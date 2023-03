Xiaomi 13 Pro e Apple iPhone 14 Pro Max sono rispettivamente i top di gamma dei due produttori (perlomeno fino all'uscita della serie iPhone 15) e rappresentano il massimo sforzo tecnologico delle due aziende.

In essi è contenuto il meglio della tecnologia disponibile per le piattaforme Android e iOS. Entrambi sono capaci di scattare foto spettacolari, gestire applicazioni di ogni tipo e dispongono di un design premium curato nei minimi dettagli.

Xiaomi 13 Pro è più recente essendo arrivato alla fine di febbraio 2023, mentre iPhone 14 Pro Max è in commercio da settembre 2022. Tra i due smartphone ci sono alcuni punti in comune, come le dimensioni generose del display, il peso notevole e un comparto fotografico d'eccellenza.

Ma come si comportano i due top di gamma in un confronto diretto? Per scoprirlo abbiamo messo a paragone le specifiche dei due modelli considerando peso e dimensioni, capacità fotografiche, qualità del display, autonomia e prezzo.

Chi si aggiudicherà il confronto tra iPhone 14 Pro Max e Xiaomi 13 Pro? Scopriamolo insieme!

Xiaomi 13 Pro vs iPhone 14 Pro Max: prezzo e disponibilità

iPhone 14 Pro Max è il top di gamma Apple uscito a settembre 2022 e, come tale, ha un prezzo tutt'altro che accessibile. La variante base da 128GB costa 1.489€, mentre se il modello da 256GB ha un prezzo di listino pari a 1.619€. Sono disponibili anche le versioni da 512GB e 1TB che costano rispettivamente a 1.879€ e 2.139€.

Gli smartphone Apple tendono notoriamente a conservare il loro valore nel tempo, quindi anche a 6 mesi di distanza dal lancio i prezzi differiscono di poco rispetto al listino, facendo di iPhone 14 Pro Max uno degli smartphone più costosi sul mercato.

Di norma Xiaomi riesce a proporre prezzi piuttosto aggressivi anche sui top di gamma, ma quest'anno le cose sono leggermente cambiate. Xiaomi 13 Pro, disponibile dal 26 febbraio 2023, ha un prezzo di 1.399€ ed è disponibile solo nel formato da 256GB.

Pur essendo più caro del suo corrispettivo dello scorso anno, Xiaomi 12, il top di gamma Xiaomi risulta decisamente più conveniente rispetto a iPhone 14 Pro Max a parità di spazio di archiviazione (se si considera il listino), con una differenza che sfiora i 300€.

Tuttavia, al momento in cui scriviamo diversi grandi catene come Mediaworld e Unieuro propongono iPhone 14 Pro Max 256GB a 1.449€ (Si apre in una nuova scheda), appena 50€ in più rispetto al rivale Xiaomi.

Siamo certi che nei prossimi mesi il prezzo di Xiaomi 13 Pro scenderà rendendolo più accessibile ma, ora come ora, la differenza di prezzo tra i due è minima.

Xiaomi 13 Pro vs iPhone 14 Pro Max: design

Se da un lato la gamma Xiaomi 13 sembra tornare al passato con la versione standard che riprende chiaramente il design "piatto" degli ultimi iPhone, Xiaomi 13 Pro si distacca da questo concetto proponendo un design arrotondato che lo distingue nettamente dalle linee squadrate di iPhone 14 Pro Max.

Il top di gamma Xiaomi ha un display con doppia curvatura protetto da uno strato di Gorilla Glass Victus ed è arrotondato su tutti i lati, misura 162,9 mm x 74,6 mm x 8,38 mm e pesa 229 grammi. La scocca è in ceramica e a bordo troviamo la certificazione IP68 che garantisce la resistenza a polvere e acqua.

iPhone 14 Pro Max ripropone il design iconico di Apple con bordi piatti e angoli stondati, misura 160,7 x 77,6 x 7,85 mm e pesa 240g, 11 in più rispetto al rivale Xiaomi. La scocca è composta da un telaio in acciaio inossidabile lucido e da uno strato di vetro satinato su entrambi i lati. Il display è protetto da uno strato di vetro super resistente (Ceramic Shield). Anche in questo caso troviamo una certificazione IP68.

