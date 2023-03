Il nuovo top di gamma Xiaomi è lo Xiaomi 13, uno smartphone che cerca di avere tutto quello che serve per stare in cima alla lista dei migliori. Un'aspirazione che tuttavia si scontra con quella di concorrenti molto determinati. In particolare, Xiaomi 13 è un'alternativa diretta a Samsung Galaxy S23.

Tutti e due gli smartphone hanno senza dubbio le caratteristiche necessarie per essere tra i migliori smartphone del momento. Vantano un processore potente (lo stesso SoC in effetti), uno schermo OLED di ultima generazione, una fotocamera eccellente. Ma sono i dettagli che contano, quindi passiamo subito al confronto Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23.

Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23: prezzo

Xiaomi 13 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Entrambi sono usciti a febbraio 2023

Il Samsung costa meno

Xiaomi 13 costa costa €999, con la versione base che offre 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Volendo, si può scegliere la versione con 12GB di RAM, che costa €1.079.

Samsung Galaxy S23 invece parte da €979, ma la dotazione di memoria è inferiore: 8 GB di RAM e 128GB di archiviazione. Passando alla versione 8/256 GB, invece, il prezzo sale a €1.039.

Dunque, Samsung offre l'opzione meno costosa in assoluta, perché l'S23 costa 20 euro in meno rispetto a Xiaomi 13, ma con meno memoria. A parità di specifiche, invece, Xiaomi 13 è l'opzione più vantaggiosa.

Parliamo però di poche decine di euro, che su questa fascia di prezzo non fanno nessuna vera differenza - non crediamo davvero che se una persona è pronta a spendere mille euro per un telefono poi sta a guardare i 20 euro in più o in meno.

Di fatto, quindi, dal punto di vista del prezzo Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 sono equivalenti.

Prezzo: parità

Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23: design

(Image credit: Samsung)

Lo Xiaomi 13 è leggermente più grande pesante

Entrambi molto maneggevoli

Samsung ha più colori disponibli

Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 sono due smartphone relativamente simili, a prima vista. Lo Xiaomi è leggermente più grande, per via del fatto che ha anche uno schermo leggermente più grande: 6,36" contro 6,1". Una differenza marginale, che difficilmente noterete usando il telefono. E lo stesso vale per i 20 grammi di differenza: a meno di averli tutti e due in mano, non ci si fa caso.

Le differenze estetiche sono un po' più evidenti, e non dovrebbe essere difficile disginguere Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 tra loro. Lo Xiaomi ha il bordo piatto e lucido (tipo iPhone), mentre Samsung ha scelto una finitura opaca, con lo stesso colore della cover posteriore. Nell'insieme, si potrebbe dire che il design Samsung è più elegante.

Samsung posiziona le fotocamera una sopra l'altra, in verticale. Nel caso di Xiaomi 13, invece, il modulo fotografico è quadrato, posizionato in alto a sinistra.

Tutti e due gli smartphone hanno la parte posteriore in vetro, ma Xiaomi 13 risulta un po' più scivoloso rispetto all'S23.

Nessuno ha la porta jack da 3,5 mm, quindi bisognerà usare degli auricolari Bluetooth.

La porta USB-C è una 3.2 nel caso del Samsung, mentre Xiaomi 13 è limitato a una connessione USB 2.0. Se usate il cavo per trasferire grandi quantità di dati, è un dettaglio da tenere in considerazione.

Entrambi i modelli vantano la certificazione IP68.

Il sensore per le impronte digitali è posizionato sotto allo schermo, ma non è identico. Samsung ha scelto la tecnologia ultrasonica, mentre Xiaomi ha un sensore ottico. Nella nostra esperienza, il sensore di Xiaomi 13 si è rivelato più stabile e affidabile rispetto a quello di Samsung.

Design: vittoria Samsung

Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23: display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Entrambi hanno uno schermo AMOLED da 120 Hz

Lo schermo Xiaomi è leggermente più grande

Entrambi i telefoni utilizzano l'ultima tecnologia di display AMOLED E6. Tuttavia, il display AMOLED dello Xiaomi 13 è marginalmente più grande rispetto a quello del Galaxy S23, 6,36" contro 6,1". Il Samsung Galaxy S23, proprio grazie alle dimensioni minori, ha una densità maggiore.

Entrambi i display hanno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con frequenza variabile. Il Samsung Galaxy S23 può scendere fino a 1 Hz, in certe situazioni, e garantire una migliore efficienza energetica.

La luminosità massima è 1.200 nits in entrambi i casi, e si attiva automaticamente se c'è una forte luce esterna. Entrambi i telefoni supportano anche Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG.

Display: parità

Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23: fotocamera

(Image credit: Future)

Entrambi i modelli hanno grandangolo, ultragrandangolo e zoom

Tutti e due hanno sensori di ultima generazione

Anche dal punto di vista della fotografia, Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 sono davvero molto simili.

Per entrambi il sensore principale è da 50MP, con pixel da 1 micron. Entrambi hanno un ultrawide da 12MP e un'ottica zoom con sensore da 10MP. Xiaomi 13 ha un ingrandimento ottico 3.2x, mentre S23 arriva a 3x. Un'altra differenza che resterà sulla carta, ma impossibile da vedere a occhio nudo.

