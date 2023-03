Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra – confronto tra smartphone top di gamma

Come ogni anno, il mercato della telefonia mobile è stato aperto dai nuovi smartphone Samsung che, tramite i modelli Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra hanno stabilito lo standard del 2023 a cui gli altri produttori dovranno adeguarsi e, infine, cercare di superare. In particolare, tra i modelli dell’anno si è distinto S23 Ultra, grazie all’eccellente comparto fotografico.



A solo un mese di distanza, anche i nuovi smartphone Xiaomi sono arrivati sugli scaffali, fisici o virtuali che siano, pronti a sfidare il colosso coreano. Xiaomi 13 e 13 Pro sono da poco disponibili e proprio in questi momenti è necessario avere a disposizione un confronto tra i prodotti.



Parlando dei top di gamma, è spontaneo prendere come metro di valutazione il Galaxy S23 Ultra e scoprire come Xiaomi 13 Pro affronta questa sfida. Quale dei due è il migliore smartphone?

Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: prezzo e disponibilità

Prima di procedere a confrontare il design, le fotocamere, le prestazioni e altro, occorre verificare la disponibilità dei prodotti e, soprattutto, il prezzo con cui si propongono agli acquirenti che, in alcuni casi, è una barriera che impedisce di esplorare le particolarità dei dispositivi. Per affrontare questo punto, prenderemo a modello i prezzi degli store online ufficiali di Samsung (Si apre in una nuova scheda) e Xiaomi (Si apre in una nuova scheda) che mostrano la valutazione della stessa azienda sul proprio prodotto, mentre le offerte dei rivenditori online verranno mostrate al termine di questo paragrafo.



Samsung Galaxy S3 Ultra ha un prezzo base di 1479€ per il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Inoltre, è disponibile uno sconto fino a 700 euro che dipende dal modello usato che si presenta al momento dell’acquisto. Xiaomi 13 Pro è disponibile in questo momento ad un prezzo di 1399,90€ per l’unica versione acquistabile con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.



Dunque, se prendiamo in considerazione il prezzo rispetto a memoria e RAM, Xiaomi ha la meglio su Samsung.

Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: display e design

Samsung Galaxy S23 ha un design piatto con una fotocamera frontale posizionata in un foro in alto al centro, mentre sul retro le fotocamere sporgono singolarmente dalla parte posteriore, anziché essere alloggiate in un modulo fotografico distinto. Il display è un Dynamic AMOLED 2X con 120Hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass Victus 2. La risoluzione è di 1440 x 3080 con una densità di pixel di 500 ppi.



Xiaomi 13 Pro, per quanto riguarda lo schermo, abbassa leggermente le specifiche: il display AMOLED non pareggia il Dynamic 2X di S23 Ultra e i pollici sono di poco inferiori (6,73 contro i 6,8 di S23 Ultra). Medesima situazione per quanto riguarda la protezione Gorilla Glass Victus e non Victus 2. Dove il modello Xiaomi risplende sono invece la densità di Pixel (521 ppi), mentre la frequenza di aggiornamento è uguale.



Il design di Xiaomi 13 Pro mette bene in evidenza il bump con le fotocamere targate Leica, la grande novità della nuova serie. Infine, il peso è simile ma si attesta come più leggero il modello Xiaomi con 229 grammi contro i 234 di Galaxy S23 Ultra.



In conclusione, per quanto riguarda il display, Galaxy S23 Ultra vince sul concorrente che resta comunque adatto a chi non volesse spendere di più per una protezione extra e l’AMOLED 2X.

Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: fotocamere

Veniamo ora alle fotocamere. Galaxy S23 Ultra punta molto sul settore cameraphone e lo dimostra implementando un nuovo sensore da 200MP, a cui si uniscono altri due da 10 MP (uno con zoom ottico 10x e uno con zoom 3x), la selfie-cam da 12MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP. Inoltre, Samsung ha spinto l’acceleratore sugli scatti notturni che, grazie alla combinazione di processore e sensori, saranno elaborati abbassando l’intensità dei bagliori restituendo un’immagine pulita e professionale.



Xiaomi 13 Pro non è da meno e si presenta con 3 sensori da 50 MP, rispettivamente principale, grandangolare e teleobiettivo da 75mm. A differenza di Samsung, l’azienda cinese si distingue sul fronte selfie con un ottimo sensore da 32 Mp (contro i 12 di Samsung) e una buona modalità notturna.



Il comparto fotografico è sicuramente un fattore divisivo al momento dell’acquisto ma, a meno che non vogliate assolutamente il sensore da 200 MP, potrete risparmiare qualcosa puntando su Xiaomi.

Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: prestazioni e funzioni

Il processore Snapdragon 8 Gen 2 è il migliore disponibile al momento per smartphone e ambedue i modelli ne sono dotati poiché è necessario ormai per potersi definire top di gamma. Dunque le prestazioni legate a questo aspetta sono alla pari, ma non dimentichiamo che Xiaomi 13 Pro offre, ad un costo minore, 12 GB di RAM.



Tuttavia, Samsung è riuscita a ottenere l'accesso a una variante esclusiva del SoC, denominata "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy". In poche parole, il core Cortex-X3 principale del chipset è stato overcloccato a 3,36 GHz (anziché a 3,2 GHz, come di norma), senza compromettere l'efficienza o la longevità della batteria.



Xiaomi 13 Pro ha dalla sua la tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link di Xiaomi 13 Pro consente connessioni multiple e simultanee a 5GHz e 6GHz ed è in grado di realizzare velocità ultra-elevate fino a 5,8Gbps, insieme a una latenza ridotta e un'ottima capacità di rete.



Infine, ambedue i sistemi operativi sono basati su Android 13. Per quanto riguarda le prestazioni, lo scontro è alla pari, ma quei 12 GB di RAM di Xiaomi sono una bella offerta.

Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: quale scegliere?

Giunti alla fine di questa disamina, chiunque volesse uno smartphone top di gamma ha l’imbarazzo della scelta e i circa 50 euro in meno di Xiaomi 13 Pro non sono abbastanza per scalzare Samsung Galaxy S23 Ultra, soprattutto quando si è giù disposti a fare una spesa superiore ai 1300 euro.



S23 Ultra è un acquisto obbligatorio per chiunque volesse divertirsi con il sensore a 200 MP e l’eccellente modalità notturna mentre, se cercate le prestazioni unite alla convenienza, Xiaomi 13 Pro domina con i 12 GB di RAM. Anche Samsung offre modelli S23 Ultra con più RAM, ma il costo sale vistosamente.