Nel complesso i due smartphone hanno dimensioni simili, anche se lo Xiaomi è leggermente più lungo e spesso (lo spessore si deve principalmente al bump della fotocamera, quindi non influisce sulla maneggevolezza). Gli 11 grammi di differenza in termini di peso sono impercettibili a mano nuda.

Questo è un confronto tra top di gamma di grandi dimensioni con scocche resistenti composte da materiali premium, quindi la scelta ricade inevitabilmente sull'estetica che può piacere o meno a secondo dei gusti.

Non ci sono differenze tecniche tali da decretare un vincitore assoluto in questo comparto.

Xiaomi 13 Pro vs iPhone 14 Pro Max: display

Xiaomi 13 Pro ha un ampio display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ e 522ppi. La frequenza di aggiornamento può variare da 1 a 120Hz e la luminosità raggiunge un picco di 1900 nit in modalità HBM. Lo schermo supporta gli standard Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG.

Il display Super Retina XDR di iPhone 14 Pro Max misura 6,7 pollici e ha una risoluzione di 2796 x 1290 pixel. La frequenza di aggiornamento va da 1Hz a 120Hz e il picco di luminosità raggiunge i 2000 nit in modalità HDR, mentre il valore massimo senza HDR si attesta sui 1600 nit.

Nel complesso i due schermi hanno specifiche e dimensioni molto simili. La differenza più grande è costituita dalla presenza della Dynamic Island di iPhone 14 Pro Max, un'area interattiva posta nella parte superiore del display al posto del notch che può essere modificata a proprio piacimento.

La qualità dei display degli iPhone è ben nota e iPhone 14 Pro Max non fa eccezione. Del resto anche Xiaomi 13 Pro ha un display ampio e luminoso con una risoluzione elevata e una frequenza di aggiornamento variabile che lo pone in aperta competizione con quello degli altri top di gamma.

Non abbiamo avuto modo di confrontare i due modelli "fianco a fianco", quindi non azzardiamo ipotesi, ma il display del top di gamma Xiaomi, almeno sulla carta, ha tutte le carte in regola per giocarsela con quello di iPhone 14 Pro Max.

Xiaomi 13 Pro vs iPhone 14 Pro Max: fotocamera

Quest'anno Xiaomi non ha badato a spese e per la fotocamera dei suoi top di gamma scegliendo un partner d'eccellenza. Stiamo parlando di Leica, brand ampiamente conosciuto in ambito fotografico e noto produttore di fotocamere di qualità eccelsa.

Basterà a renderlo migliore rispetto all'eccellente comparto fotografico di iPhone 14 Pro Max? Per ora non siamo in grado di dirlo, ma possiamo analizzare le specifiche sulla carta.

iPhone 14 Pro Max ha un comparto fotografico triplo composto da un sensore grandangolare da 48MP (24mm, f/1.78) con tecnologia Quad Pixel, un ultra grandangolare da 12MP (13mm, f/2.2) e un teleobiettivo da 12MP (77mm f/2.8) dotato di zoom ottico 3X.

Conosciamo bene le doti fotografiche di iPhone 14 Pro Max, che abbiamo elogiato nella nostra recensione definendole "tra le migliori in assoluto". Non a caso il top di gamma Apple è stabilmente al terzo posto della nostra classifica dei migliori smartphone per la fotocamera.

Passiamo a Xiaomi 13 Pro. Anche in questo caso troviamo un comparto fotografico composto da un tris di sensori da 50MP, di cui un sensore grandangolare da un pollice (Sony IMX989) con risoluzione 8189x6142, un teleobiettivo con focale 75mm composto da 7 elementi elementi ottici flottanti divisi in due gruppi con OIS integrato e una distanza di messa a fuoco minima di 10cm. Infine troviamo un grandangolare da 14mm per le panoramiche, sempre da 50MP.

