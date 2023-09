iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra confronto

iPhone 15 Pro Max è l'ultimo iPhone di punta di Apple e il più grande concorrente del Samsung Galaxy S23 Ultra, che attualmente si trova in cima alla nostra classifica dei migliori smartphone in assoluto.

Al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora completato la recensione di iPhone 15 Pro Max, quindi resta da vedere se prenderà il posto del miglior smartphone Samsung. Ma conosciamo tutte le specifiche e le caratteristiche, quindi, sulla base di queste e delle prime impressioni, lo abbiamo già messo a confronto con il Galaxy S23 Ultra.

Qui di seguito troverete una panoramica di come si comportano questi due telefoni per ogni specifica chiave, dallo schermo, al prezzo, alle fotocamere e oltre.

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: specifiche

Prima di esaminare più nel dettaglio Galaxy S23 Ultra e iPhone 15 Pro Max a confronto, ecco una panoramica delle specifiche principali di ciascuno di essi, in modo da poter vedere a colpo d'occhio similitudini e differenze.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max vs Galaxy S23 Ultra: specs iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra Display: 6.7" OLED 6.8" OLED Risoluzione: 1290 x 2796 pixel 1440 x 3088 pixel Frequenza di aggiornamento: 120Hz 120Hz Chipset: A17 Pro Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy Fotocamere posteriori: 48MP principale, 12MP ultra-wide, 12MP periscopio 200MP principale, 12MP ultra-wide, 10MP teleobiettivo, 10MP periscopio Fotocamera frontale: 12MP 12MP RAM: / 8GB / 12GB Spazio di archiviazione: 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Batteria: Fino a 29 ore 5.000mAh

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: prezzo e uscita

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max è in vendita dal 22 settembre e parte da 1.489€ per il modello con 256GB di memoria. Ma ci sono anche modelli da 512GB e 1TB, con quest'ultimo che costa 1.989€.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è in vendita da febbraio 2023 e al lancio il prezzo di listino partiva da 1.479€.

Il prezzo massimo è di 1.899€ con 1 TB di memoria, come per l'iPhone. Quindi, in quanto a prezzo tra Galaxy S23 Ultra e iPhone 15 Pro Max c'è una parità.

Tuttavia, un'avvertenza importante è che il Samsung Galaxy S23 Ultra è in commercio da un po' di tempo. Dato anche l'avvicinarsi dell'uscita della serie Galaxy S24, spesso si può trovare a un prezzo leggermente inferiore a quello ufficiale, mentre l'iPhone 15 Pro Max probabilmente rimarrà a prezzo pieno per un po'.

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: design e display

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max ha una scocca in vetro con un comparto fotografico quadrato nell'angolo, cornici in titanio e Dynamic Island, che ospita la fotocamera frontale e i componenti Face ID. Le dimensioni sono di 159,9 x 76,7 x 8,3 mm, il peso è di 221 grammi ed è disponibile nei colori Titanio naturale, Titanio blu, Titanio bianco e Titanio nero. Inoltre, ha una certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua.

Anche il Samsung Galaxy S23 Ultra ha la scocca in vetro, ma il telaio è in alluminio anziché in titanio, una scelta meno pregiata. Lo schermo presenta un'apertura molto più piccola che ospita una fotocamera nel foro e il telefono nel suo complesso è molto più spigoloso, senza gli angoli curvi dell'iPhone 15 Pro Max.

Ha anche un design della fotocamera molto diverso sul retro, con gli obiettivi che spuntano singolarmente dalla parte scocca, invece di avere un alloggiamento distinto.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le dimensioni sono di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e il peso è di 234 grammi, quindi più grande, più spesso e più pesante del telefono di Apple, ed è disponibile nelle tonalità Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime e Red. Galaxy S23 Ultra è disponibile in una più ampia selezione di colori. Come l'iPhone 15 Pro Max, anche il Samsung ha un grado di protezione IP68.

Per quanto riguarda lo schermo, iPhone 15 Pro Max ha un display OLED da 6,7 pollici 1290 x 2796 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, 460 pixel per pollice e un picco di luminosità di 2.000 nit.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha uno schermo AMOLED leggermente più grande da 6,8 pollici 1440 x 3088 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e 500 pixel per pollice, quindi è anche leggermente più nitido. Ma la luminosità di picco è inferiore, pari a 1.750 nit. Lo schermo del Galaxy S23 è anche leggermente curvo, mentre quello dell'iPhone è piatto.

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: fotocamere

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max dispone di una fotocamera posteriore a tre obiettivi, di cui uno principale da 48MP f/1.8, uno ultra-wide da 12MP f/2.2 con campo visivo di 120 gradi e un periscopio da 12MP f/2.8 con zoom ottico 5x.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra offre invece una fotocamera principale da 200MP f/1.7, una ultra-wide da 12MP f/2.2 con campo visivo di 120 gradi, un teleobiettivo da 10MP f/2.4 con zoom ottico 3x e un periscopio da 10MP f/4.9 con zoom ottico 10x.

