iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: confronto preliminare

Apple e Samsung sono da tempo i due maggiori produttori di dei migliori smartphone: vista la rivalità iPhone vs Android, non sorprende che ogni anno i consumatori facciano dei confronti tra i rispettivi dispositivi di punta.

In questo momento, la serie iPhone 14 di Apple si confronta con la linea Galaxy S23 di Samsung, ma Apple e Samsung presentano i rispettivi nuovi top di gamma in momenti diversi dell'anno. Samsung è solita presentare i suoi telefoni Galaxy S in anticipo, nel mese di febbraio, mentre Apple aspetta la seconda metà dell'anno per svelare i suoi iPhone. Pertanto, ci aspettiamo che Apple lanci una nuova sfida a Samsung con la serie iPhone 15 a settembre.

Di seguito confrontiamo le possibili caratteristiche e funzioni di iPhone 15 con le specifiche del Samsung Galaxy S23.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: specifiche

Il Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vale la pena precisare che nessuna delle specifiche di iPhone 15 è stata confermata ufficialmente, ma pensiamo di aver sentito abbastanza indiscrezioni per poter fare alcune ipotesi ragionate su come saranno fotocamera, display e processore del telefono.

Inoltre, le somiglianze tra il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus (e quelle previste tra iPhone 15 e iPhone 15 Plus) fanno sì che i confronti che seguono potrebbero essere applicabili alle rispettive varianti Plus di ciascun marchio (a parte le ovvie differenze di dimensioni).

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: specifiche iPhone 15 Samsung Galaxy S23 Display: 6.1" OLED 6.1" AMOLED Risoluzione: 2532 x 1170 pixel 2340 x 1080 pixel Frequenza di aggiornamento: 60Hz 48Hz-120Hz OS: iOS 17 Android 13 Chipset: A16 Bionic Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 custom Fotocamere posteriori: 48MP (24mm, ƒ/1.78), 12MP ultra-wide (13mm, ƒ/2.2) 50MP (24mm, ƒ/1.8), 12MP ultra-wide (13mm, ƒ/2.2), 10MP teleobiettivo (70mm, ƒ/2.4) Fotocamera frontale: 12MP 12MP RAM: 8GB 8GB Spazio di archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB Batteria: 3.877mAh 3.900mAh

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: Prezzo e uscita

iPhone 15 probabilmente uscirà a settembre 2023. (Image credit: Apple)

Samsung Galaxy S23 è uscito il 17 febbraio 2023 in due varianti - 128 GB e 256 GB - con un prezzo di partenza di 979€.

Naturalmente non conosciamo ancora né il prezzo né la data di uscita dell'iPhone 15, ma possiamo fare un'ipotesi su entrambi i dettagli vista l'usuale tabella di marcia seguita da Apple per il lancio dei nuovi prodotti.

In genere Apple sceglie la prima o la seconda settimana di settembre per il lancio annuale dell'iPhone, optando per un martedì o un mercoledì. Ci aspettiamo quindi che iPhone 15 venga svelato il 5, 6, 12 o 13 settembre di quest'anno, prima di essere messo in vendita circa una settimana dopo.

Per quanto riguarda il prezzo di iPhone 15, inizialmente ci aspettavamo che fosse uguale a iPhone 14, con un prezzo di partenza di 1.029€. Recentemente, tuttavia, gli analisti hanno previsto che l'iPhone 15 costerà più dell'iPhone 14 a causa dell'aumento dei costi di produzione.

Apple potrebbe anche scegliere di rinunciare all'opzione di archiviazione da 128GB con iPhone 15, come hanno fatto altri produttori - tra cui Samsung e Oppo - con i rispettivi top di gamma 2023, ma sospettiamo che l'azienda prenderà questa decisione esclusivamente per i modelli Pro.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: design e display

Samsung Galaxy S23 ha uno schermo AMOLED da 6,1". (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Per quanto riguarda il display, Samsung Galaxy S23 utilizza uno schermo AMOLED da 6,1 pollici e 1080 x 2340 pixel con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre iPhone 15 dovrebbe avere lo stesso display OLED da 6,1 pollici e 1170 x 2532 pixel di iPhone 14 (con una frequenza di aggiornamento inferiore a 60Hz).

