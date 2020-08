L’emergenza COVID-19 sta avendo molte conseguenze, e una di esse è stata una netta accelerazione dello smart working in Italia . Decine di migliaia di persone si sono trovate a “lavorare da casa” dall’oggi al domani. Molti hanno dovuto comprare il necessario in fretta e furia, e tante persone si stanno ancora organizzando. Anche perché la situazione sembra destinata a durare ancora a lungo, e molte aziende potrebbero farlo diventare la norma .

Già, come se fosse facile. Rimanere produttivi quando si lavora da remoto non è una passeggiata. Sono necessari alcuni accorgimenti per la sicurezza del lavoro da casa , e probabilmente è una buona idea dotarsi di uno tra i migliori antivirus disponibili.

Organizzarsi lo smart working con gli strumenti giusti

Notebook

Trasformare la casa in un ufficio non è una cosa semplice per tutti. Certo, ci sono gli appassionati che sanno come fare. Ma per molti si tratta di procurarsi molti dispositivi, organizzare lo spazio, scegliere la stanza giusta .

Tanto per cominciare, naturalmente, vi servirà un computer. Ormai la stragrande maggioranza delle persone sceglie un computer portatile, ma ovviamente non sono tutti uguali. La prima idea potrebbe essere scegliere uno dei migliori portatili , ma magari potreste preferire uno dei migliori 2-in-1 , così da avere una combinazione di notebook tradizionale e tablet, e sfruttare al massimo anche il touchscreen.

I notebook citati però potrebbero non essere adatti a tutti. Per esempio, se oltre a lavorare vi piace anche divertirvi con i videogiochi, allora forse la scelta migliore è uno dei migliori notebook gaming . Se si tratta di lavoro, poi, uno schermo grande potrebbe fare la differenza, e in questo caso vale la pena prendere in considerazione i migliori notebook da 17 pollici .

Accessori

Scegliere un buon portatile potrebbe bastare all’inizio, ma per realizzare un vero ufficio in casa ci vuole qualcos’altro. Tanto per cominciare, un router wi-fi 6 è una buona idea. Nelle case moderne ci molti device che usano il Wi-Fi: smartphone, tablet, PC, televisori e altro. Non tutti hanno il nuovo standard Wi-Fi 6, ma se dovete ammodernare la vostra abitazione è senz’altro la scelta migliore. In caso di spazi molto grandi o di case a più piani, invece, un sistema Wi-Fi Mesh potrebbe essere preferibile.

Se avete la fortuna di poter dedicare uno spazio fisso alla postazione di lavoro, allora potrebbe essere una buona idea dotarsi di uno schermo, una tastiera e un mouse da abbinare al portatile. In questo modo potrete sempre staccare il computer e portarvelo via, magari per andare in ufficio ogni tanto, per lavorare da un bar o, perché no, per spostarsi in una seconda casa e continuare a lavorare da lì.

La vostra postazione però sarà più ergonomica, con benefici tanto per la produttività quanto per la salute.

A proposito di ergonomia, lavorare con il solo portatile a volte non è sempre comodo. Il consiglio è sempre quello di trovare una posizione che non metta a rischio la vostra schiena, e a questo proposito un buon supporto può essere un pad di raffreddamento per notebook . Si tratta di un accessorio che non solo aiuta a conservare il notebook in buona salute, ma permette anche di modificarne leggermente la posizione. Scrivere e lavorare per molte ore sarà molto meno faticoso!