Anche se le lenti sono state prodotte da Xiaomi, Leica è intervenuta nella fase di progettazione e nello specifico ha dato direttive sulla forma delle lenti e sul percorso ottico. A questo si aggiungono delle modalità dedicate che prendono il nome di Leica Authentic e Leica Vibrant.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Anche se potrebbero sembrare dei comuni filtri, in realtà le modalità speciali non applicano alcun enhancement. Di fatto, queste mirano a riprodurre immagini simili a quelle delle fotocamere Leica applicando dei modelli predefiniti alla modalità di scatto (prima, non in dopo aver acquisito la foto).

Per quanto riguarda le selfie camera, Xiaomi 13 Pro ha un sensore da 32MP molto luminoso (F/2), mentre iPhone 14 Pro Max dispone di una fotocamera frontale da 12MP che, a dispetto della risoluzione minore, produce degli scatti di eccellente qualità.

Come abbiamo imparato nel tempo, i megapixel dicono poco sulla qualità delle immagini ed è facile trovare smartphone con fotocamere da 12MP capaci di produrre scatti nettamente superiori a modelli con sensori da 50 o più megapixel.

Se guardiamo alle differenze che emergono dalle specifiche notiamo che iPhone 14 Pro Max non dispone di una modalità video 8K (si ferma a 4K 30fps), ma ha dalla sua il formato ProRaw che consente di ottenere immagini "grezze" offrendo un'ampia gamma di opzioni in fase di post produzione.

Xiaomi 13 Pro, oltre alla modalità 8K, può girare video 4K 60fps e dispone di un ampio spettro di filtri e opzioni focali. Si possono simulare obiettivi da 50mm, 75mm e 90mm e sono presenti numerose modalità dedicate, come le modalità ritratto e quella per gli scatti notturni.

Software a parte, entrambi i modelli hanno dei comparti fotografici d'eccellenza. Se preferite la foto con un look più naturale Xiaomi 13 Pro potrebbe essere una scelta azzeccata, visto che la modalità Leica Authentic mira proprio a produrre immagini poco artefatte; se invece siete fan dei colori Apple e preferite colori vividi e immagini d'effetto, iPhone 14 Pro Max è lo smartphone che fa per voi.

Xiaomi 13 Pro vs iPhone 14 Pro Max: specifiche e funzioni

Trattandosi di top di gamma i due produttori non si sono risparmiati in termini di potenza. Entrambi i modelli dispongono dei processori più performanti disponibili per le rispettive piattaforme, ovvero Snapdragon 8 Gen 2 per Xiaomi 13 Pro e A16 Bionic per iPhone 14 Pro Max.

Se si para di prestazioni grezze tutti e due sono in grado di garantire un utilizzo fluente, privo di lag e indecisioni anche con app pesanti come giochi o software di foto editing. iPhone 14 Pro Max viene proposto nelle versioni da 512GB e 1TB mentre Xiaomi 13 Pro c'è solo nella variante da 256GB che, per chi fa molti video, potrebbe risultare un po' risicata.

Xiaomi 13 Pro dispone di 12 GB di RAM LPDDR5X e supporta le connessioni Wi-Fi 7 oltre a essere compatibile con la tecnologia Bluetooth 5.3. Naturalmente è disponibile la connettività 5G, divenuta un must sui top di gamma moderni.

iPhone 14 Pro Max ha 6GB di RAM, la metà rispetto ai 12GB di Xiaomi 13 Pro ma questo non vuol dire che è più lento, dato che il sistema operativo iOS vanta un eccellente gestione delle risorse e non consuma la stessa quantità di RAM della controparte Android.

Come nel caso dei megapixel della fotocamera, guardare i benchmark è di poca utilità e dire che il processore A16 Bionic è più potente dello Snapdragon 8 Gen 2 ha poco senso.

Entrambi i telefoni sono concepiti per offrire prestazioni di massimo livello e qualsiasi modello scegliate potete contare su un dispositivo veloce e reattivo.

