovrebbe tradursi in un tempo di ricarica da 0 a 100% di soli 12 minuti per Xiaomi 13 Pro e 36 minuti per Xiaomi 13.

Siamo contenti di vedere che entrambi gli smartphone supportano la ricarica wireless da 50W e la ricarica wireless inversa da 10W. Questi ultimi punti sono più che altro un vanto per Xiaomi 13, più compatto ed economico, in quanto si tratta di una caratteristica generalmente riservata agli smartphone di fascia alta.

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: quale scegliere?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Quest'anno siamo stati contenti di vedere che Xiaomi ha prodotto due telefoni molto diversi, lo Xiaomi 13 e lo Xiaomi 13 Pro: stavolta si tratta di qualcosa di più di una semplice scelta dettata solo dalle dimensioni.

Per prima cosa, presentano un'estetica e un design ben distinti: Xiaomi 13 Pro è più arrotondato, mentre Xiaomi 13 segue una linea molto simile agli ultimi iPhone.

Il Pro ha un display più nitido, un sensore della fotocamera principale da 1 pollice molto più grande, una batteria più capiente e una ricarica più rapida. Al contrario, il fatto che Xiaomi 13 includa una fotocamera con teleobiettivo e una ricarica wireless da 50W in un formato più economico potrebbe renderlo la scelta più conveniente.

In entrambi i casi si tratta di una proposta molto interessante, e la scelta sarà dettata dalle vostre preferenze personali. Avete bisogno di uno dei migliori smartphone di fascia alta in assoluto, oppure volete risparmiare qualche centinaia di euro e "accontentarvi" di funzioni e specifiche leggermente inferiori? In ogni caso, per qualità-prezzo, il modello base Xiaomi 13 offre un pacchetto completo e decisamente adeguato.