Sulla carta, quindi, il Galaxy S23 offrirà una frequenza di aggiornamento superiore a quella dell'iPhone 15, ma non si tratta di una vittoria completa, dato che quest'ultimo sembra destinato a utilizzare un display a risoluzione marginalmente superiore.

Ci aspettiamo inoltre che iPhone 15 erediti la Dynamic Island dall'iPhone 14 Pro e dall'iPhone 14 Pro Max, che dovrebbe conferire al dispositivo un aspetto più premium rispetto ai vecchi modelli di iPhone. La Dynamic Island offre maggiori funzionalità rispetto alla fotocamera posizionata nel foro del display dell'S23, quindi non è ancora detta l'ultima parola su quale dispositivo vincerà per quanto riguarda lo schermo.

Il display di iPhone 15 potrebbe essere simile a quello di iPhone 14 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sul fronte del design, Samsung Galaxy S23 misura 146,3 x 70,9 x 7,6 mm e pesa 168 g (il fratello maggiore, il Galaxy S23 Plus, misura 157,8 x 76,2 x 7,6 mm e pesa 196 g). Il telefono ha uno schermo piatto con un foro per la fotocamera nella parte superiore e le tre fotocamere posteriori sporgono singolarmente dalla scocca invece di essere alloggiate in un unico comparto.

Le cornici dell'S23 sono sottili come si spera di vedere in un telefono di fascia alta, la scocca è realizzata in Gorilla Glass Victus 2 e il telaio è in metallo. È inoltre dotato di certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

È difficile fare ipotesi su peso e dimensioni dell'iPhone 15, ma per fare un confronto iPhone 14 misura 146,7 x 71,5 x 7,8 mm e pesa 172 g (l'iPhone 14 Plus misura 160,8 x 78,1 x 7,8 mm e pesa 203 g).

Ecco come potrebbe essere iPhone 15. (Image credit: 9to5Mac)

Nel complesso, ci aspettiamo che iPhone 15 imiti iPhone 14 dal punto di vista delle dimensioni, anche se le indiscrezioni suggeriscono che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 avranno bordi leggermente curvi: questo significa che iPhone 15 potrebbe assomigliare di più a iPhone 11 (mentre iPhone 14 ha un'estetica dai lati dritti simile a quella di iPhone 12 e iPhone 13).

Secondo le indiscrezioni, inoltre, iPhone 15 standard sarà dotato di un pannello posteriore in vetro opaco testurizzato in stile iPhone 14 Pro, invece del tradizionale pannello posteriore lucido utilizzato dal suo predecessore, che dovrebbe dare al telefono un aspetto più premium.

iPhone 15 dovrebbe essere dotato anche di una porta di ricarica USB-C al posto della porta Lightning dell'iPhone 14 (che è rimasta un elemento fisso di ogni iPhone sin dall'iPhone 5). L'UE ha comunicato ad Apple che dovrà aggiungere le porte di ricarica USB-C agli iPhone a partire dal 2024, ma tutto lascia pensare che l'azienda adotterà il nuovo standard di ricarica nel 2023. Per chiarezza, il Samsung Galaxy S23 utilizza già l'USB-C.