Il telefono di Samsung ha quindi più fotocamere e molti più megapixel nella fotocamera principale. Inoltre, è in grado di effettuare uno zoom ottico più esteso e a due diverse lunghezze focali. Detto questo, la fotocamera principale dell'iPhone può scattare foto con zoom ottico 2x di qualità a 12MP.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Sulla carta la configurazione di Samsung sembra un po' più impressionante e ci ha sicuramente colpito, essendo attualmente in cima alla nostra lista dei migliori smartphone per la fotocamera.

C'è da dire che anche gli iPhone hanno di solito fotocamere eccellenti ed è del tutto possibile che l'iPhone 15 Pro Max riesca a scalzare il Galaxy S23 Ultra - lo sapremo con certezza quando lo avremo sottoposto a tutti i test per scrivere la recensione completa.

Le fotocamere frontali sono più simili: entrambi i telefoni hanno una fotocamera da 12MP. Entrambi possono registrare video in qualità 4K fino a 60fps, ma il Samsung Galaxy S23 Ultra può registrare anche in qualità 8K fino a 30fps.

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: prestazioni

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Entrambi i telefoni sono estremamente potenti, ma è probabile che iPhone 15 Pro Max sia in vantaggi, grazie al suo nuovo chipset A17 Pro. Questo è più potente persino dell'A16 Bionic dell'iPhone 14 Pro, dell'iPhone 14 Pro Max, dell'iPhone 15 e dell'iPhone 15 Plus, e questo chipset è ancora in grado di competere con i migliori disponibili per i telefoni Android.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha però il miglior chipset disponibile per smartphone Android, in particolare lo Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, che è una versione leggermente overcloccata dello Snapdragon 8 Gen 2 standard.

Probabilmente il telefono di Samsung ha anche più RAM. Diciamo probabilmente, perché Apple non ha rivelato quanta RAM abbia l'iPhone 15 Pro Max, ma le indiscrezioni suggeriscono che ne abbia 8GB.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Anche il Samsung Galaxy S23 Ultra ha 8GB di RAM, almeno nel modello da 256GB. Ma se si opta per uno spazio di archiviazione maggiore, si otterranno 12GB di RAM.

Tuttavia, scommettiamo che iPhone 15 Pro Max è il telefono più performante in assoluto, ma non lo sapremo con certezza finché non avremo trascorso più tempo con lui. In ogni caso, il Samsung Galaxy S23 Ultra è sufficientemente potente: nella nostra recensione abbiamo notato che offre "prestazioni eccezionali", quindi è improbabile che vi manchi la potenza utilizzando questo smartphone.

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: batteria

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple non ha rivelato le dimensioni della batteria dell'iPhone 15 Pro Max, ma ha dichiarato che durerà fino a 29 ore. Si tratta di un'autonomia più che buona, anche se identica a quelle dell'iPhone 14 Pro Max.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha una batteria da 5.000 mAh, che nella nostra recensione è durata un giorno e mezzo con un uso normale e un giorno intero anche con un uso più intenso.

Quindi il telefono di Samsung convince, e anche quello di Apple sembra che lo farà. Non ci resta che aspettare e vedere quale dei due avrà la meglio.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Per quanto riguarda la ricarica, invece, il Samsung Galaxy S23 Ultra è in testa con 45W. Apple non dice esattamente quale sia la potenza di ricarica supportata dall'iPhone 15 Pro Max, ma dichiara che può ottenere una carica del 50% in circa 30 minuti con un caricatore da 20W o superiore, il che suggerisce che la potenza di ricarica massima supportata è di circa 20W.

Entrambi i telefoni supportano anche la ricarica wireless fino a 15W e il Samsung Galaxy S23 Ultra offre anche la ricarica wireless inversa a 4,5W.

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: quale scegliere?

Entrambi i telefoni sono veri e propri top di gamma a cui non manca nulla, con schermi e potenza eccezionali e fotocamere di alto livello, almeno sulla carta. Nel caso del Samsung Galaxy S23 Ultra, possiamo anche dire che nella pratica è in grado di offrire queste caratteristiche.

In base alle specifiche tecniche, l'iPhone 15 Pro Max è forse il telefono più potente, utilizza un materiale più pregiato per la sua costruzione e ha uno schermo leggermente più luminoso. Ma il Samsung Galaxy S23 Ultra ha più fotocamere, uno zoom ottico a distanza maggiore e probabilmente più RAM. Il telefono di Samsung include anche S Pen, mentre lo stilo non è disponibile con l'iPhone 15 Pro Max.

I prezzi sono simili sulla carta, ma se dando un'occhiata ai rivenditori troverete probabilmente il Samsung Galaxy S23 Ultra a un prezzo leggermente inferiore.

Quindi ci sono vittorie e sconfitte per ciascun telefono, e la scelta del migliore dipenderà probabilmente da quello che personalmente apprezzate di più, anche in base al sistema operativo preferito.