La differenza principale sta nel software: iPhone 14 Pro Max utilizza l'ultima versione di iOS 16, mentre i Xiaomi 13 Pro dispone dell'ultima versione della MIUI 14 basata su Android 13.

Come sempre in questi casi, la scelta dipende dai gusti personali e dall'ecosistema di riferimento, anche se in effetti la Miui è la versione di Android che somiglia maggiormente a iOS.

Xiaomi 13 Pro vs iPhone 14 Pro Max: batteria

Xiaomi 13 Pro ha una batteria da 4.820 mAh e può contare sul sistema di ricarica cablata da 120W, che consente di passare dallo 0 al 100% in soli 12 minuti. A bordo troviamo anche una ricarica wireless da 50W e la ricarica wireless inversa da 10W.

Apple notoriamente non fornisce le specifiche della batteria dei suoi iPhone, ma in base alle nostre misurazioni iPhone 14 Pro Max è equipaggiato con un'unità da 4323 mAh.

iPhone 14 Pro Max dispone dei sistemi di ricarica MagSafe e Qi, ma non ha la ricarica rapida. L'azienda di Cupertino afferma che il suo top di gamma sia in grado di raggiungere il 50% in 30 minuti con il caricatore Lightning da 20W (che va acquistato separatamente). Nei nostri test abbiamo ottenuto il 47% di carica in 30 minuti, valore sufficiente ma lontano dalle cifre del rivale Xiaomi.

Per quanto riguarda la durata della batteria, Apple dichiara 26 ore di riproduzione video ma durante i nostri test in condizioni d'uso miste siamo riusciti a raggiungere un massimo di 13 ore.

Xiaomi dichiara "due giorni di autonomia" per il suo top di gamma. Per quanto si tratti di un valore inverosimile con un utilizzo misto (gaming, foto, navigazione 5g), la maggiore capienza della batteria di Xiaomi 13 Pro dovrebbe garantire una durata superiore (anche se non sappiamo quantificare la differenza) rispetto a iPhone 14 Pro Max.

In ogni caso la ricarica cablata da 120We la presenza di un sistema di ricarica wireless da 50W (con ricarica inversa) fanno si che il top di gamma Xiaomi vinca a mani basse la sfida dell'autonomia.

Xiaomi 13 Pro vs iPhone 14 Pro Max: quale scegliere?

Xiaomi 13 Pro e iPhone 14 Pro Max sono due pesi massimi in tutti i sensi. Dimensionalmente sono molto simili, hanno processori top di gamma e comparti fotografici eccellenti e sono costruiti per durare.

Entrambi offrono funzionalità uniche per la fotocamera e display superlativi, oltre ad essere compatibili con le reti di ultima generazione e con tutti i formati video più diffusi.

Le differenze principali si trovano nell'autonomia e nel sistema di ricarica, ambito nettamente dominato da Xiaomi 13 Pro e nel sistema operativo.

iOS è notoriamente stabile, riceve aggiornamenti costanti ed è popolare per la sua intuitività. La Miui non ha lo stesso livello di stabilità, è ricca di bloatware e, pur somigliando molto a iOS, non regge il confronto in molti ambiti.

Se siete utenti Android di vecchia data sarà difficile che investiate quasi 1.500€ per un iPhone 14 Pro Max a meno che non siate intenzionati a cambiare ecosistema. Al contempo un utente Apple, anche a fronte di alcune mancanze come i video 8K/4K 60fps e la ricarica rapida, difficilmente deciderà si farà convincere a passare all'altra sponda da Xiaomi 13 Pro.

Del resto se preferite il design con schermo curvo del top di gamma Xiaomi al solito look squadrato degli iPhone, Xiaomi 13 Pro è uno degli smartphone Android più interessanti del momento, ha un ottimo comparto fotografico ed è sicuramente un valido competitor per iPhone 14 Pro Max.

Se siete utenti Apple e state considerando la possibilità di passare ad Android, ma Xiaomi 13 Pro non vi convinve, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro versus tra Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max.