Purtroppo, sembra che i maggiori aggiornamenti del design dell'iPhone di quest'anno - bordi in titanio, cornici più sottili e via dicendo - saranno riservati ai modelli Pro.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: fotocamere

Il modulo fotografico posteriore di Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 presenta questi tre sensori posteriori:

50MP principale (24mm, ƒ/1.8)

12MP ultra-wide (13mm, ƒ/2.2)

10MP teleobiettivo (70mm, ƒ/2.4)

Il prossimo iPhone standard di Apple dovrebbe avere una configurazione della fotocamera a doppio sensore simile a quella di iPhone 14, anche se le indiscrezioni indicano che iPhone 15 erediterà il sensore principale da 48MP di iPhone 14 Pro e 'iPhone 14 Pro Max, anziché il sensore principale da 12MP utilizzato dal suo predecessore.

Detto questo, anche se si vocifera di un aggiornamento, non si prevede che iPhone 15 offra un terzo sensore per il teleobiettivo come Galaxy S23, quindi quest'ultimo sembra destinato ad avere la meglio.

iPhone 15 potrebbe abbandonare il sensore da 12MP in favore di uno da 48MP. (Image credit: Apple)

Naturalmente, i megapixel non sono tutto e i telefoni Apple scattano ottime foto anche con sensori a basso numero di megapixel. Tuttavia, almeno per quanto riguarda la versatilità, Galaxy S23 probabilmente batterà il più recente iPhone 15 nel settore dei migliori smartphone per la fotocamera.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, non ci aspettiamo che iPhone 15 migliori il sensore frontale da 12MP del suo predecessore. Anche il Galaxy S23 utilizza una fotocamera frontale da 12MP, quindi in questo caso siamo pari.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: prestazioni

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Parlando di prestazioni, Samsung Galaxy S23 utilizza la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, con 8 GB di RAM offerti di serie su ogni variante.

iPhone 15 utilizzerà probabilmente l'A16 Bionic - ovvero il chip attualmente utilizzato dai suoi predecessori Pro - insieme a 6 GB di RAM, il che significa che possiamo guardare alla sezione "prestazioni" del nostro confronto tra Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max per una valutazione speculativa delle differenze di prestazioni tra l'S23 standard e il prossimo iPhone 15 base di Apple.

La CPU A16 Bionic di iPhone 14 Pro Max non può certo essere accusata di essere lenta o di mancare di potenza, e lo stesso si può dire del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 utilizzato nel Galaxy S23 Ultra. Entrambi sono veloci e con prestazioni di alto livello.

Samsung ha anche lavorato sulla CPU custom dell'S23 Ultra, overcloccandola a 3,36GHz invece che a 3,2GHz, e la sua velocità ed efficienza ci hanno sicuramente impressionato. C'è ben poco che separa iPhone 14 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra dal punto di vista delle prestazioni, ma S23 Ultra si guadagna la vittoria per un pelo grazie ai miglioramenti di efficienza che aiutano la batteria a durare più a lungo.

iPhone 15 dovrebbe ereditare il chipset A16 Bionic di iPhone 14 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

In realtà, però, le differenze di velocità tra il Samsung Galaxy S23 e l'iPhone 15 saranno probabilmente trascurabili. Il prossimo iPhone dovrebbe offrire 6 GB di RAM - l'S23 vanta 8 GB di RAM - ma il confronto tra la quantità di RAM degli iPhone e quella degli smartphone Android è quasi privo di significato, poiché Apple utilizza la RAM in modo diverso e fa sempre in modo che anche poca memoria faccia molta, molta strada.

La più grande differenza reale tra gli iPhone e gli smartphone Samsung Galaxy è il software che eseguono. Il Galaxy S23 esegue Android 13 sovrapposto all'interfaccia One UI 5.1 di Samsung, mentre iPhone 15 eseguirà iOS 17. Anche in questo caso non c'è un chiaro vincitore, quindi sarà una questione di preferenze personali.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: batteria

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A giudicare dallo storico di Apple quando si tratta di aggiornare (o meglio, non aggiornare) le dimensioni della batteria ogni volta che esce un nuovo iPhone, ci aspettavamo che iPhone 15 vantasse una batteria di dimensioni simili a quelle del suo predecessore (3.279mAh). Tuttavia, le indiscrezioni suggeriscono che la serie iPhone 15 sarà caratterizzata da batterie significativamente più grandi su tutta la linea.