Finalmente, aggiungiamo, Xiaomi ha dotato il suo top di gamma di un set completo di fotocamere - mentre fino all'anno scorso a Xiaomi 12 "mancava qualcosa" da questo punto di vista. Xiaomi 13 poi vanta una collaborazione con Leica, un marchio che non ha bisogno di presentazioni e che è senz'altro un punto di riferimento in ambito fotografico.

Sicuramente le differenze sono più marcate nel software. Xiaomi ha dalla sua un software di elaborazione davvero molto avanzato ed efficace, tra i migliori esistenti. Le foto fatte con Xiaomi 13 hanno del valore aggiunto proprio grazie al software di elaborazione, alla pari con un prodotto di riferimento da questo punto di vista com'è ad esempio il Google Pixel 7.

Di contro, Xiaomi 13 resta un po' indietro quanto a versatilità e completezza dell'app Fotocamera. Samsung offre una maggiore versatilità e più funzioni avanzate. Le opzioni per scattare in RAW e per l'astrofotografia, in particolare, sono notevoli.

Per i consumatori più esigenti, in termini di fotografia, Samsung Galaxy S23 potrebbe essere più interessante.

Frontalmente, Xiaomi 13 ha un sensore da 32MP, rispetto a quello da 12MP del Samsung Galaxy S23. Entrambi sono in grado di modificare l'inquadratura, ampliandola per scatti di gruppo. Ma solo S23 può girare video 4K con la fotocamera frontale.

Fotografia: Samsung Galaxy S23

Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23: prestazioni e software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Entrambi i telefoni hanno il processore Snapdragon 8 Gen 2

S23 ha la CPU con frequenza maggiore

Entrambi basati su Android 13

Tanto Xiaomi 13 quanto Galaxy S23 usano il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che è il migliore processore disponibile nel mondo Android. Tuttavia non è proprio identico, perché Samsung ha collaborato con Qualcomm per avere un processore leggermente overcloccato.

Il risultato è che Il Samsung Galaxy S23 ottiene punteggio marginalmente superiori nei benchmark, ma all'atto pratico non cambia nulla nell'uso quotidiano dello smartphone.

Tra Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 c'è invece una differenza sostanziale quando si tratta di software. Tutti e due sono basati su Android 13, ma la personalizzazione è diversa. Samsung ha la sua OneUI 5.1, mentre Xiaomi ha la MIUI 14.

Entrambe le versioni software hanno pregi e difetti, e non si può affermare in termini assoluti che una sia migliore dell'altra. La questione più importante è sicuramente il gusto personale, ma al di là delle preferenze è sensato dire che la MIUI ha qualche bug in più e un maggior numero di applicazioni indesiderate.

La Samsung OneUI è un po' meno versatile, e per esempio ha un menu di Impostazioni Rapide "meno rapido" e una gestione delle notifiche non sempre intelligente.

Tra le funzioni extra, Samsung integra Samsung Pay e Bixby ma, almeno in Italia, sono pochissime le persone interessate.

Ma alla fin fine sono due ottime interfacce Android, e nessuna delle de ha difetti esagerati.

Prestazioni e software: parità

Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23: batteria

(Image credit: Future)

Xiaomi 13 ha una batteria più grande

Xiaomi 13 supporta una ricarica più veloce

Xiaomi 13 ha il caricatore incluso nella confezione

Samsung ha un approccio molto prudente quando si parla di batteria: su S23 ne troviamo una da 3.900 mAh, piuttosto piccola per uno smartphone top di gamma. Samsung inoltre supporta la ricarica rapida fino a 25 watt, un valore decisamente basso rispetto a ciò che offrono altri marchi; può caricare di circa il 50% in mezz'ora. Non c'è il caricatore nella confezione.

Xiaomi 13 sembra giocare in un altro campionato, con una batteria da 5.000 mAh, ricarica rapida da 67 watt e caricatore incluso nella confezione. Può caricarsi da 0 a 100 in poco più di mezz'ora, e nello stesso tempo Samsung Galaxy 23 sarà al 50%.

Entrambi gli smartphone arrivano a fine giornata senza problemi, con una buona quantità di carica residua. Se non è possibile caricare durante la notte, si può contare sul telefono anche per parte del secondo giorno.

Xiaomi 13 dura sensibilmente di più: facendo un po' di attenzione a come lo si usa, potreste arrivare a usarlo fino alla fine del secondo giorno. Con Samsung Galaxy S23 semplicemente non è una cosa proponibile, perché si rischierebbe concretamente di trovarsi "a piedi".

Batteria: Xiaomi 13

Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23: quale comprare

Xiaomi 13 e 13 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nel confronti Xiaomi 13 Vs Samsung Galaxy S23, abbiamo visto che questi due smartphone sono sostanzialmente equivalenti.

Xiaomi 13 ha una batteria più grande e un caricatore più veloce, quindi dovreste prenderlo se l'autonomia è ciò che vi interessa più di altre cose.

Samsung Galaxy S23 è invece consigliabile per chi ama fare fotografie: non tanto per la qualità superiore (sono simili) ma anche e soprattutto per un'app Fotocamera più completa e versatile.

A parte questi dettagli, questi due smartphone sono davvero simili. Il nostro consiglio è di scegliere con il cuore, prendendo quello che vi piace di più esteticamente, o quello che preferite dal punto di vista del software.

Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 sono entrambi smartphone eccezionali, com'è lecito aspettarsi da prodotti che costano circa mille euro e che si propongono come top di gamma dei rispettivi marchi. Nessuno dei due sarà una delusione, qualunque sia la vostra decisione.