iPhone 15, in particolare, sarebbe dotato di una batteria più grande del 18% rispetto a iPhone 14, portando la sua capacità a 3.877mAh. In teoria, quindi, avrà un'autonomia migliore rispetto al suo predecessore, anche se non necessariamente rispetto al Samsung Galaxy S23, che vanta già una batteria superiore da 3.900 mAh. In pratica, secondo noi sia l'iPhone 15 che il Samsung Galaxy S23 offriranno prestazioni simili in termini di autonomia.

Per quanto riguarda la ricarica, Samsung Galaxy S23 offre una ricarica cablata da 25W e una ricarica wireless da 15W, mentre iPhone 15 probabilmente manterrà le capacità di ricarica cablata da 20W e wireless da 15W del suo predecessore (anche se quest'ultimo valore potrebbe, per la prima volta, essere applicata anche a caricatori di terze parti oltre che ai caricatori MagSafe di Apple).

iPhone 15 potrebbe essere dotato di una porta USB-C. (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

Sulla carta, quindi, il Galaxy S23 potrebbe offrire una ricarica cablata leggermente più potente rispetto all'iPhone 15 (25W contro 20W), ma le differenze effettive dovrebbero essere trascurabili.

Inoltre, mentre Galaxy S23 offre una ricarica wireless inversa fino a 4,5 W, si dice che la serie iPhone 15 sarà finalmente dotata della funzionalità di ricarica wireless inversa.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: conclusioni

(Image credit: Future / Apple / Samsung)

Nessuna delle specifiche dell'iPhone 15 è stata ancora confermata, ma possiamo trarre alcune conclusioni sulle differenze (e sulle somiglianze) tra il prossimo iPhone modello base di Apple e il Galaxy S23 standard.

Per cominciare, è probabile che i due telefoni abbiano un prezzo più o meno simile, quindi questo aspetto non deve essere preso in considerazione quando si tratta di decidere quale dei due acquistare.

Lo schermo del Galaxy S23 sembra offrire una frequenza di aggiornamento superiore a quella dell'iPhone 15, ma si dice che il nuovo iPhone sarà dotato di Dynamic Island, una caratteristica premium che mette testa a testa i due smartphone dal punto di vista della qualità del display.

Entrambi i dispositivi utilizzeranno l'USB-C e il design delle loro scocche rimarrà in linea con quanto Samsung e Apple fanno da anni con i loro telefoni di punta, salvo alcune modifiche superficiali.

Per quanto riguarda le fotocamere, Galaxy S23 probabilmente supererà iPhone 15. Ci aspettiamo che l'iPhone 15 non abbia il teleobiettivo, quindi se siete appassionati di fotografia a distanza, il Samsung sarà quasi certamente la scelta migliore. Per quanto riguarda la qualità delle foto, dovremo aspettare qualche prova fotografica per esprimere un giudizio.

Se ipotizziamo che iPhone 15 eguaglierà o migliorerà la durata della batteria del suo predecessore, entrambi i telefoni offriranno poco più di un giorno di utilizzo in quato ad autonomia. Sul fronte delle prestazioni, l'uso della memoria LPDDR5X e di UFS 4.0 da parte dell'S23 non dovrebbe comportare significativi guadagni di velocità nel mondo reale rispetto al prossimo iPhone 15.

Il Galaxy S23 è una scelta estremamente solida per i fan di Samsung che non si preoccupano delle capacità superiori della fotocamera dell'S23 Ultra, mentre iPhone 15 sarà, in linea di massima, una versione più economica dell'eccellente iPhone 14 Pro di Apple. Nel concreto, in ogni caso, non abbiamo ancora visto un buon motivo per convincere i fan di Samsung o Apple a passare dall'altra parte.